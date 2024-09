BERLIN, 8 septembre 2024 /CNW/ - TCL Electronics, une entreprise de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public, et deuxième marque de téléviseurs au monde, a présenté sa plus récente gamme de technologies novatrices au salon IFA 2024 à Berlin, mettant en vedette l'une de ses plus vastes gammes de produits. Alors que le salon IFA célébrait son 100e anniversaire, TCL a également eu un impact important avec le plus grand espace d'exposition de son histoire, soit près de 3 000 mètres carrés, établissant une nouvelle étape historique pour la marque.

Améliorer le divertissement à domicile grâce à l'excellence audiovisuelle avancée

En tant que chef de file et pionnier de l'affichage grand écran et de la technologie à mini DEL, TCL redéfinit de nouvelles normes en matière de qualité d'image avec les derniers téléviseurs tout en rehaussant l'expérience audiovisuelle sur les grands écrans.

Le tout dernier produit de TCL, le téléviseur à mini DEL X11H Premium QD, présente la technologie de contrôle des halos pour un seul domaine de TCL, marquant une autre étape importante pour l'industrie. Un autre produit clé présenté est le TCL X955 Max, le plus grand téléviseur QD à mini DEL (115 pouces) au monde, qui porte le divertissement à la maison à de nouveaux sommets en offrant une expérience de visionnement inégalée dans l'industrie.

TCL a également présenté sa toute nouvelle série de téléviseurs NXTFRAME, qui redéfinit l'avenir de l'art numérique et du divertissement à la maison. La version Pro du téléviseur TCL NXTFRAME est dotée d'une technologie audio développée en collaboration avec Bang & Olufsen, la marque audio de luxe qui offre ses solutions audio personnalisées aux consommateurs du monde entier.

Ces innovations faisaient partie de la gamme élargie d'écrans de TCL annoncée lors de sa conférence de presse mondiale pour le salon IFA 2024, qui comprenait également les derniers moniteurs de la série R8 et ses barres de son phare Q85H et Q75H. Grâce à la technologie brevetée RAY•DANZ et à la technologie Tutti Choral de TCL, les barres de son facilitent une plus grande expérience de cinéma maison.

Renforcer la connectivité grâce à de nouvelles solutions pour les écrans mobiles, automobiles et intelligents

Les plus récents téléphones intelligents TCL 50 PRO NXTPAPER 5G et TCL 50 NXTPAPER 5G utilisent la technologie d'affichage à protection oculaire NXTPAPER 3.0. Ces appareils introduisent une clé NXTPAPER novatrice, qui permet une transition harmonieuse vers le mode Max Ink, favorisant une concentration et un engagement optimaux tout en réduisant la fatigue oculaire. De plus, TCL a amélioré les capacités de cette nouvelle série NXTPAPER en intégrant une technologie d'IA de pointe grâce à son partenariat stratégique avec Microsoft. La tablette TCL TAB 11 de deuxième génération nouvellement lancée offre une visualisation améliorée, la fonction multitâche et un espace de stockage suffisant.

De plus, avec les dernières réalisations de TCL dans le domaine de la réalité augmentée (RA), les lunettes RayNeo Air 2S XR, TCL a établi une nouvelle norme en matière d'expérience utilisateur en combinant une expérience visuelle de qualité supérieure à un système audio symétrique novateur.

Dans le secteur automobile, TCL a intégré l'intelligence, la personnalisation et la sécurité, présentant ses dernières solutions au salon IFA. Les solutions d'intégration intelligente et d'optimisation de l'affichage du poste de pilotage de TCL offrent non seulement des solutions créatives rentables, mais augmentent également la performance, offrant aux utilisateurs une expérience de conduite cinématographique haut de gamme.

TCL a également présenté son écran plat de la série M, qui a obtenu deux certifications TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue et une performance sans scintillement, favorisant la santé oculaire même pendant une utilisation prolongée. De plus, TCL a dévoilé un système hôtelier intelligent spécialisé conçu pour répondre aux besoins particuliers des groupes hôteliers, offrant des fonctions hautement intégrées et personnalisables adaptées aux clients des hôtels interentreprises.

Redéfinir la vie intelligente avec des appareils ménagers conçus pour un mode de vie plus sain

TCL a dévoilé une série d'appareils électroménagers novateurs qui combinent technologie et conception axée sur l'utilisateur, établissant de nouvelles normes en matière d'efficacité énergétique, de santé et d'optimisation de l'espace pour un mode de vie intelligent.

TCL a introduit le climatiseur FreshIN 3.0 avec connectivité écosystémique, des filtres QuadruPuri axés sur la santé, un algorithme d'économie d'énergie par intelligence artificielle et un contrôle vocal. Le climatiseur BreezeIN 2.0 de TCL est en tête de l'industrie avec son modèle à mégadonnées et ultra-efficacité énergétique. Le réfrigérateur intégré gratuit offre une conception transparente qui s'adapte parfaitement à l'espace de la cuisine et un système T-Fresh conçu pour offrir des niveaux élevés de stérilisation. Le duo laveuse-sécheuse P68, de conception empilable, est parfait pour les espaces compacts et comprend une technologie anti-plis avancée.

TCL élargit son écosystème de maisons intelligentes avec le lancement d'une plus vaste gamme de produits pour la maison afin d'améliorer la connectivité. En ce qui concerne l'avenir, TCL prévoit également de lancer la serrure intelligente vidéo et la caméra d'IA sur le marché nord-américain, renforçant ainsi sa présence dans la catégorie des maisons intelligentes.

Inspirer la grandeur grâce à des initiatives ESG cohérentes et à des partenariats stratégiques

TCL a fait la démonstration d'une solution novatrice d'énergie domestique intelligente qui intègre des panneaux solaires, des systèmes de stockage d'énergie, des thermopompes, des chargeurs de VE et des appareils électroménagers dans une plateforme unifiée. Grâce à l'application TCL Home, les utilisateurs peuvent surveiller et contrôler l'ensemble de l'écosystème énergétique, en maximisant l'utilisation de l'énergie verte et en réduisant les coûts, rendant les maisons plus intelligentes et plus écologiques.

Le salon IFA 2024 marque également la première présentation complète en matière d'ESG sous la bannière ONE TCL ESG, illustrant l'engagement inébranlable de TCL envers un avenir durable dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement verticale intégrée.

À mesure que la campagne #TCLGreen progresse, TCL renforce son engagement à protéger la planète et à créer un monde plus vert pour tous.

TCL s'engage toujours à mettre en évidence la synergie entre l'esprit sportif et les innovations technologiques en faisant équipe avec des partenaires, y compris dans les secteurs des sports et des sports électroniques. L'exposition présentait une fusion de partenariats sportifs, créant des zones interactives qui captivent les jeunes. L'apparition de la légende du football espagnol David Villa Sánchez a suscité l'enthousiasme lors de l'événement, soulignant le dévouement de TCL à soutenir le sport et son influence mondiale.

Chris Lefteri, un chef de file mondial des CMF (Couleurs, Matériaux, Finitions), a partagé ses réflexions approfondies sur la façon dont la conception de matériaux de pointe stimule les progrès technologiques, offrant aux participants l'occasion de discuter de la façon dont les CMF rehausseront les prochains produits de TCL.

TCL continue d'approfondir sa stratégie mondiale de localisation et de renforcer son leadership technologique. Au cours du premier semestre de 2024, TCL a expédié 12,52 millions de téléviseurs dans le monde, ce qui lui a permis de consolider sa position en tant que deuxième marque de téléviseurs au monde. En Europe, les expéditions de téléviseurs de TCL ont augmenté de 40,1 %, pour se classer deuxième quant à la part de marché en France, en Suède et en Pologne, et troisième en République tchèque et en Espagne, mettant en valeur la solide performance de la marque dans le monde entier.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société de produits électroniques grand public de premier plan et un chef de file de l'industrie mondiale des téléviseurs. Elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. L'entreprise se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio, des appareils ménagers, des appareils mobiles, des lunettes intelligentes et des produits d'affichage. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

