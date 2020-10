La société envisage d'offrir une technologie de vision informatique alimentée par l'intelligence artificielle au sein de nouveaux marchés

NEW YORK, États-Unis, et TEL AVIV, Israël, le 26 oct. 2020 /CNW/ -- La société TechSee, chef de file du secteur de « l'assistance visuelle intelligente », a annoncé aujourd'hui qu'elle avait amassé 30 millions de dollars dans le cadre d'une ronde d'investissement en actions de série C. La ronde a été codirigée par OurCrowd, Salesforce Ventures et TELUS Ventures, avec la participation de Scale Venture Partners et de Planven Entrepreneur Ventures.

Fondée en 2015, l'entreprise de Tel-Aviv a connu une croissance rapide en réduisant les points de friction entre les clients et les entreprises. Sa technologie d'assistance visuelle comble l'écart visuel dans le service à la clientèle, permettant aux clients et aux techniciens de recevoir des conseils en RA et temps réel sur leur téléphone intelligent ou leur tablette en mode service assisté ou libre-service. L'entreprise innove également dans le domaine de l'intelligence artificielle de la vision informatique grâce à une technologie qui permet de fournir une assistance visuelle aux utilisateurs qui installent et exploitent les dispositifs de réseautage, produits de maison intelligente et appareils électroménagers, entre autres, ou qui règlent les problèmes associés à ceux-ci. La plateforme enrichie par l'intelligence artificielle de TechSee permet d'identifier automatiquement les composants, les ports, les câbles, les indicateurs DEL et plus encore, de détecter les problèmes et de proposer des solutions aux consommateurs, aux agents des centres de contact et aux techniciens sur le terrain.

« Nous avons observé une augmentation importante de la demande pour des technologies de service à la clientèle sans contact en raison des exigences de distanciation physique associées à la COVID-19 et de l'accélération des projets de transformation numérique, a déclaré Eitan Cohen, PDG de TechSee. Notre technologie d'automatisation visuelle est au cœur de cette dynamique qui prend de l'ampleur alors que les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et à optimiser leurs stratégies d'expérience client dans l'environnement actuel. Notre vision est d'éliminer le manuel de l'utilisateur et de le remplacer par des assistants de réalité augmentée dynamiques. »

Les solutions de TechSee sont devenues cruciales pendant la pandémie de COVID-19, alors que les entreprises cherchent des moyens de résoudre les problèmes de leurs clients sans compromettre leur santé et leur sécurité. Dans bien des cas, il n'est plus possible d'envoyer des techniciens d'entretien sur le terrain ou de leur permettre d'entrer chez les gens. Même lorsque les visites en personne sont envisageables, les entreprises cherchent activement des moyens de réduire le déploiement des véhicules en faveur de solutions de résolution de problème à distance qui sont plus rentables et efficaces. TechSee a récemment annoncé un partenariat commercial avec Verizon pour régler ce problème en offrant une assistance visuelle aux clients.

D'autres partenariats commerciaux ont notamment été conclus avec Vodafone, Orange, Liberty Global, Accenture, Hitachi et Lavazza.

« La technologie d'assistance visuelle à distance devient impérative pour toute entreprise axée sur le client qui mène ses activités à grande échelle, a déclaré Alex Kayyal, associé et responsable de la division internationale chez Salesforce Ventures. Il est difficile d'ignorer ses avantages potentiels pour l'entreprise et le client. Notre industrie a subi une importante transformation, et nous sommes emballés par l'innovation que TechSee offre sur le marché dans le domaine du soutien à la clientèle. »

TechSee s'attaque à bon nombre de problèmes qui ont historiquement affligé les centres de contact et les services sur le terrain. Sa technologie permet de diminuer l'effort des clients, de réduire les retours de produits et les déploiements de véhicules coûteux, d'améliorer la productivité et l'efficacité des agents de soutien et des techniciens, et de réduire le volume des appels en améliorant le libre-service. Dans certains cas, cela permet aux entreprises d'économiser des centaines de milliers de dollars par mois tout en améliorant le degré de satisfaction de leurs clients et l'engagement de leurs employés.

« Nous ne pouvons être plus ravis des progrès réalisés par TechSee depuis le financement de démarrage fourni par OurCrowd en 2017, a déclaré Jon Medved, PDG d'OurCrowd. Bien que cette entreprise ait déjà fait beaucoup de chemin, nous savons que le meilleur est à venir. »

L'injection de capitaux sera utilisée pour pénétrer de nouveaux marchés et segments verticaux, tout en élargissant les gammes de produits et les capacités de TechSee.

« Des entreprises novatrices comme TechSee sont en train de révolutionner le parcours du client pour offrir une valeur réelle et une amélioration significative grâce à la transformation numérique, a déclaré Rich Osborn, associé directeur chez TELUS Ventures. Nos investissements dans des chefs de file du marché comme TechSee visent à soutenir le développement de technologies sûres et novatrices qui améliorent l'expérience client, ce qui cadre parfaitement avec notre philosophie d'entreprise axée sur le client. Nous nous réjouissons à l'idée de contribuer à ces innovations futures. »

La technologie de TechSee a récemment été reconnue dans le rapport Gartner Cool Vendor 2020 sur le soutien et le service à la clientèle des gestionnaires des relations avec la clientèle. L'entreprise, qui a amassé jusqu'à maintenant 54 millions de dollars en financement, figure également sur la liste des entreprises les plus novatrices de 2020 établie par Fast Company, et a remporté leprix d'excellence du gestionnaire des relations avec la clientèle lors de la 21e édition de la cérémonie de remise de prix de TMC.

Pour plus d'information, visitez le site techsee.me.

À propos de TechSee

TechSee révolutionne le domaine de l'expérience client grâce à la première solution d'engagement visuel enrichie par l'intelligence artificielle de vision informatique et la réalité augmentée TechSee permet aux entreprises du monde entier d'offrir un meilleur soutien à la clientèle, d'améliorer la qualité de leurs services et de réduire leurs coûts. TechSee est dirigée par des vétérans de l'industrie comptant plusieurs années d'expérience dans les technologies mobiles, le renseignement professionnel et les mégadonnées. L'entreprise, dont le siège social est situé à Tel-Aviv, possède des bureaux à New York, Londres, et Madrid. Pour en savoir plus, consultez le www.techsee.me.

À propos de Salesforce Ventures

Salesforce est le chef de file mondial de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), rapprochant les entreprises de leurs clients à l'ère numérique. Salesforce Ventures, la division d'investissement mondial de Salesforce, investit dans la prochaine génération de technologies d'entreprise qui étend la puissance de la plateforme Salesforce. Salesforce Ventures bâtit actuellement le plus grand écosystème de sociétés de services infonuagiques pour entreprise au monde, et l'entreprise est sur le point d'étendre cette technologie à ses clients. Les sociétés de portefeuille reçoivent du financement, des conseils stratégiques et du soutien opérationnel, et peuvent facilement adhérer à Pledge 1% pour intégrer le don à leur modèle d'affaires. Depuis 2009, Salesforce Ventures a investi dans plus de 375 entreprises, dont DocuSign, GoCardless, Guild Education, nCino, Snowflake, Twilio, Zoom et plusieurs autres, dans 22 pays. Pour en savoir plus, visitez le www.salesforce.com/ventures.

À propos d'OurCrowd

OurCrowd est une plateforme mondiale d'investissement en capital de risque qui permet aux institutions et aux particuliers d'investir et de s'engager auprès d'entreprises émergentes. Investisseur de capital de risque le plus actif en Israël, OurCrowd évalue et sélectionne les entreprises, investit son capital et fournit à son réseau mondial un accès sans précédent aux co-investissements et aux relations, aux talents et aux transactions. OurCrowd crée de la valeur pour ses sociétés de portefeuille tout au long de leur cycle de vie en offrant du mentorat, en recrutant des conseillers de l'industrie, en effectuant des rondes de suivi et en créant des possibilités de croissance par l'entremise de son réseau de partenariats multinationaux. Par l'intermédiaire d'un financement engagé de 1,5 milliard de dollars et d'investissements dans 220 sociétés de portefeuille et 22 fonds de capital de risque, OurCrowd offre un accès à ses membres, soit 55 000 investisseurs individuels accrédités et institutionnels, des bureaux familiaux et des partenaires de capital de risque de plus de 183 pays avec qui investir selon les mêmes conditions. OurCrowd possède un portefeuille diversifié parmi les secteurs et les étapes, passant d'entreprises en prédémarrage et entreprises détenant des parts de la série A à des sociétés établies et sociétés aux étapes de financement qui précédent un PAPE. Depuis la création d'OurCrowd en 2013, ses sociétés de portefeuille ont été acquises par certaines des marques les plus prestigieuses au monde, notamment Microsoft, Uber, Canon, Oracle, Nike et Intel. Pour vous inscrire et participer, visitez le www.ourcrowd.com.

À propos de TELUS Ventures

TELUS Ventures, qui a été fondée en 2001 à titre d'organisme d'investissement stratégique de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU), est l'un des fonds sociaux à capital de risque les plus actifs au Canada. TELUS Ventures a réalisé des investissements auprès de plus de 70 entreprises depuis sa création, en mettant l'accent sur des technologies novatrices du domaine de la santé, de l'IdO, de l'IA et de la sécurité. TELUS Ventures est un partenaire d'investissement actif qui soutient ses sociétés de portefeuille grâce au mentorat, à l'accès au vaste réseau de partenaires d'affaires et de coinvestissement de TELUS, à l'accès aux technologies et aux réseaux à large bande de TELUS et à la recherche active de nouvelles solutions dans l'écosystème de TELUS. Pour plus d'information, consultez le ventures.TELUS.com.

À propos de Scale Venture Partners

Scale Venture Partners est une société de capital de risque établie à Silicon Valley dont l'actif sous gestion s'élève à 1,3 milliard de dollars. ScaleVP a été le premier à investir dans les pionniers des solutions logicielles en tant que service (SaaS) comme Bill.com, Box, DocuSign, HubSpot, JFrog, et RingCentral. Aujourd'hui, ScaleVP investit dans la prochaine génération de grandes sociétés de logiciels d'entreprise, comme WalkMe, CircleCI, KeepTruckin, BigID et Lever. Pour en savoir plus, visitez le www.scalevp.com.

À propos de Planven Entrepreneur Ventures

Planven Entrepreneur Ventures (« PEV ») est un fond de capital-risque qui investit à l'échelle mondiale dans des solutions technologiques de pointe pour des marchés interentreprises à croissance rapide, et tirant parti d'un réseau unique en Europe et d'une forte présence en Israël. PEV investit dans les sociétés qui produisent des revenus détenant des actions de séries A (tardives), B et C. PEV cible les secteurs de l'intelligence artificielle, des mégadonnées, de la cybersécurité et des technologies de la santé. PEV soutient les entreprises en expansion en Europe et aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le www.planvenev.com.

