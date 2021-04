Technologie de rupture dans l'industrie de l'aluminium - Un appui de 20 M$ à ELYSIS pour produire de l'aluminium sans émettre de gaz à effet de serre

QUÉBEC, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un appui financier de 20 millions de dollars à ELYSIS pour accélérer la mise au point d'une technologie d'électrolyse de l'aluminium sans émission de gaz à effet de serre. Grâce à cette contribution, la coentreprise créée par Alcoa et Rio Tinto, en partenariat avec le gouvernement du Québec, pourra avancer dans la démonstration de cette technologie novatrice.

L'aide accordée servira à financer le développement de nouveaux équipements nécessaires au projet et à accélérer les travaux après des arrêts temporaires survenus en raison de la COVID-19. L'intervention permettra également aux équipementiers québécois de jouer un rôle encore plus important dans le développement, la fabrication et la commercialisation des équipements clés requis par la technologie d'ELYSIS.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec est fier de souligner le choix de l'usine d'Alma pour la construction prochaine d'une installation de démonstration à une extrémité d'une salle de cuves qui sera dotée de la technologie ELYSISMC à l'échelle industrielle.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest.

Le programme de développement comprend la construction et la démonstration d'une unité pilote de production au Centre de recherche et de développement industriel d'ELYSIS à Saguenay, ainsi que la construction et la démonstration de cuves d'électrolyse de taille industrielle utilisant des anodes inertes de 450 kA.

La réussite du projet ELYSIS permettra au Québec d'être à l'avant-plan d'un changement révolutionnaire pour l'industrie de l'aluminium.

« Le Québec est réputé mondialement pour son aluminium vert. On veut développer ici, au Saguenay, une technologie pour produire de l'aluminium sans émettre de gaz à effet de serre. ELYSIS occupe la position de tête à l'échelle mondiale dans la course pour la mise au point de cette technologie. Notre contribution va accélérer son développement, tout en maximisant les retombées économiques au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« La technologie d'ELYSIS vise à éliminer complètement les émissions de gaz à effet de serre durant la production d'aluminium. Ce genre de projet de recherche novateur contribue à construire une économie verte et résiliente, et fait partie de notre réponse aux défis de la lutte contre les changements climatiques. Si toutes les alumineries québécoises adoptaient une telle technologie, on estime que la réduction des émissions de gaz à effet de serre pourrait s'élever à près de 5 millions de tonnes métriques, uniquement au Québec. Alors, imaginez à travers le monde! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« À terme, la réussite du projet ELYSIS permettra au Québec, et notamment au Saguenay−Lac-Saint-Jean, de renforcer favorablement sa position de leader par rapport à la concurrence mondiale. Le modèle d'affaires d'ELYSIS consistera à vendre la technologie aux producteurs mondiaux d'aluminium primaire et de générer des revenus récurrents de redevances sur la vente des électrodes requises par cette dernière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

En mai 2018, Alcoa et Rio Tinto, deux des producteurs d'aluminium les plus importants au monde, se sont associés au gouvernement du Québec pour créer la coentreprise ELYSIS.

Au démarrage de la phase de développement et de démonstration, le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 60 millions de dollars au projet, soit 40 millions sous forme de prêt à redevances et 20 millions sous forme de parts de la société en commandite. Le gouvernement fédéral a contribué au projet avec un montant équivalent.

