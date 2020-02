TD fait le point sur le retrait progressif d'instruments de fonds propres non admissibles sous le régime de Bâle III

TORONTO, le 27 févr. 2020 /CNW/ - La Banque Toronto‑Dominion (le « Groupe Banque TD » ou « TD ») a annoncé aujourd'hui qu'elle s'attend actuellement, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, à exercer un droit de rachat déclenché par un événement réglementaire au cours de son exercice 2022 à l'égard des billets de Fiducie de capital TD IVMD, série 2 en circulation à ce moment, ce qui signifie que ce droit de rachat pourrait survenir aussitôt que le 1er novembre 2021.

Aux termes du régime de Bâle III, les instruments de fonds propres non admissibles (comme les billets de Fiducie de capital TD IVMD, série 2) en circulation au 1er novembre 2021 ne seront pas constatés à titre de fonds propres réglementaires.

Les attentes de TD se fondent sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses, notamment la situation du capital actuelle et future prévue de TD en tenant compte des rachats prévus des instruments de fonds propres de TD, la supposition selon laquelle d'autres droits de rachat, le cas échéant, ne sont pas exercés ou que d'autres mesures de gestion du capital ne sont pas prises, ainsi que la conjoncture actuelle du marché. Compte tenu de l'incertitude se rapportant aux cadres financier, économique, législatif et réglementaire, ces facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté de TD et dont les incidences peuvent être difficiles à prévoir, pourraient changer sensiblement au fil du temps et changer des attentes exprimées dans le présent communiqué de presse.

