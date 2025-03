INDIANAPOLIS, 13 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, TED annonce le tout premier événement axé sur le sport TEDSports, qui se tiendra du 9 au 11 septembre 2025 au Old National Centre d'Indianapolis, dans l'Indiana. En collaboration avec TED, l'événement est organisé par Indiana Sports Corp et Next Practice Partners et promet d'accueillir les penseurs et les agents du changement les plus audacieux pour partager des idées qui englobent le passé, le présent et l'avenir du sport.

TEDSports Indianapolis comprendra des conférences TED sur la scène principale, des ateliers interactifs, des séances de découverte, des tables rondes, des dîners et des expériences destinés à susciter la conversation et à inspirer les participants à avoir une incidence sur le monde à travers le sport.

« Le sport a toujours été plus qu'une question d'excellence physique; il incarne la stratégie, l'innovation et le potentiel humain, a déclaré Monique Ruff-Bell, directrice des programmes et de la stratégie chez TED. Cet événement inaugural à Indianapolis explorera la puissante intersection entre le sport, la science, la technologie et l'impact social, rassemblant des leaders d'opinion qui révolutionnent notre façon de penser le sport et suscitant des conversations qui vont bien au-delà du terrain et s'ancrent dans notre quotidien. Nous sommes ravis d'introduire cette nouvelle plateforme importante et ces conversations pleines de sens à l'écosystème TED. »

Axé sur le thème de ceux qui changent la donne, l'événement est coprésidé par Patrick Talty, président d'Indiana Sports Corp, et Neelay Bhatt, fondateur et chef de la direction de Next Practice Partners. L'inscription à l'événement et la première vague d'intervenants seront lancées le 1er avril 2025 sur www.TEDSports-Indianapolis.ted.com.

À propos de TED

TED est une organisation à but non lucratif et apolitique dédiée à la découverte, au débat et à la diffusion d'idées qui suscitent la conversation, approfondissent la compréhension et engendrent un changement significatif. Notre organisation est dédiée à la curiosité, à la raison, à l'émerveillement et à la recherche du savoir, sans arrière-pensées. Nous accueillons des individus de toutes les disciplines et cultures, en quête d'une compréhension plus approfondie du monde et de liens avec les autres, et nous invitons chacun à s'engager avec des idées et à les activer dans sa communauté.

TED a commencé en 1984 comme une conférence où la technologie, le divertissement et le design convergeaient. Aujourd'hui, nous couvrons une multitude de communautés et d'initiatives à travers le monde, explorant tous les sujets, des sciences aux affaires, en passant par l'éducation, l'art et les enjeux internationaux. En plus des conférences TED organisées lors de nos conférences annuelles et publiées sur TED.com, nous produisons des balados originaux, des séries de vidéos courtes, des leçons éducatives animées (TED-Ed) et des programmes de télévision qui sont traduits en plus de 100 langues et distribués grâce à des partenariats à travers le monde. Chaque année, des milliers d'événements TEDx indépendants rassemblent des personnes pour partager des idées et combler les divisions au sein des communautés sur chaque continent. Grâce à l'Audacious Project (projet audacieux), TED a contribué à catalyser plus de 3 milliards de dollars de financement pour des projets qui cherchent à rendre le monde plus beau, plus durable et plus juste. En 2020, TED a lancé Countdown, une initiative visant à accélérer les solutions à la crise climatique et à mobiliser un mouvement pour un avenir carboneutre, et en 2023, TED a lancé TED Democracy pour susciter un nouveau type de conversation axée sur des voies réalistes vers un avenir plus lumineux et plus équitable. Consultez la liste complète des nombreux programmes et initiatives de TED.

