Technimark dévoile une nouvelle identité de marque : « Nous faisons ce qui améliore la vie »

ASHEBORO, Caroline du Nord, 8 juillet 2025 /CNW/ - Technimark, un chef de file mondial de la fabrication dans les secteurs des soins de santé, de l'emballage grand public et de l'industrie, a lancé aujourd'hui une nouvelle identité de marque pour refléter la transformation de l'entreprise en un chef de file mondial de la fabrication, reconnue pour sa fiabilité et son excellence.

Cette nouvelle identité de marque reflète les valeurs fondamentales de Technimark : l'innovation, la qualité, le service, la durabilité et la confiance. Il souligne également la présence accrue de l'entreprise dans le secteur des soins de santé, son leadership continu dans le domaine des emballages grand public et son accent inébranlable sur l'excellence opérationnelle et le succès client.

« C'est plus qu'une nouvelle apparence - c'est un énoncé de qui nous sommes aujourd'hui et de ce que nous ferons demain, » a déclaré Kris Peavy, directeur commercial et président de Healthcare.

« Notre nouvelle identité de marque reflète notre valeur en tant que véritable partenaire de solutions. Nous travaillons côte à côte avec nos clients pour surmonter les défis et obtenir des résultats révolutionnaires. »

Trent Ingle, directeur du marketing et des communications, a déclaré : « Nous voulons utiliser la marque pour souligner l'impact humain que nous avons, des appareils médicaux qui sauvent des vies aux produits que nous utilisons tous chaque jour. En termes simples, nous faisons ce qui améliore la vie, et notre nouvelle marque montre comment nous le faisons. »

« Nos produits doivent avoir un impact positif pour les gens et la planète. « Nous avons la responsabilité de fabriquer ce dont le monde dépend de la façon la plus durable possible, » a déclaré Katie Distler, cheffe du développement durable de Technimark. « De notre Centre d'innovation, où nous trouvons les façons les plus efficaces de fabriquer des produits, pour remplacer la résine vierge par des résines recyclées fabriquées dans notre installation de recyclage et de retraitement, Wellmark, la durabilité est notre obligation, et elle est à l'avant-garde de tout ce que nous faisons. »

Avec ce changement de marque, Technimark confirme sa promesse d'offrir des solutions qui stimulent le rendement, réduisent les risques et aident les clients à réussir dans un monde de plus en plus complexe.

Voyez-le en action sur technimark.com.

À propos de Technimark

Technimark est un partenaire mondial de solutions de fabrication pour les secteurs des soins de santé, de l'emballage de consommation et de l'industrie spécialisée, spécialisé dans le moulage par injection de précision, l'assemblage à valeur ajoutée et la fabrication contractuelle, y compris les appareils médicaux. Technimark offre des solutions personnalisées de bout en bout axées sur la technologie et l'innovation qui améliorent la qualité, réduisent les risques et réduisent les coûts. Avec des installations aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Chine, Technimark tire parti de son empreinte mondiale pour offrir des produits de haute qualité dans le monde entier. Découvrez la différence de Technimark sur technimark.com.

Personne-ressource : Trent Ingle

Directrice du marketing et des communications

[email protected]

SOURCE Technimark LLC