L'intégration du Groupe Teka dans ce groupe technologique de premier plan stimulera considérablement la croissance de l'entreprise et la progression de ses marques sur le marché.

Cette opération combine le potentiel d'innovation, de technologie et de fabrication de Midea, l'expérience de marque centenaire du Groupe Teka et la complémentarité de leurs offres de produits.

MADRID, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le Groupe Midea (000333.SZ et 0300.HK), une entreprise technologique mondiale de premier plan, a effectivement finalisé l'acquisition du Groupe Teka (à l'exclusion de Teka Rus LLC). Cette opération stratégique, initialement annoncée en juin 2024, renforce la compétitivité mondiale du Groupe Teka et le prépare à une expansion rapide dans de nouvelles catégories de produits et sur de nouveaux marchés.

Le leadership technologique, l'innovation et l'échelle de production de Midea sont combinés à l'héritage centenaire du Groupe Teka et à sa forte présence en Europe, en Asie et en Amérique latine grâce à cette acquisition. Ensemble, les deux sociétés offriront aux consommateurs du monde entier des solutions domestiques encore plus complètes et innovantes.

Le Groupe Teka améliorera ses opérations, élargira ses gammes de produits et entrera dans de nouvelles catégories avec l'aide de Midea. La transaction permettra de renforcer la structure organisationnelle et les trois marques emblématiques du Groupe Teka : Teka, Küppersbusch et Intra, tout en tirant parti des opérations mondiales et des capacités de R&D de Midea pour créer des synergies.

« Nous sommes ravis d'accueillir chaleureusement le Groupe Teka en tant que membre de la famille Midea, a déclaré Jian Fu, Président de Midea International Business, Groupe Midea. Nous avons réussi à combiner les atouts de chacun : l'excellence technologique et de fabrication de Midea avec le solide héritage de la marque Teka et la connaissance des consommateurs, afin de fournir aux clients du monde entier des solutions innovantes et une valeur accrue. »

Mauro Correia, chef de la direction du Groupe Teka, a commenté : « Cette fusion avec le Groupe Midea représente un nouveau chapitre passionnant pour Teka. Cette intégration accélérera notre développement commercial, renforcera nos capacités industrielles et de R&D, ce qui nous permettra d'étendre notre portée à de nouveaux marchés et catégories et de fournir à nos clients et partenaires des solutions et des conceptions encore plus innovantes en matière de style de vie. »

L'opération renforce encore la stabilité financière, l'efficacité opérationnelle et le leadership du Groupe Teka sur le marché, des facteurs essentiels dans l'environnement économique actuel. Les clients, les partenaires et les employés du Groupe Teka pourront profiter d'une combinaison de continuité et de nouvelles opportunités de croissance grâce à l'engagement fort de Midea en faveur de l'innovation et du leadership technologique.

Fondé en 1968, le Groupe Midea est une entreprise technologique de premier plan à l'échelle mondiale, classée au 277 rang sur la liste Fortune Global 500 de 2024, et l'une des plus grandes entreprises de fabrication d'appareils électroménagers au monde, qui vont au-delà des appareils ménagers intelligents. Aujourd'hui, Midea est devenue une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la technologie, spécialisée dans six activités principales : la maison intelligente, les technologies industrielles, les technologies du bâtiment, la robotique et l'automatisation, Midea Medical et Annto Logistics. Basé en Chine, le Groupe Midea a un chiffre d'affaires brut de 53,08 milliards d'euros et emploie plus de 190 000 personnes dans le monde. L'entreprise exploite 44 sites de production et 38 centres d'innovation.

Le Groupe Teka est actuellement présent dans plus de 120 pays sur les cinq continents. L'entreprise a acquis une importante place sur les marchés de pays et de régions tels que l'Espagne, le Portugal, le Mexique, le Chili, la Thaïlande, la Turquie, l'Allemagne, les Émirats arabes unis et la Scandinavie. L'entreprise fabrique des millions de produits par an et exploite 10 usines en Europe, en Asie et en Amérique, employant près de 3 000 professionnels. La reconnaissance mondiale des principales marques du Groupe Teka, Teka, Küppersbusch et Intra, témoigne de leur engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et du design.

À propos du Groupe Midea :

Le Groupe Midea, qui a pour mission de « donner vie à de grandes innovations », a maintenu sa volonté de rendre la vie meilleure par le biais de la technologie depuis sa création. À l'heure actuelle, les produits et services de Midea ont servi plus de 500 millions de clients dans plus de 200 pays et régions. Le groupe constitue également un réseau de marques qui comprend Midea, Little Swan, Toshiba, WAHIN, COLMO, Clivet, Eureka, KUKA, GMCC, Welling, LINVOL et Wandong.

À propos du Groupe Teka :

Le Groupe Teka est un groupe multinational fondé en 1924 en Allemagne, actuellement présent dans plus de 100 pays, spécialisé dans la conception et la fabrication d'appareils électroménagers, d'éviers et de robinets en acier inoxydable. Ses produits de cuisine comprennent des fours, des tables de cuisson, des hottes, des éviers et des robinets. Le groupe s'engage fortement en faveur du design et de l'innovation continue, ce qui lui a permis d'obtenir 34 prix dans ce domaine au cours des deux dernières années. Ses principales marques sont Teka, Küppersbusch et Intra.

