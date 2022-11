CORONA, Californie, 21 nov. 2022 /CNW/ - TCL Electronics, l'un des principaux acteurs de l'industrie télévisuelle mondiale et l'une des principales entreprises de produits électroniques grand public, est honorée d'avoir remporté non pas un, mais deux prix de l'innovation CES® 2023 pour ses téléviseurs TCL Mini LED 4K - 75C935 et TCL Mini LED 4K - 75C835 (disponibles en Amérique du Nord sous l'appellation série 6 - 75R655). Les deux produits présentaient des caractéristiques de conception et d'ingénierie novatrices et remarquables qui ont obtenu un pointage élevé dans l'ensemble des stricts critères d'évaluation du jury, rejoignant ainsi un groupe sélect de produits qui ont reçu cet honneur.

Les prix de l'innovation 2023 du Consumer Electronics Show (CES®) est un concours annuel qui récompense l'excellence en matière de conception et d'ingénierie des produits technologiques grand public. L'annonce des lauréats de cette année a lieu au CES® Unveiled New York, un événement intime qui réunit certains des médias les plus influents de l'industrie de la technologie pour une présentation de ce qui nous attend au CES® 2023 en janvier.

Expérience télévisuelle haut de gamme avec la technologie Mini-LED 4K

En tant qu'entreprise innovante dans la technologie de rétroéclairage Mini LED, TCL réaffirme sa position de leader dans l'industrie de la télévision avec sa Série C. Le premier prix de l'innovation Mini LED CES® 2023 est décerné au TCL 75C935, un téléviseur à technologie de rétroéclairage Mini LED de dernière génération de la marque. Le design ultramince et élégant, combiné à des caractéristiques optiques et sonores exceptionnelles, a permis à ce produit de se démarquer, aux yeux des juges, dans la catégorie audio et vidéo domestique).

Le téléviseur de 75 po est une merveille de technologies combinées de mini diodes DEL et QLED qui offrent une optique révolutionnaire comprenant jusqu'à 1920 zones de gradation locale complète en résolution 4K, des couleurs réalistes et un taux de rafraîchissement variable (VRR) de 144 Hz. Le 75C935 offre également une expérience ambiophonique relevée grâce à une puissante adaptation acoustique de l'intelligence artificielle, un suivi sonore et des pilotes perfectionnés pour créer une scène sonore haut de gamme avec un système de traitement de signaux audio 3D Dolby AtmosMD pour un son enveloppant. Pour couronner le tout, il est livré avec l'expérience personnalisée de Google TV intégrée.

*Cliquer sur ce lien pour voir une image haute résolution

Divertissement à domicile de qualité supérieure avec Google TV ou Roku TV

Le téléviseur 75C835 à mini DEL 4K de TCL confirme la position dominante de la marque dans le secteur. Avec les technologies d'affichage avancées de TCL, sa conception épurée et ses performances de cinéma maison accessibles, il offre un contraste inégalé avec la technologie Contrast Control Zone, une saturation profonde des couleurs avec la technologie Quantum Dot, et la clarté puissante de la technologie HDR Pro Pack enrichie d'une plus grande luminosité avec la palette complète de couleurs riches de Dolby Vision IQ®. Doté de Google TV ou de Roku TV, le C835 (R655) propose une interface intelligente qui s'articule autour du consommateur et de ce qu'il aime regarder.

Sa vitesse de rafraîchissement incroyablement rapide allant jusqu'à 144 Hz transforme l'imagerie avec des milliers de mini DEL de classe micromètre pour un contraste sans compromis et un éclairage brillamment lisse. Le mini rétroéclairage à DEL de TCL alimente jusqu'à 360 zones de contrôle du contraste, tandis que le moteur AiPQMC utilise l'apprentissage automatique pour améliorer la couleur, le contraste et la clarté.

TCL attend avec impatience son retour au CES® 2023, l'événement technologique le plus influent au monde, qui se tiendra à Las Vegas en janvier prochain. Dans la salle d'exposition, les participants auront l'occasion de découvrir les produits primés de la marque au CES® 2023 ainsi que d'autres téléviseurs à haute performance révolutionnaires. Soyez donc à l'affût pour avoir d'autres mises à jour concernant les plans de TCL au salon mondial.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise d'électronique grand public en plein essor et un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère maintenant dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. https://www.tcl.com .

