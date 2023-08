SHANGHAI, le 1er août 2023 /CNW/ - Le China Digital Entertainment Congress de 2023 a débuté jeudi aux côtés de ChinaJoy, le plus grand événement de jeu du pays. Lu Xiaoyin, coprésident-directeur général et président de Perfect World Co., Ltd, ainsi que le chef de la direction de Perfect World Games, était parmi les invités de marque présents.

Lu Xiaoyin, coprésident-directeur général et président de Perfect World et chef de la direction de Perfect World Games, prononce un discours liminaire au CDEC de 2023, le 27 juillet. (PRNewsfoto/Perfect World)

Dans son discours liminaire, M. Lu a mis l'accent sur le développement rapide de l'industrie chinoise du jeu, qui a grandement bénéficié des stratégies de « numérisation » du pays. Il a souligné que l'industrie joue un rôle crucial dans la promotion de la numérisation dans divers secteurs, notamment en habilitant l'économie réelle, en stimulant l'innovation technologique et en préservant le patrimoine culturel.

M. Lu a fait l'éloge des jeux chinois pour leur capacité exceptionnelle à incarner l'essence de la culture chinoise, offrant une source d'inspiration pour le développement de jeux. Conformément à cette approche, Perfect World intègre des éléments du patrimoine culturel chinois dans ses jeux. Par exemple, l'entreprise a incorporé de façon artistique le patrimoine culturel immatériel de la Chine, la broderie Suzhou, dans son jeu mobile « Tower of Fantasy » et a mis en valeur la beauté de l'opéra traditionnel chinois Huangmei Opera dans un autre jeu mobile « Zhuxian ».

M. Lu a souligné le lien indissociable entre la technologie et l'industrie du jeu. Plus précisément, il a mis l'accent sur le rôle central des technologies d'intelligence numérique comme l'IA générative dans l'optimisation des méthodes de création et de production de contenu de jeux.

Perfect World a reconnu le potentiel de la technologie de l'IA il y a plusieurs années et a pris des mesures importantes en établissant un centre d'IA. Ce centre sert de plaque tournante pour l'application de l'IA dans différentes chaînes de production, y compris la création de PNJ, la modélisation, la peinture et le développement d'histoires.

L'industrie du jeu est alimentée par des technologies comme la RV, la RA et l'IA, qui injectent de la vitalité dans l'économie en général. Perfect World a collaboré avec les gouvernements locaux et des endroits pittoresques pour intégrer des scènes numériques dans le tourisme afin d'offrir aux touristes une expérience captivante.

M. Lu souligne que Perfect World est une entreprise axée sur la recherche et le développement, dont les produits de grande qualité sont la pierre angulaire de la croissance de l'entreprise. L'entreprise se concentre sur deux grandes catégories : Les « JMM+ » et les « cartes+ » D'une part, il met à niveau les genres classiques de jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, introduisant des jeux mobiles comme « New Swordsman », « World of Jade Dynasty », « Fantasy New Jade Dynasty » et « Perfect New World ». D'autre part, il crée des jeux de différents genres, comme « One Punch Man: World », « Persona 5: The Phantom X » et « Kai-Ri-Sei Million Arthur: Ring »

En outre, Perfect World poursuit activement la distribution de ses jeux à l'étranger, et « Tower of Fantasy » connaît un succès remarquable depuis sa sortie en août 2022, et sera bientôt lancé sur PlayStation.

