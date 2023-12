SHENZHEN, Chine, 22 décembre 2023 /CNW/ - TCL Electronics, une marque de produits électroniques grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a annoncé aujourd'hui sa présence au Consumer Electronics Show (CES), qui se tient chaque année à Las Vegas, en janvier 2024. L'entreprise y présentera plus d'une centaine de produits de pointe, faisant la démonstration de son portefeuille de technologies à la fine pointe dans 15 catégories de produits, dont les téléviseurs QD-Mini LED, les climatiseurs FreshIN de TCL, la gamme de réfrigérateurs Free Built-in de TCL, des machines à laver, des appareils mobiles riches en fonctionnalités, des lunettes de réalité augmentée, des produits d'affichage commercial, des solutions énergétiques intelligentes à guichet unique, et plus encore.

En tant que chef de file des téléviseurs à grand écran de premier plan et de la technologie Mini LED, TCL s'apprête à présenter ses plus récentes percées en matière de technologie d'affichage lors du CES 2024, où l'entreprise dévoilera en primeur nord-américaine l'un des plus grands téléviseurs QD-Mini LED au monde.

En plus de ses chaînes de cinéma maison primées, l'entreprise lancera l'une des premières solutions de divertissement pour appareils mobiles connectés intelligents de l'industrie, qui combine téléphones intelligents, tablettes, lunettes intelligentes et autres appareils. Parmi celles-ci, mentionnons la nouvelle technologie d'affichage NXTPAPER optimisée pour l'œil humain et les lunettes de réalité augmentée RayNeo dotées d'un système révolutionnaire d'affichage 3D tête haute pleine couleur et de puissantes capacités d'IA.

De concert avec ses partenaires de renommée mondiale, TCL continue d'inspirer des moments de grandeur pour les utilisateurs du monde entier grâce à une variété de collaborations révolutionnaires, y compris son rôle de partenaire officiel pour la télévision de la Ligue nationale de football (NFL) aux États-Unis. De plus, TCL démontrera son engagement envers un avenir meilleur et plus durable grâce à ses plus récentes initiatives en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

TCL a connu une croissance constante au cours des trois premiers trimestres de 2023. En particulier, les téléviseurs de TCL ont occupé la première position sur le plan des expéditions globales aux Philippines, en Australie, au Myanmar et au Pakistan. Les expéditions de téléviseurs TCL en Amérique du Nord ont augmenté de 11,4 % sur 12 mois, ce qui place l'entreprise au troisième rang en ce qui a trait aux expéditions aux États-Unis. Ailleurs, les téléviseurs de TCL figuraient au deuxième rang en France et au troisième rang en République tchèque et en Suède sur le plan des expéditions. En ce qui concerne les appareils mobiles, les téléphones intelligents de TCL se sont classés au troisième rang des expéditions de téléphones Android en Amérique du Nord. D'autres produits de TCL, notamment les climatiseurs et les lunettes de réalité augmentée et de réalité virtuelle RayNeo, sont également des chefs de file mondiaux grâce à leurs fonctionnalités innovantes.

Conférence de presse de TCL au CES 2024

Date et heure : 8 janvier 2024, à 11 h (HNP)

Adresse : Mandala Bay, salle de bal Islander du North Convention Center

Kiosque de TCL au CES

Dates : du 9 au 12 janvier 2024

Adresse : Hall central du Las Vegas Convention Center, kiosque 18708

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société de produits électroniques grand public de premier plan et un chef de file de l'industrie mondiale des téléviseurs. Elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. L'entreprise se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio, des appareils ménagers, des appareils mobiles, des lunettes intelligentes et des produits d'affichage. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

