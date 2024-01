LAS VEGAS, 10 janvier 2024 /CNW/ - TCL Electronics, une marque de produits électroniques grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a présenté aujourd'hui son principal portefeuille de technologies novatrices dans de multiples catégories au Consumer Electronics Show (CES 2024), notamment le plus grand téléviseur QD-Mini LED et l'une des premières solutions de divertissement connectées et intelligentes pour appareils mobiles de l'industrie.

Innovations pour inspirer d'excellentes expériences de cinéma maison

Image

Dans le cadre de la présentation de sa gamme de produits, le plus grand téléviseur QD-Mini LED au monde, le QM891G de 115 po de TCL avec plus de 20 000 zones de gradation locale et une luminosité de pointe de 5 000 nits a fait ses débuts en Amérique du Nord.

Parallèlement à cette percée, TCL a dévoilé les plus récents modèles de téléviseurs QD-Mini LED QM7 et QM8 pour le marché américain avec ses technologies avancées de rétroéclairage et de traitement, ainsi que son système de gradation locale à zone élevée. Fait intéressant, les gammes pionnières de téléviseurs X955 et C755 de TCL ont été les premières à être certifiées par TÜV Rheinland pour leur expérience visuelle réaliste. TCL a également fait la démonstration de Dolby Atmos FlexConnect, qui offre la liberté de placer vos haut-parleurs n'importe où pour une expérience Dolby Atmos intelligemment optimisée.

En outre, l'entreprise a introduit le processeur exclusif AiPQ ULTRA, qui offre la meilleure qualité d'affichage avec des éléments visuels dynamiques sur les téléviseurs grâce à ses solides capacités d'IA pour l'analyse d'images et de multiples algorithmes exclusifs.

Le nouveau service de diffusion en continu en ligne, TCL tv+, comprend plus de 300 chaînes FAST et des milliers de superproductions de studios de calibre mondial. Grâce à la technologie « IDEO », les utilisateurs nord-américains peuvent accéder à des fonctionnalités interactives tout en profitant d'une programmation de divertissement gratuite. Avec le lancement de la chaîne en direct de la Ligue nationale américaine de football (NFL) en 2024, les partisans de la région peuvent assister aux événements de la NFL via TCL tv+.

Afin de faciliter les expériences de cinéma maison, les modèles S55H/S45H sont la dernière nouveauté de la gamme de barres de son de TCL faisant appel à la technologie innovante Tutti Choral et Dolby Atmos. La gamme d'écrans professionnels 27R83U/34R83Q de TCL a également été présentée, avec la technologie QD-Mini LED dotée de 1 152 zones de gradation locale, une luminosité de pointe de 1 600 nits, une réponse ultrarapide de 1 ms et un taux de rafraîchissement élevé. La gamme a reçu la certification VESA DisplayHDR 1400, la validation Pantone Matching System (PMS) et la certification TÜV Rheinland pour la protection des yeux contre la lumière bleue.

Solution de divertissement connectée et intelligente de pointe pour appareil mobile

Lors de cet événement, TCL a également dévoilé l'une des premières solutions de divertissement connectées et intelligentes pour appareils mobiles de l'industrie, qui combine téléphones intelligents, tablettes, lunettes intelligentes, etc. Parmi celles-ci, l'entreprise a introduit un portefeuille de tablettes élargi, une nouvelle gamme de téléphones intelligents de la série 50 et sa technologie NXTPAPER 3.0, l'itération la plus avancée de la technologie d'affichage primée pour une meilleure santé visuelle et une expérience de visionnement numérique globale améliorée.

Les lunettes RayNeo X2 Lite AR, les premières lunettes intelligentes à affichage 3D en couleur au monde dotées de la nouvelle plateforme Snapdragon® AR1 de première génération, ont été présentées avec des améliorations de premier ordre en matière d'effets d'affichage et d'expérience de réalité augmentée. De plus, les lunettes RayNeo Air 2 XR offrent aux utilisateurs une expérience visuelle vivante, détaillée et portable, tout comme la visualisation d'un écran d'une capacité maximale de 201 pouces à six mètres de distance.

Des technologies pour un mode de vie plus intelligent et plus connecté

Rehaussant l'expérience de vie d'un cran, TCL a introduit l'air frais bidirectionnel respirable dans le climatiseur FreshIN 2.0, qui apporte de l'air riche en oxygène de l'extérieur tout en expulsant l'air intérieur de mauvaise qualité. L'entreprise a également présenté son premier climatiseur de fenêtre avec protocole Matter, offrant un écosystème de maison intelligente parfaitement intégré.

De plus, les plus récents réfrigérateurs Free Built-in de TCL présentent une conception lisse et transparente pour maximiser l'espace. Leur technologie de préservation moléculaire de pointe assure une fraîcheur plus longue et aide à prévenir la perte de nutriments dans les aliments entreposés. Enfin, la machine à laver et sécheuse TCL Eco Care rend les routines de lessive plus pratiques et écologiques grâce à sa conception deux en un.

TCL a récemment élargi son portefeuille de solutions énergétiques intelligentes en mettant l'accent sur un mode de vie durable. Son système d'énergie intelligent résidentiel à guichet unique, qui combine des modules PV, une capacité de stockage d'énergie, une thermopompe et un chargeur de VE, a également été présenté au CES 2024.

Partenariats mondiaux cohérents et initiatives ESG

Dans le cadre de la campagne mondiale #TCLGreen, TCL a réaffirmé ses efforts de recyclage et de réutilisation pendant l'événement. Parallèlement, l'entreprise continue d'inspirer la grandeur pour les utilisateurs du monde entier avec des partenaires renommés grâce à des collaborations novatrices. En tant que partenaire télévisuel officiel de la NFL, TCL s'est joint à Charles Woodson, membre du temple de la renommée, pour visiter son kiosque afin de démontrer la passion et l'enthousiasme que suscite le sport.

Bienvenue au kiosque TCL au CES 2024

Date : Du 9 au 12 janvier 2024

Adresse : Hall central du Las Vegas Convention Center, kiosque 18708

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société de produits électroniques grand public de premier plan et un chef de file de l'industrie mondiale des téléviseurs. Elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. L'entreprise se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio, des appareils ménagers, des appareils mobiles, des lunettes intelligentes et des produits d'affichage. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315186/Image.jpg

SOURCE TCL Electronics

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Savi Chen, [email protected], +86-13 265 394 382