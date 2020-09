TED et Future Stewards organisent l'événement mondial Countdown pour mobiliser des millions de personnes et cibler une réduction des émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030 dans la course vers un monde sans carbone

Le prince William, Yemi Alade, Monica Araya, Xiye Bastida, Jesper Brodin, Don Cheadle, Dave Clark, Christiana Figueres, Al Gore, António Guterres, Chris Hemsworth, Kara Hurst, Lisa Jackson, Rose Mutiso, Johan Rockström, Prince Royce, Mark Ruffalo, Sigrid, Jaden Smith, Nigel Topping et Ursula von der Leyen se joignent à des scientifiques, des militants, des artistes, des écoles et des dirigeants des secteurs privé et public pour accélérer et accentuer la recherche et la mise en œuvre de solutions

NEW YORK, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Countdown, une initiative mondiale visant à promouvoir et à accélérer la recherche de solutions à la crise climatique, sera lancée le 10 octobre 2020 avec un événement virtuel gratuit de cinq heures mettant en vedette des penseurs et des acteurs de premier plan. C'est le moment d'agir. Ils décriront ce à quoi peut ressembler un avenir sain, prospère et sans émissions - pour transformer les idées en mesures concrètes. L'événement associera la combinaison unique d'idées réalisables et soutenues par la recherche des conférences TED, la science de pointe et des moments d'émerveillement et d'inspiration. L'événement Countdown fait partie d'une série plus vaste d'actions et d'événements cet automne, y compris le Bloomberg Green Festival, le Climate Week NYC et d'autres, chacun d'entre eux ayant pour but collectif d'informer et de mobiliser des millions de personnes vers la réussite de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre 2021.

Le lancement de l'événement Countdown sera diffusé en direct sur La chaîne YouTube de TED. Cet événement mondial sera la toute première conférence TED gratuite et ouverte au public. Des segments de l'événement, y compris les plus grands exposés et les plus grandes prestations, seront immédiatement disponibles sur toutes les plateformes numériques. Le programme comprend plus de 50 éléments de contenus - exposés, prestations, animations et plus. Les intervenants aborderont des sujets tels que :

La science du climat et la crise climatique : Où en sommes-nous aujourd'hui?

Pourquoi la justice climatique est-elle importante?

Remettre le climat à l'agenda politique et social

Ce que les entreprises peuvent faire -- et font -- pour opérer la transformation et assurer la transition

Repenser nos villes

Prendre les devants au travail et à la maison

La voie vers un avenir plus sûr, plus propre et plus juste pour les gens et la planète

Vous trouverez le programme complet et la liste des conférenciers ici.

En plus de l'événement mondial en direct, plus de 500 événements virtuels Countdown TEDx en neuf langues sont prévus partout dans le monde, incitant les collectivités et les citoyens à agir localement tout en alimentant le débat de solutions et d'idées locales. L'événement Countdown a également convoqué un Conseil mondial des jeunes composé de militants reconnus qui aideront à façonner le programme Countdown tout au long de l'année. En outre, l'initiative Countdown mise sur l'art pour encourager la participation des gens. Dix installations d'art public dans des villes partout dans le monde seront créées à l'approche de l'événement du 10 octobre 2020. On lancera aussi des appels ouverts aux œuvres d'art - illustration et photographie - qui seront publiées tout au long de l'année sur le site Web de Countdown.

« Le moment d'agir pour freiner le changement climatique est arrivé depuis trop longtemps, et il est maintenant temps d'unir tous les membres de la société - chefs d'entreprise, acteurs politiques courageux, scientifiques et autres - pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 », a déclaré Chris Anderson, partenaire fondateur de Countdown et directeur de TED. « Le climat est une priorité absolue pour TED et les membres de notre communauté, et nous sommes fiers de consacrer pleinement notre organisation à la lutte pour notre avenir collectif. »

« L'initiative Countdown rassemble une puissante collaboration de partenaires de tous les secteurs pour agir sur le changement climatique », a déclaré Lindsay Levin, partenaire fondateur de Countdown et PDG de Leaders' Quest. « Nous devons travailler ensemble avec courage et compassion pour offrir à tous un avenir sain, équitable et durable.

Compte tenu du grand nombre de personnes qui se sont déjà engagées à lutter contre les changements climatiques, l'initiative Countdown cible la collaboration radicale, rassemblant tous les intervenants pour qu'ils tirent parti du travail essentiel déjà en cours et présentent les solutions efficaces actuelles à un public encore plus vaste. Poussée par TED et Future Stewards, l'initiative Countdown vise à répondre à cinq questions fondamentales et interreliées qui éclairent un plan pour un avenir meilleur :

ÉNERGIE : À quelle vitesse pouvons-nous passer à une énergie complètement propre?

TRANSPORT : Comment pouvons-nous améliorer la façon dont nous assurons le transport des gens et des marchandises?

MATÉRIAUX : Comment pouvons-nous réinventer et fabriquer à nouveau les objets qui nous entourent?

ALIMENTATION : Comment pouvons-nous amorcer un virage mondial vers des systèmes alimentaires plus sains?

NATURE : Comment pouvons-nous mieux protéger la Terre et la reverdir?

L'initiative Countdown demande aux entreprises et aux organisations de se joindre à la Course vers l'objectif zéro (Race to Zero) par le biais du projet Business Ambition for 1.5°C (un engagement à établir des cibles fondées sur des données scientifiques, alignées sur la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C) et de l' Engagement Climat (The Climate Pledge), qui demande aux signataires d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2040, dix ans avant l'objectif de l'Accord de Paris de 2050.

« Nous pouvons inspirer les autres par l'action et l'exemple, parce qu'il n'y a pas d'espoir sans action », a déclaré Xiye Bastida, 17 ans, militante en faveur de la justice climatique et organisatrice principale de Fridays for Future, un mouvement de grève étudiante pour le climat. « Nous nous battons pour assurer la survie et la prospérité de cette planète pour les générations futures, ce qui exige une coopération intergénérationnelle. L'initiative Countdown consiste à unir nos efforts, peu importe l'âge et le secteur d'activité des intervenants, pour protéger la Terre et faire en sorte qu'elle soit demain dans un meilleur état qu'aujourd'hui. »

« Cinq ans après la signature unanime de l'Accord de Paris, de nombreux pays, entreprises et citoyens font leur possible pour faire face à la crise climatique. Mais ce n'est pas suffisant », a déclaré Christiana Figueres, ancienne chef de la mission climat des Nations Unies (de 2010 à 2016), et cofondatrice de Global Optimism. « Cette décennie est déterminante pour réaliser ce qui est nécessaire - la réduction des émissions mondiales de moitié au cours des dix prochaines années est cruciale pour atteindre l'objectif de consommation énergétique nette nulle d'ici 2050. Je suis ravie de m'associer à l'initiative Countdown pour accroître le stock mondial d'optimisme entêté qui est nécessaire pour pousser toutes les entreprises et tous les pays - et mobiliser les citoyens - à prendre des mesures qui dissocient le carbone de notre économie et de notre mode de vie au cours de cette décennie. »

Après le lancement, l'initiative Countdown appuiera un certain nombre de groupes de travail de chefs de file de secteur ainsi que le réseau d'organismes partenaires de l'initiative jusqu'en novembre 2021. Ceux-ci se concentreront sur la réalisation de progrès décisifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre en prévision de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow. Au cours du sommet Countdown de l'an prochain (du 12 au 15 octobre 2021, à Édimbourg, en Écosse), l'initiative présentera un plan réalisable pour un avenir carboneutre et célébrera les progrès déjà réalisés.

Les citoyens sont l'élément crucial de cette initiative et tout le monde peut #JoindreCountdown :

Connectez-vous à [email protected]

