LAVAL, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Teamsters Canada se réjouit des mesures présentées dans l'Énoncé économique de l'automne 2022 du gouvernement du Canada qui assurent une meilleure qualité de vie et une meilleure protection aux travailleuses et travailleurs et leurs familles, d'une part, tout en reconnaissant l'apport de ces travailleurs à une économie robuste, d'autre part.

« Nous appuyons fortement l'orientation prise par le gouvernement libéral pour soutenir les familles de la classe ouvrière. Ce sont elles qui ont été le plus durement touchées par la hausse des coûts de l'inflation et qui se préparent à faire les frais d'un scénario à la baisse pour la croissance et l'emploi », explique François Laporte, président de Teamsters Canada.

Teamsters Canada se réjouit notamment que le gouvernement ait mis de côté 4 milliards de dollars sur six ans pour offrir un crédit d'impôt remboursable anticipé afin d'aider les personnes et les familles qui travaillent et gagnent un faible revenu. Les mesures visant à renforcer l'assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada (RPC) permettront aux travailleuses et travailleurs de prendre leur retraite dans la dignité. L'introduction d'un régime de soins dentaires pour les enfants de moins de 12 ans est une première étape bienvenue vers l'établissement d'un programme national complet de soins dentaires d'ici 2025.

« Nous applaudissons également la reconnaissance par le gouvernement du fait que les travailleuses et travailleurs et les métiers spécialisés jouent un rôle clé dans la réussite de l'économie canadienne. L'apprentissage et le soutien à la formation supplémentaire pour assurer les transitions industrielles et économiques en sont un élément majeur. Les travailleurs sont à l'avant-garde de la réalisation des changements nécessaires à une économie juste et durable », a poursuivi M. Laporte. Il souligne l'investissement de 250 millions de dollars et la création d'emplois supplémentaires dans le cadre du Programme de formation syndicale et d'innovation, ainsi que l'élimination des paiements d'intérêts sur les prêts aux apprentis du Canada.

« Enfin, nous sommes encouragés par le fait que le gouvernement du Canada redouble d'efforts pour lutter contre l'escroquerie de 'Chauffeurs Inc'. Cette pratique exploitante a abaissé les normes de travail dans le secteur du camionnage et privé les travailleuses et travailleurs de leurs droits fondamentaux en vertu du Code du travail ; il faut y mettre fin. Teamsters Canada a hâte de collaborer avec le gouvernement fédéral pour examiner ce que l'Agence du revenu du Canada peut faire pour s'assurer que toutes les règles actuelles et futures sont équitables pour l'ensemble des travailleurs de l'industrie du camionnage », a conclu le président Laporte.

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. L'organisation représente les travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

