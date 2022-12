Deux appareils haut de gamme et novateurs feront leur entrée à l'occasion du lancement

Un dirigeant mondial de TECNO accompagné de représentants d'importants partenaires comme Android, MediaTek, Intel et Microsoft prendront la parole lors de l'événement

DUBAI, EAU, 2 déc. 2022 /CNW/ - TECNO, une marque technologique innovante présente dans plus de 70 marchés mondiaux, a annoncé aujourd'hui la tenue du lancement de produits phares 2022 de TECNO, le 7 décembre à 14 h 30 (GST), à Dubaï (EAU), sous le thème « Beyond the Extraordinary ».

Durant l'événement, l'entreprise procédera au lancement officiel de ses deux nouveaux produits phares, la remarquable série PHANTOM X2 et MEGABOOK S1.

Se déroulant à Dubaï, le statut de plaque tournante de l'innovation futuriste de cette ville en fait l'endroit idéal pour lancer deux produits technologiques de pointe.

Célébrant les dernières avancées en matière d'innovation de TECNO, l'événement sera un rendez-vous incontournable qui réunira des invités influents du monde de la technologie. Lors du lancement, les dirigeants de TECNO communiqueront la future stratégie de la marque et les activités de sa prochaine innovation, tandis que d'importants partenaires collaborateurs d'Android, de MediaTek, d'Intel et de Microsoft exposeront leur vision de la coopération stratégique avec TECNO pour créer ensemble une expérience de qualité supérieure pour les consommateurs du monde entier.

Aussi, lors d'une passionnante démonstration conceptuelle sur place, « Pioneering Lab » permettra aux invités de découvrir l'esprit pionnier de PHANTOM, qui a donné lieu à de nombreuses percées technologiques stupéfiantes pour la série X2. Lors d'une expérience pratique avec les nouveaux produits, les invités verront également que grâce à l'efficacité de la conception, la série PHANTOM X2 et MEGABOOK S1 travaillent de concert pour créer une efficacité de travail et une synergie du divertissement supérieure pour les consommateurs.

Assurément, le public s'attend aussi à voir l'étonnante expérience photographique de la série PHANTOM X2 prendre vie depuis que le webinaire « The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technologies Behind Them », organisé par Counterpoint Research, a révélé que la série PHANTOM X2 équipée de la technologie phare de la caméra de TECNO sera alimentée par le jeu de puces MediaTek Dimensity 9000 5G.

