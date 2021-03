Le nouvel énoncé de marque de Tata Consultancy Services, « Building on Belief », place sa vaste expérience de la transformation axée sur une raison d'être au cœur de l'histoire de sa marque

NEW YORK, États-Unis et MUMBAI, Inde, 31 mars 2021 /CNW/ - Tata Consultancy Services (TCS) (BSE:532540, NSE:TCS), chef de file mondial des services de TI, de services-conseils et de solutions d'affaires, a dévoilé aujourd'hui un nouvel énoncé de marque, « Building on Belief », pour formuler sa mission et sa relation avec les clients au moment où elle amorce une nouvelle décennie de croissance axée sur la transformation.

La nouvelle vision de la marque résume le rôle actif et collaboratif que joue TCS en s'associant à long terme avec ses clients, en tirant parti de sa connaissance du contexte, des investissements en recherche et en innovation et de l'expertise technologique pour favoriser leur croissance et les aider à atteindre leurs objectifs de transformation axée sur une raison d'être. Elle tient aussi compte de la croyance de TCS selon laquelle elle peut, de concert avec ses clients, exploiter le savoir collectif pour innover de manière à bâtir un avenir meilleur pour les gens, les collectivités et la planète.

« L'ensemble des innovations et processus de transformation commencent par la conviction qu'ils rendront le monde meilleur, a déclaré Rajesh Gopinathan, directeur général et chef de la direction, TCS. « Nous collaborons avec nos clients pour réaliser autant cette conviction que leur raison d'être. Cela représente ce que nous sommes en tant qu'entreprise, et notre ambition audacieuse, en ce début d'une nouvelle décennie de croissance. »

« Building On Belief » représente une promesse de marque qui repose sur certaines forces fondamentales qui font la réputation de TCS, soit une approche à long terme fondée sur une raison d'être commune qui profite aux clients grâce à l'étendue et à l'omniprésence de la participation, de l'innovation et de la vision responsable, durable et stratégique qu'elle offre et à la possibilité d'exploiter des connaissances collectives pour créer des solutions technologiques visant un impact transformateur et mesurable.

« Depuis des décennies, nous travaillons avec nos clients selon une raison d'être commune : tirer parti du pouvoir de l'innovation, du savoir et de la technologie pour transformer des entreprises, a affirmé Rajashree R, directeur du marketing, TCS. « Notre nouvelle formulation de la marque et notre nouvel énoncé de mission ouvrent la voie à l'engagement avec nos clients en tant que partenaires de croissance et de transformation, tout en rassemblant la puissance de nos connaissances et de notre expertise en contexte pour les aider à maîtriser le parcours à suivre. Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle formulation de notre marque à nos clients, à nos associés et à tous les autres intervenants. »

En janvier, un rapport de Brand Finance a révélé une augmentation de la valeur de la marque de TCS de 1,4 milliard de dollars en 2020, soit la plus forte croissance de valeur pour une marque du secteur des services de TI. En outre, TCS fait partie des trois principales marques de services de TI au monde, tout en étant la marque ayant connu la croissance la plus rapide dans le secteur au cours de la dernière décennie (de 2010 à 2020). Au cours de la même période, TCS a été désignée comme supermarque aux États-Unis en raison de la réputation de sa marque, et comme supermarque au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus sur la nouvelle formulation et la nouvelle raison d'être de la marque, cliquez ici : https://www.tcs.com/buildingonbelief.

À propos de Tata Consultancy Services (TCS)

Depuis 50 ans, Tata Consultancy Services offre des services informatiques, des services de conseils et des solutions d'entreprise à ses clients, entreprises mondiales leaders qu'elle accompagne dans leurs parcours de transformation. TCS dispose d'un portefeuille intégré de services de technologie et d'ingénierie qui s'appuient sur une démarche de conseil et la puissance du cognitif. Son réseau de centres de services, reconnu comme une norme d'excellence dans le secteur du développement logiciel, est agile, unique et performant, quelle que soit la localisation des centres. TCS dispose d'un portefeuille intégré de services et de solutions de technologie et d'ingénierie qui s'appuient sur une démarche de conseil et la puissance du cognitif. Son réseau de centres de services, reconnu comme une norme d'excellence dans le secteur du développement logiciel, est agile, unique et performant, quelle que soit la localisation des centres.

Filiale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat indien, TCS emploie plus de 469 000 consultants parmi les meilleurs au monde, dans 46 pays. La société, dont le chiffre d'affaires consolidé a atteint 22 milliards de dollars lors de l'exercice clos le 31 mars 2020, est cotée au BSE (anciennement la Bombay Stock Exchange) et au NSE (National Stock Exchange) en Inde. La position proactive de TCS en matière de changements climatiques et ses actions primées en faveur des sociétés civiles à travers le monde lui valent d'être classée dans différents indices de responsabilité sociétale et environnementale comme le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), le MSCI Global Sustainability Index et le FTSE4 Good Emerging. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de l'entreprise à www.tcs.com.

Personnes-ressources pour les médias de TCS :

Tous les contenus ou renseignements présentés ici sont la propriété exclusive de Tata Consultancy Services Limited (TCS). Le contenu et les renseignements contenus dans le présent communiqué sont exacts au moment de la publication. Il est interdit de copier, modifier, reproduire, republier, télécharger, transmettre, afficher ou distribuer le contenu du présent communiqué sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de TCS. L'utilisation non autorisée du contenu ou des renseignements contenus dans le présent communiqué peut constituer une violation des droits d'auteur, des lois sur les marques de commerce et d'autres lois applicables, et entraîner des sanctions pénales ou civiles.

Copyright 2021 Tata Consultancy Services Limited

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1477373/TCS_Logo.jpg

SOURCE Tata Communications Services