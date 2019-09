Techso parmi les sociétés à plus forte croissance au Canada

- 96e dans le rapport annuel du Globe and Mail -

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Selon le classement de « Canada's Top Growing Companies » publié par The Globe and Mail cette semaine, Techso, firme de génie-conseil montréalaise, figure parmi les entreprises les plus performantes en 2019 grâce à une croissance de 434% sur trois ans. Cette performance propulse Techso au 96e rang au pays et au 12e rang parmi les entreprises québécoises.

The Globe and Mail classe les 400 entreprises canadiennes en plus forte croissance sur leurs revenus sur trois ans.

Techso a été lancé à Montréal en 2014 et possède aujourd'hui des succursales en France et en Australie, desservant plusieurs entreprises internationales avec des experts sur place. La société a connu une croissance rapide avec un modèle commercial unique, déployant ses ressources talentueuses chez des clients et des partenaires dans le monde entier.

"Nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie à notre plan de croissance et sommes plus que satisfait que nos stratégies aient porté fruit", a déclaré Bernard DeGuire, cofondateur de Techso. "Nous sommes fiers de faire partie de ce classement prestigieux, car cela témoigne de nos progrès en tant que société de conseil en ingénierie de premier plan."

« L'expertise québécoise en technologie est mondialement reconnue et s'exporte très bien », explique Carl Fortin, cofondateur de Techso. «Notre succès le confirme et nous sommes très fiers de cette nomination. Nos employés sont au cœur de notre succès car nous offrons des opportunités uniques de contribuer avec des partenaires de classe mondiale ».

Lancé en 2019, le programme de classement « Canada's Top Growing Companies » vise à célébrer les réalisations entrepreneuriales en identifiant le succès des entreprises indépendantes axées sur la croissance au Canada.

« Les 400 entreprises figurant dans le premier rapport de « Canada's Top Growing Companies » font preuve d'ambition, d'innovation et d'un sens aigu des affaires », a déclaré Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction du Globe and Mail. « Leurs contributions à l'économie contribuent à faire du Canada un meilleur endroit et méritent des éloges. »

À PROPOS DE TECHSO

Techso fournit à ses clients une gamme de compétences informatiques dans plusieurs domaines, tels que le conseil en gestion du cycle de vie des produits et en simulation (PLM - Product LifeCycle Management, FEA, CFD), en gestion de l'infrastructure technologique (IT) et en développement spécifique d'application (DEV).

Parmi les clients qui font confiance aux produits et services de Techso s'y trouvent les Canadiens de Montréal et le Centre Bell, Xerox Canada, Porsche, Pratt & Whitney Canada, Valmet Automotive, Airbus, Dassault Aviation, BRP - Bombardier Produits récréatifs et bien d'autres.

À PROPOS DE GLOBE AND MAIL

The Globe and Mail est l'une des plus importantes entreprises d'information médiatique au Canada. Elle dirige la discussion nationale et provoque des changements politiques grâce à un journalisme indépendant et courageux depuis 1844. Grâce à sa couverture primée du monde des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail atteint 6,6 millions de lecteurs chaque semaine dans leurs formats papier ou numérique, et le magazine Report on Business rejoint chaque année 1,8 million de lecteurs en version papier et numérique.

