Techso devient partenaire consultant de niveau select AWS

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Techso, firme de génie-conseil montréalaise à niveau international, est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la désignation de Partenaire consultant de niveau sélect d'Amazon Web Services (AWS) par le biais du programme de réseau des partenaires (APN) AWS. La compagnie mondiale s'engage à fournir des services de conseil AWS qualitatifs et sur mesure afin d'assister ses clients dans l'adoption des technologies infonuagiques.

La désignation Partenaire consultant de Niveau Select AWS reconnaît les entreprises de services professionnels qui aident les clients de tous types et de toutes tailles à accélérer leur transition vers le cloud.

Techso a rencontré les exigences d'AWS grâce à ses efforts rigoureux qui ont démontré sa crédibilité et à son équipe d'experts certifiés dans le déploiement d'applications Cloud, DevOps, sécurité, et migration de données. La firme montréalaise offre des services de déploiement des solutions sur AWS depuis 2018 et a aidé de nombreuses entreprises à faire la transition vers les solutions infonuagiques afin de favoriser le télétravail.

« Œuvrant dans l'industrie 4.0 depuis de nombreuses années, nous continuons de soutenir nos clients dans leur transformation numérique et croyons très fortement à l'efficience des systèmes infonuagiques. », affirme Carl Fortin, PDG et cofondateur de Techso. « Plusieurs de nos consultants TI ont été certifiés AWS Certified Solutions Architect - Associate et AWS Certified Cloud Practitioner, afin de développer nos activités et renforcir notre savoir », déclare-t-il.

À propos de Techso

Techso fournit à ses clients une gamme de compétences informatiques dans plusieurs domaines, tels que le conseil en gestion du cycle de vie des produits (PLM - Product LifeCycle Management), en gestion de l'infrastructure technologique et infonuagique (IT) et en développement spécifique d'application (DEV).

Techso s'associe à une clientèle diversifiée grâce à son expertise niche qui englobe plusieurs secteurs industriels, en partant de l'aéronautique & la défense, le transport & la mobilité, l'événementiel & la finance et bien d'autres.

