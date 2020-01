TD Waterhouse Canada Inc. - Placements historiques dans TeraGo Inc.

TORONTO, le 21 janv. 2020 /CNW/ - TD Waterhouse Canada Inc. (« TD Waterhouse ») diffuse le présent communiqué afin de transmettre des renseignements historiques sur ses placements dans TeraGo Inc. (l'« émetteur »).

Le 18 juillet 2018, TD Waterhouse a acquis le contrôle de 1 622 283 actions ordinaires (les « actions ») de l'émetteur au nom de clients détenant des comptes gérés (« premier événement devant être déclaré »). Par suite de l'acquisition de ces actions, en date du 18 juillet 2018, TD Waterhouse peut être réputée avoir détenu, au sens des lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières, 1 622 283 actions de l'émetteur, qu'elle avait acquises au nom de ses clients détenant des comptes gérés. Ce nombre représentait environ 10,32 % des actions émises et en circulation de l'émetteur, selon le calcul fait à la date susmentionnée conformément aux lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières.

Ensuite, entre le 19 juillet et le 23 août 2018, TD Waterhouse a acquis le contrôle de 365 781 autres actions de l'émetteur au nom de clients détenant des comptes gérés (« deuxième événement devant être déclaré »). Par suite de l'acquisition de ces actions, en date du 23 août 2018, TD Waterhouse peut être réputée avoir détenu, au sens des lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières, 1 988 064 actions de l'émetteur, qu'elle avait acquises au nom de ses clients détenant des comptes gérés. Ce nombre représentait environ 12,65 % des actions émises et en circulation de l'émetteur, selon le calcul fait à la date susmentionnée conformément aux lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières.

Ensuite, entre le 24 août et le 10 octobre 2018, TD Waterhouse a acquis le contrôle de 457 804 autres actions de l'émetteur au nom de clients détenant des comptes gérés (« troisième événement devant être déclaré »). Par suite de l'acquisition de ces actions, en date du 10 octobre 2018, TD Waterhouse peut être réputée avoir détenu, au sens des lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières, 2 445 868 actions de l'émetteur, qu'elle avait acquises au nom de ses clients détenant des comptes gérés. Ce nombre représentait environ 15,54 % des actions émises et en circulation de l'émetteur, selon le calcul fait à la date susmentionnée, conformément aux lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières.

Ensuite, entre le 11 octobre 2018 et le 7 mars 2019, TD Waterhouse a acquis le contrôle de 343 080 autres actions de l'émetteur au nom de clients détenant des comptes gérés (« quatrième événement devant être déclaré »). Par suite de l'acquisition de ces actions, en date du 7 mars 2019, TD Waterhouse peut être réputée avoir détenu, au sens des lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières, 2 788 948 actions de l'émetteur, qu'elle avait acquises au nom de ses clients détenant des comptes gérés. Ce nombre représentait environ 17,69 % des actions émises et en circulation de l'émetteur, selon le calcul fait à la date susmentionnée conformément aux lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières.

Ensuite, entre le 8 mars et le 18 décembre 2019, TD Waterhouse a acquis le contrôle de 854 510 autres actions de l'émetteur au nom de clients détenant des comptes gérés (« cinquième événement devant être déclaré »). Par suite de l'acquisition de ces actions, en date du 18 décembre 2019, TD Waterhouse peut être réputée avoir détenu, au sens des lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières, 3 643 458 actions de l'émetteur, qu'elle avait acquises au nom de ses clients détenant des comptes gérés. Ce nombre représentait environ 21,92 % des actions émises et en circulation de l'émetteur, selon le calcul fait à la date susmentionnée conformément aux lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières.

Pour les périodes durant lesquelles TD Waterhouse peut être réputée, au sens des lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières, détenir le contrôle d'au moins 10 % des actions de l'émetteur tel qu'il est décrit dans le présent communiqué (les « périodes visées »), les titres en question ont été acquis ou ont été conservés à des fins de placement exclusivement et non pas dans l'objectif d'exercer un contrôle sur l'émetteur. Les achats ont été effectués dans le cours normal des activités de placement que TD Waterhouse faits au nom de clients qui détiennent des comptes gérés et pour qui TD Waterhouse agit comme gestionnaire de portefeuille.

Durant les périodes visées, TD Waterhouse, dans le cours normal de ses activités, n'a pas eu pour projet d'acquérir une participation supplémentaire dans la société de l'émetteur ni fait de proposition en ce sens. Durant les périodes visées, les décisions de TD Waterhouse quant à l'achat ou à la vente de titres de l'émetteur étaient guidées par les conditions du marché et d'autres facteurs importants en matière de placement.

À aucun moment TD Waterhouse n'a eu l'intention d'acquérir une participation de 20 % ou plus, et n'a acquis une telle participation que par inadvertance. TD Waterhouse, sous réserve de l'approbation de l'organisme de réglementation, entend réduire sa participation de manière à détenir moins de 20 % des actions de l'émetteur, notamment, selon les conditions du marché, par l'intermédiaire du marché secondaire à la Bourse de Toronto.

La publication du présent communiqué n'est en aucun cas l'admission que l'une ou l'autre des parties ici nommées détient ou contrôle les titres décrits dans ce document ou qu'elle est un allié d'une partie nommée.

Pour obtenir de l'information supplémentaire ou une copie du rapport déposé par TD Waterhouse en vertu des lois canadiennes sur le commerce des valeurs mobilières relativement aux opérations mentionnées dans le présent communiqué, veuillez vous adresser à la personne suivante : Derek Kirk, Affaires publiques, Groupe Banque TD, à [email protected]

