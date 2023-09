TECNO a remporté dix prix « Best of IFA ». Deux nouveaux concepts de référence ont été annoncés.

BERLIN, 8 septembre 2023 /CNW/ -- TECNO, une marque technologique innovante mondiale, a une nouvelle fois participé au Salon international de l'électronique grand public de Berlin (IFA), où elle a pu présenter ses prouesses novatrices du 1er au 5 septembre 2023. TECNO a notamment dévoilé deux dispositifs conceptuels constituant des « premières mondiales » : le PC de jeu MEGA MINI à refroidissement d'eau et le téléphone intelligent enroulable, Phantom Ultimate.

Kiosque de TECNO au salon IFA Berlin 2023 (PRNewsfoto/) Le premier et le plus petit mini PC de jeu à refroidissement pareau (PRNewsfoto/) Prix obtenu par le MEGABOOK T1 2023 de 14 pouces (PRNewsfoto/)

Tout au long du salon, le concept de « jeunesse éblouissante » (Dazzling Youth) adopté par TECNO, a permis de mettre en évidence l'attitude « de passion, d'innovation et de modernité » privilégiée par la marque au moyen d'un dialogue visuel complet et élégant avec les consommateurs. La présence de TECNO a été marquée par des lancements de produits passionnants, des présentations de produits et des expériences immersives qui ont impressionné le monde de la technologie. En mettant l'accent sur l'évolution des besoins et des tendances des consommateurs, la participation de TECNO à l'IFA Berlin 2023 a permis à l'entreprise de souligner son engagement envers l'amélioration du paysage technologique mobile de l'écosystème intelligent.

TECNO révolutionne le jeu avec le premier concept de mini-PC à refroidissement par eau au monde

TECNO s'est lancée dans une aventure d'innovation en optimisant les conceptions des unités centrales et des processeurs graphiques, ce qui a donné lieu à la création d'une première mondiale, le modèle conceptuel d'un mini-PC de jeu à refroidissement par eau le plus petit au monde. Ce dispositif révolutionnaire représente le summum de la technologie de jeu et s'appuie sur la dernière génération d'unités centrales basées sur l'architecture X86, intégrant de manière harmonieuse une puissante unité centrale et des graphiques discrets dans les limites d'un châssis compact de type mini-PC.

Plusieurs produits ont remporté des prix internationaux à l'IFA.

Sous le thème de la « jeunesse éblouissante », TECNO a présenté pour la première fois le MEGABOOK MEGABOOK T1 2023 de 14 pouces, doté d'une batterie massive, et le TECNO MEGABOOK S1 Dazzling Edition, qui intègre la « technologie photochromique » exclusive de TECNO à une surface dynamique aux couleurs changeantes. Les deux produits ont reçu le prestigieux prix « Best of IFA », décerné par de grands médias technologiques, dont Android Headline, Guiding Tech, Reviewed et Pocket-link, entre autres.

De plus, le produit phare AIoT de TECNO, les écouteurs TRUE 1 TWS, dotés d'une capacité d'annulation du bruit de 42 dB ANC et d'une autonomie de batterie impressionnante de 45 heures, a reçu la reconnaissance du partenaire médiatique officiel de l'IFA, Guiding Tech, ainsi que le prix « Best of IFA ».

Connexion transparente OneLeap de TECNO

Dès 2019, TECNO a annoncé son intention de promouvoir la création d'une écologie de produits numériques en lançant sa stratégie commerciale d'intelligence artificielle embarquée qui vise à révolutionner le mode de vie numérique des consommateurs cibles et à les inspirer à se bâtir une vie meilleure. Lors du salon, TECNO a présenté son écosystème de produits axé sur les téléphones intelligents et les ordinateurs portatifs intelligents, et a présenté OneLeap Seamless Connection, qui permet aux utilisateurs de construire des flux de traitement hautement efficaces. Le mouvement de glissement à droite au moyen de trois doigts facilite le transfert sans fil de fichiers, d'images et de vidéos, offrant une expérience utilisateur aussi efficace que pratique.

À propos de TECNO

TECNO est une marque technologique innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur cinq continents. Depuis son lancement, TECNO a révolutionné l'expérience numérique dans les marchés mondiaux émergents, faisant pression sans relâche pour assurer l'intégration parfaite entre design esthétique et contemporain et dernières technologies. Aujourd'hui, TECNO est devenue un chef de file reconnu dans ses marchés cibles, offrant des innovations de pointe grâce à une vaste gamme de téléphones intelligents, de technologie portable, d'ordinateurs portatifs et de tablettes, de systèmes d'exploitation HiOS et de produits pour maisons intelligentes. Guidée par la philosophie de sa marque « Stop At Nothing » (Rien ne nous arrête), TECNO s'est engagée à déverrouiller les meilleures et les plus récentes technologies pour les individus avant-gardistes. En créant des produits élégants et intelligents, TECNO inspire les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de rechercher le meilleur pour eux-mêmes et pour leur avenir. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site officiel de TECNO : www.tecno-mobile.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204493/TECNO_Booth_IFA_Berlin_2023.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204494/The_world_s_smallest_water_cooling_gaming_Mini_PC_concept_model.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204495/2_MEGABOOK_T1_2023_14inch.jpg

