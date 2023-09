TECHNOCompétences annonce la nomination de Cassie L. Rhéaume en tant que Directrice générale

MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le Président et les membres du Conseil d'administration sont ravis d'annoncer la nomination de Cassie L. Rhéaume en tant que Directrice générale de TECHNOCompétences. En confiant à Cassie ce rôle de leadership, l'organisation apporte un élan d'enthousiasme et une perspective nouvelle sur les enjeux actuels de l'industrie des TIC.

Cassie L. Rhéaume (Groupe CNW/TechnoCompétences)

Cassie a consacré plus d'une décennie à l'industrie des TIC en tant que développeuse web, formatrice et gestionnaire, acquérant ainsi une compréhension profonde des défis et des opportunités et enjeux de l'industrie. Son regard bienveillant s'appuie sur une richesse d'expérience et d'expertise dans l'industrie, tant au Québec qu'au Canada. Ses contributions et son engagement lui ont valu une reconnaissance à la fois de ses pairs et de l'industrie. Animée par une profonde préoccupation pour les questions de diversité, elle a aussi instauré et soutenu de multiples initiatives visant à élargir l'accès à la technologie, notamment pour les femmes.

La nomination de Cassie L. Rhéaume en tant que Directrice générale de TECHNOCompétences illustre notre engagement envers l'avancement de l'industrie des TIC au niveau national, ainsi que notre dévouement envers la diversité et l'inclusion. En tant qu'ambassadrice engagée, elle incarne le choix idéal pour diriger TECHNOCompétences durant cette période de transformation numérique, d'adaptation de la main-d'œuvre et de réflexion sur l'avenir du travail.

L'équipe de TECHNOCompétences et le conseil d'administration lui souhaitent le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions.

« En phase avec notre mission de promouvoir le développement des talents et de l'emploi en TIC, je suis convaincu que Cassie apportera un souffle d'innovation et d'excellence à notre organisation. Grâce à sa direction, nous continuerons à être ce catalyseur de transformation numérique responsable et sécuritaire, tout en encourageant la collaboration et le leadership nécessaire pour mener à bien la transition numérique au Québec. Ensemble, nous renforcerons notre engagement envers le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre tout en poursuivant nos activités de sensibilisation au cœur de l'écosystème technologique du Québec .» Alex Langlois, président du conseil d'administration de TECHNOCompétences

« Je suis comblée et honorée que l'ensemble de mes actions au sein de la communauté des TIC du Québec m'ait menée à cette opportunité chez TECHNOCompétences. J'ai hâte de continuer à œuvrer en faveur d'un impact positif au sein de notre industrie, surtout dans ce contexte postpandémique où la transformation numérique et la réflexion sur le futur du travail pour tous sont plus que jamais d'actualité. » Cassie L. Rhéaume, directrice générale de TECHNOCompétences

SOURCE TechnoCompétences

Renseignements: Contact presse : Elisha Doh, chargée de communication et marketing, 514-840-1237 ext. 334, [email protected]