Tech-Accès Canada se réjouit de l'appui solide accordé par le budget 2021 aux Centres d'accès à la technologie et à la recherche appliquée dans les collèges

OTTAWA, ON, le 20 avril 2021 /CNW/ - Tech-Accès Canada, le réseau national des 60 Centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada, se réjouit du soutien accordé par le budget 2021 au Programme de visites interactives et aux nombreuses initiatives visant à appuyer l'innovation et la recherche appliquée dans les collèges et les cégeps du Canada.

Plus précisément, le budget 2021 a annoncé :

Des fonds pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises d'avoir accès aux visites interactives du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada , où les entreprises peuvent avoir accès à l'équipement, aux installations et à l'expertise des Centres d'accès à la technologie affiliés aux collèges.

, où les entreprises peuvent avoir accès à l'équipement, aux installations et à l'expertise des Centres d'accès à la technologie affiliés aux collèges. L'expansion du Programme d'aide à la recherche industrielle pour soutenir un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises innovatrices.

Un soutien important pour les projets d'innovation en collaboration et l'augmentation de la capacité des CAT par le biais du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté.

Des investissements dans l'eau potable, le logement et d'autres infrastructures communautaires des Premières nations afin de créer de bons emplois et de bâtir des communautés plus saines, plus sûres et plus prospères.

« Nous apprécions sincèrement le fort soutien du gouvernement fédéral au Programme de visites interactives. L'augmentation du financement permettra aux CAT d'aider encore plus d'innovateurs et d'entrepreneurs canadiens, de tous les milieux et de toutes les régions, à rapprocher leurs innovations du marché », a déclaré Mme Nathalie Méthot, présidente du conseil d'administration de Tech-Accès Canada.

Les CAT sont des centres de R-D appliquée reconnus à l'échelle nationale et affiliés exclusivement à des collèges et à des cégeps canadiens. Chaque année, les CAT aident 4 200 entreprises canadiennes - dont 81 % sont des petites entreprises - à améliorer leurs produits, leurs procédés et leurs services en :

Menant des projets de recherche appliquée et de développement axés sur la résolution des problèmes de l'entreprise ;

Offrant des services techniques spécialisés et des conseils objectifs ; et en

Offrant une formation sur les nouveaux types d'équipement et de processus.

« Nos membres sont reconnaissants de ce nouvel investissement dans le Programme d'innovation dans les collèges et la communauté, qui existe depuis longtemps », a déclaré Peter Laffin, vice-président du conseil d'administration de Tech-Accès Canada. « Même si les CAT travaillent avec 4 200 entreprises chaque année, nous avons de longues listes d'attente. Nous avons hâte d'accroître la capacité des CAT pour servir un nombre encore plus grand de PME à mesure que nous nous dirigeons vers la reprise. »

Tech-Accès Canada est le réseau national des 60 Centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada. Le réseau permet aux CAT de servir n'importe quelle entreprise, partout au Canada, et de l'aider à accéder à l'expertise, à l'équipement et aux installations dont elle a besoin pour relever ses défis en matière d'innovation. Les membres du réseau permettent aux clients et aux partenaires de tout le Canada d'avoir accès aux services suivants :

L'expertise et l'expérience de 2 100 experts en innovation commerciale et en R-D appliquée ;

Plus de 3. 8 millions de pieds carrés d'espace pour l'innovation et la recherche appliquée ;

Plus de 47 millions de dollars d'équipement et d'installations hautement spécialisés.

En tant que bien public, les CAT du Canada sont conçus pour être un espace sûr permettant aux entreprises de réduire les risques liés à l'adoption de nouvelles technologies. Leurs politiques de propriété intellectuelle (PI), favorables à l'industrie, remettent la PI entre les mains de l'industrie pour qu'elle l'exploite commercialement, ce qui constitue un avantage considérable pour les petites entreprises qui souhaitent rester agiles et prendre de l'expansion.

Les CAT sont inclusifs du fait de leur conception, et de leurs équipes multidisciplinaires aidant diverses communautés d'innovateurs et d'entrepreneurs dans toutes les régions et tous les secteurs. Tech-Accès Canada et les CAT sont guidés par la philosophie selon laquelle tout le monde peut innover et l'innovation est pour tout le monde.

« Nous sommes fiers d'occuper une position unique dans l'écosystème canadien de l'innovation, et les CAT, en tant qu'intermédiaires objectifs de l'innovation, sont prêts à contribuer à la réalisation des nombreuses initiatives liées à l'innovation, à la commercialisation et au développement de talents, tel qu'énoncé dans le budget d'aujourd'hui », a déclaré Ken Doyle, directeur général de Tech-Accès Canada.

Organisme à but non lucratif établi à Ottawa, Tech-Accès Canada, facilite le partage des pratiques exemplaires entre les CAT membres, travaille à l'harmonisation des modèles de service entre les régions, fait la promotion de la recherche appliquée collégiale auprès de publics externes, et gère le Programme de visites interactives depuis 2016.

www.portaildescats.ca

www.tech-access.ca

SOURCE Tech-Access Canada

Renseignements: Ken Doyle, Directeur général, Tech-Accès Canada, Téléphone : 613.366.4252, Courriel : [email protected], Twitter : @TechAccessCDA, 116 rue Albert, Bureau 300 | Ottawa, Ontario | K1P 5G3

Liens connexes

tech-access.ca