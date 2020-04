Techstars lance, à l'échelle mondiale, des cyberévénements Startup Weekend pour lutter contre la COVID-19

Hébergés dans plus de 60 pays, une première du genre, une série d'événements appelle aux inventeurs, innovateurs et développeurs du monde entier à se rassembler pour s'attaquer aux problèmes engendrés par la crise virale

BOULDER, Colorado, 3 avril 2020 /CNW/ - Techstars, la plateforme mondiale de l'investissement et de l'innovation, a annoncé aujourd'hui le lancement du Startup Weekend, édition en ligne, une première du genre, sous le thème « Unite to Fight COVID-19 » (Tous pour combattre la COVID-19). Faisant appel à quiconque a une idée salutaire ou qui souhaite aider, la société invite les participants à travailler ensemble, c'est-à-dire depuis chez eux, avec d'autres acteurs, dans leur pays, passant leur fin de semaine à s'attaquer aux défis posés par la pandémie.

Déjà, des leaders de communauté dans plus de 60 pays se sont engagés à collaborer à l'organisation de cet événement qui consistera à élaborer des solutions COVID-19 adaptées à chaque pays. Chaque Startup Weekend, tenu en ligne, se déroulera au niveau local, de chaque pays, et bénéficiera du soutien du personnel et des bénévoles de Techstars. Au cours de ce cyberévénement en direct, innovateurs, développeurs, inventeurs et autres acteurs se donneront la main pour mettre au point des prototypes qui pourraient résoudre quelques-uns des plus grands problèmes posés par la pandémie.

David Brown, cofondateur et chef de la direction de Techstars, l'explique : « Le Startup Weekend a toujours été pour les entrepreneurs et les jeunes pousses une belle occasion de perfectionner leurs idées et de se faire connaître auprès de collaborateurs, d'investisseurs et de parraineurs. Face à la pandémie de COVID-19, nous avons vite compris que nous pourrions appliquer ce même modèle à de nombreux défis qui en découlent. Très vite, nous avons fait pivoter notre approche du Startup Weekend, en termes de programmation, en voulant rassembler des centaines, espérons-le, des milliers de personnes, afin de trouver des solutions à certains des problèmes résultant de cette crise. Nous bénéficions déjà d'un soutien extraordinaire et espérons que les bénévoles, voyant ce que nous faisons, voudront s'inscrire et se joindre à nous. »

Ultérieurement, vingt équipes seront choisies autour du globe pour participer à une expérience Techstars dite « camp d'entraînement à l'innovation » (Innovation Bootcamp).

Quiconque souhaite assister à l'événement de son pays, en tant que participant, mentor, parraineur ou bénévole auprès de l'équipe organisatrice, est priée de remplir ce formulaire- ci . Pour suivre les mises à jour et voir la liste des pays déjà inscrits, cliquez-ici.

Depuis que l'épidémie de COVID-19 s'est déclenchée, touchant les collectivités du monde entier, Techstars a modifié sa programmation et son engagement communautaire, et ce, à bien des égards, afin d'assurer la sécurité des personnes et de soutenir en même temps les entreprises en démarrage et les innovateurs en cette période de vifs besoins. Pour en savoir plus sur les efforts de Techstars et bénéficier des ressources et des perspectives, rendez-vous sur techstars.com/covid.

À propos de Techstars

Techstars, la plateforme mondiale de l'investissement et de l'innovation, s'emploie, au travers de ses fondateurs, à faire croître des entreprises en se mettant en relation avec d'autres entrepreneurs, experts, mentors, anciens, investisseurs, leaders de communauté et entreprises. Techstars exploite trois divisions : Programmes de démarrage Techstars; Programmes accélérateurs Techstars axés sur le mentorat Techstars et Partenariats d'innovation d'entreprise Techstars. Le portefeuille accélérateur Techstars comprend plus de 1 900 entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 26 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.techstars.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897891/Techstars_Logo.jpg

SOURCE Techstars

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Marney Burbidge, [email protected], http://www.techstars.com/

Liens connexes

http://www.techstars.com/