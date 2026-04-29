TechnoCompétences lance Observa, son outil d'analyse du marché du travail en technologies du numérique

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le comité sectoriel de main-d'œuvre (CSMO) dédié à l'industrie des technologies du numérique, TechnoCompétences, lance Observa, une nouvelle initiative issue de plusieurs mois de réflexion collective. Cet outil a été conçu pour faciliter l'exploration et la compréhension des données du marché du travail en TIC.

L'ambition d'Observa est claire : transformer des données parfois complexes en informations accessibles, visuelles et utiles au quotidien. Déjà disponible sur le site de TechnoCompétences, la plateforme propose trois vues adaptées aux besoins des utilisateurs :

Une vue « employé » permettant aux professionnel.le.s des TIC de comparer leur position, suivre les tendances du marché et mieux comprendre leur statut d'emploi ;

» permettant aux professionnel.le.s des TIC de comparer leur position, suivre les tendances du marché et mieux comprendre leur statut d'emploi ; Une vue « employeur » destinée aux entreprises afin d'analyser la tension du marché, la compétitivité salariale et la dynamique sectorielle ;

» destinée aux entreprises afin d'analyser la tension du marché, la compétitivité salariale et la dynamique sectorielle ; Une vue « journaliste » conçue pour les parties prenantes souhaitant accéder rapidement à des données et tendances clés du secteur des TIC.

Observa se distingue par son approche intuitive. L'outil permet à tout utilisateur de naviguer facilement et d'accéder à des informations concrètes, sans expertise préalable. L'outil offre également la possibilité de produire des analyses personnalisées sur demande. Avec cette initiative, TechnoCompétences souhaite renforcer le partage des connaissances et soutenir la prise de décision stratégique dans l'industrie.

« Dans un contexte d'incertitude qui nous pousse à revoir nos repères, Observa s'inscrit comme un outil essentiel pour éclairer la prospective. Nous souhaitons accompagner les acteurs du numérique dans leurs décisions et leur positionnement stratégique », souligne Joëlle Tremblay, directrice générale de TechnoCompétences.

« Cet outil me tient particulièrement à cœur, car il répond à un besoin que j'ai moi-même vécu. Pouvoir accéder facilement à des données pour comprendre leur impact sur le marché est essentiel. Avec Observa, nous avons créé différentes vues adaptées à chaque public afin que chacun puisse s'approprier l'information selon ses besoins », ajoute Léa Funten, chargée de projets IMT.

À propos de TechnoCompétences

TechnoCompétences est un organisme à but non lucratif reconnu par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et dédié au secteur des TIC. En collaboration avec ses partenaires, il contribue à relever les défis liés aux compétences et à l'employabilité, tout en favorisant un développement durable et responsable de l'industrie.

SOURCE TechnoCompétences

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