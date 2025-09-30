Techlift accélère sa croissance avec l'acquisition d'Équipements EMU

DRUMMONDVILLE, QC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Acteur majeur au Québec depuis 2006, Techlift, concessionnaire de chariots élévateurs et d'équipements de manutention, franchit une étape déterminante de sa croissance avec l'acquisition d'Équipements EMU, un fleuron québécois établi depuis 1983.

Grâce à cette transaction, Techlift élargit son réseau et renforce sa capacité à servir ses clients aux quatre coins du Québec. L'entreprise verra son équipe doubler, avec plus de 230 employés, dont près d'une centaine de techniciens sur la route, répartis dans neuf succursales pour assurer un service de proximité et répondre encore plus efficacement aux besoins de sa clientèle. Techlift s'impose dorénavant comme le plus important concessionnaire indépendant québécois dans l'industrie de la manutention.

L'offre de services de Techlift, qui inclut déjà la vente d'équipements neufs et usagés, la location et une offre complète de services après-vente, est maintenant bonifiée grâce au service d'accompagnement en aménagement d'entrepôts (systèmes d'entreposage, équipements débarcadère et optimisation d'espaces) actuellement offert par Équipements EMU.

Techlift déploiera également la marque de chariots élévateurs et d'équipements Heli dans l'ensemble des nouvelles succursales du réseau. Les modèles d'Heli, le plus grand manufacturier de chariots élévateurs au monde en termes d'unités en 2024-2025, sont les produits phares de Techlift depuis maintenant 20 ans, en raison de leur grande disponibilité, leur fiabilité et leur faible coût total de possession.

Cette acquisition stratégique repose sur la conviction que des valeurs communes unissent les deux organisations : une expertise solide, un service à la clientèle exceptionnel et des produits de grande qualité.

Avec cette transaction, Techlift réalise plus tôt que prévu son objectif de devenir, d'ici 2030, le leader québécois du chariot élévateur et de l'équipement de manutention. L'entreprise poursuit donc ses acquisitions stratégiques et maintient sa stratégie de développement visant à constituer le plus grand réseau de concessionnaires d'équipements de manutention au pays.

CITATION :

« Nous sommes fiers d'étendre notre réseau grâce à cette acquisition. Cela signifie une plus grande proximité avec nos clients, un accès simplifié à nos services et la possibilité d'offrir les équipements Heli partout dans notre réseau au Québec. Ceci nous permet d'atteindre notre objectif : devenir le leader québécois du chariot élévateur et de l'équipement de manutention. Ce n'est qu'une étape de notre ascension vers notre but ultime, celui d'être la référence canadienne dans notre industrie. »

- Guillaume Joyal, président de Techlift

« Nous sommes profondément optimistes quant à l'acquisition d'Équipements EMU par Techlift. Leurs valeurs rejoignent pleinement les nôtres, notamment la proximité, l'écoute, la recherche de solutions et, surtout, le plaisir au travail qui nous anime. Nous sommes convaincus que la qualité du service offert à nos clients restera au même niveau d'excellence qu'auparavant et que notre équipe bénéficiera de nombreuses nouvelles opportunités. »

- Nicolas Potvin, président d'Équipements EMU

À propos du Groupe Techlift :

Fondé en 2006 à Drummondville par Guillaume Joyal, Techlift est une entreprise à propriété 100 % québécoise. Depuis bientôt 20 ans, elle accompagne les entreprises d'ici avec des chariots élévateurs et des solutions de manutention performantes, fiables et compétitives. Guidée par des valeurs de passion, d'excellence et d'esprit d'équipe, Techlift propose un inventaire unique, des technologies innovantes et une gestion de flotte simplifiée afin d'assurer la croissance et la sécurité de ses clients. En 2012, Guillaume fonde en parallèle la compagnie sœur Heli Canada, distributeur exclusif au Canada des chariots et équipements de manutention Heli. Heli Canada distribue les équipements partout au Canada à travers son réseau de 35 concessionnaires autorisés. Techlift se positionne comme le plus important concessionnaire Heli au pays.

Succursales

Drummondville (siège social) 5705 Place Kubota, Drummondville, Québec J2B 6V4 Chicoutimi 2840, boulevard Talbot, Chicoutimi, QC G7H 5B1 Sherbrooke 4691 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 2G6 Montréal 525, boulevard Morgan, Baie-d'Urfé, Québec H9X 3T6 Québec 3975, rue Jean-Marchand, Québec, QC G2C 2J2 Trois-Rivières 284 boulevard Thibeau, Trois-Rivières, Québec G8T 6Y4 Vaudreuil-Dorion 711, route Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P2 Victoriaville 780 boulevard Pierre-Roux E, Victoriaville, Québec G6T 1S6 Charny 2256 av. de la Rotonde, Charny, QC G6X 2L9 Centre de distribution Mississauga 375 Britannia Rd E, Mississauga, ON L4Z 1X9





