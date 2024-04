WUHAN, Chine, 22 avril 2024 /CNW/ -- TCL, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a organisé l'édition 2024 TCL Industries Global Partners Conference (GPC 2024) le 19 avril 2024. Sous le thème « Unite for Greatness », l'événement a réuni près de 500 partenaires commerciaux, chefs de file de l'industrie et médias de 47 pays et régions pour discuter des dernières idées de l'entreprise sur le développement des affaires à l'échelle mondiale, la recherche et le développement et les stratégies de marque. La conférence a mis en évidence la portée étendue du réseau mondial de partenaires de TCL et a mis l'accent sur les principaux objectifs de l'entreprise, soit de bâtir une voie vers un avenir prospère dans le cadre de réussites et d'objectifs communs avec ses partenaires.

Au cours de la conférence, Mme Du Juan, cheffe de la direction de TCL Industries, a réaffirmé la stratégie de l'entreprise et sa stratégie mondiale, qui est d'accorder la priorité à l'amélioration et à l'innovation à travers des produits intermédiaires et haut de gamme, à l'intégration de la marque et de la culture locale, à la responsabilité d'entreprise et au développement durable, ainsi qu'au renforcement du réseau de partenaires de l'entreprise sur la voie de l'évolution mondiale.

L'innovation a toujours fait partie de l'ADN de TCL. Daniel Sun, chef de la technologie de TCL Industries, a déclaré lors de la conférence que TCL Industries continuera de stimuler la recherche et le développement et l'innovation, en mettant l'accent sur l'optimisation de la qualité de l'affichage, l'avancement des maisons intelligentes et la promotion des technologies vertes d'économie d'énergie.

Bill Jiang, vice-président de TCL Industries et directeur général du Global Marketing Center, a réitéré la proposition de marque de l'entreprise, « Inspire Greatness » (Inspirer la grandeur), marquant un engagement inébranlable à donner à chaque utilisateur de TCL les moyens d'atteindre la grandeur. S'appuyant sur cette proposition, quatre nouveaux attributs de marque ont également été dévoilés : dynamique, novateur, tendance et haut de gamme.

La conférence GPC 2024 a également été l'occasion de présenter les dernières innovations de TCL, y compris ses derniers téléviseurs QD-Mini LED, les climatiseurs de la série FreshIN de TCL, les réfrigérateurs Free Built-in et les machines à laver de pointe qui offrent un ratio de nettoyage à la pointe de l'industrie. De plus, les prochains TCL NXTPAPER 14 Pro et TCL NXTPAPER 14 dotés de la technologie clé d'affichage de confort oculaire novateur, ainsi que les lunettes RayNeo X2 AR et les lunettes RayNeo Air 2 XR novatrices, ont souligné les efforts de TCL en matière d'innovation des produits et de la technologie.

Célébrant les 25 ans du développement de ses activités à l'échelle mondiale, dont la première étape mondiale fut le Vietnam, TCL disposant aujourd'hui d'une solide empreinte mondiale. Avec un solide écosystème de 10 000 partenaires et une portée de plus de 960 millions d'utilisateurs dans le monde, TCL Industries s'est également transformée en une entreprise technologique mondiale avec des activités de vente dans plus de 80 pays et régions et une présence commerciale dans plus de 160 pays et régions. Son succès est ancré dans sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée de calibre mondial, ses produits et technologies de pointe et sa stratégie de partenariat efficace.

Avec sa proposition de marque qui est d'inspirer la grandeur, TCL Industries continuera de chercher de nouvelles possibilités, de stimuler l'innovation, d'adopter des pratiques écologiques et de croître en collaboration avec ses partenaires mondiaux.

