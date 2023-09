Nouveau réfrigérateur TCL série RP320 avec technologie Fresh Converter disponible chez Marks Electrical et Hughes au Royaume-Uni

LONDRES, le 20 sept. 2023 /CNW/ -- TCL, une marque de produits électroniques grand public et les deux premières marques de télévision au monde, présente aux consommateurs britanniques son tout dernier ajout pour une vie plus intelligente : le réfrigérateur série RP320 TCL. La nouvelle série transcende la réfrigération conventionnelle pour tenir compte de l'importance de préserver la vitalité des aliments. Au fur et à mesure que les choix de mode de vie évoluent et que les préoccupations pour la santé et la nutrition se renforcent, TCL reconnaît que la réfrigération n'est pas seulement une question d'espace d'entreposage; il s'agit plutôt de maintenir la fraîcheur pour prolonger la durée de conservation des aliments.

Préserver et contrôler la fraîcheur des aliments

TCL présente les réfrigérateurs de la série RP320 avec la technologie Fresh Converter pour offrir aux utilisateurs la souplesse nécessaire pour entreposer les produits d'épicerie à une température optimale. Dites adieu à la frustration des fruits et légumes gaspillés et maximisez la fraîcheur comme jamais auparavant. Équipé d'un système de refroidissement à débit d'air multiple, l'air froid est ainsi distribué uniformément à plusieurs niveaux, ce qui accélère le retour à la température optimale. La conception ergonomique des tiroirs du congélateur offre non seulement un accès direct et une meilleure visibilité des articles congelés, mais elle réduit également au minimum les pertes d'air froid lors de l'ouverture du congélateur, ce qui pourrait permettre d'économiser jusqu'à 30 % par rapport à la conception classique des portes de congélateur. Les réglages sont facilités grâce à l'écran tactile numérique situé sur le panneau avant, offrant un accès direct aux fonctions en option sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la porte du réfrigérateur. Les utilisateurs peuvent facilement régler la température de chaque compartiment ou activer des alarmes au besoin.

Grâce à la fonction Total No Frost, les nouveaux réfrigérateurs TCL offrent des températures constantes pour une conservation et une efficacité énergétique optimales, éliminant ainsi les tracas liés au dégivrage du congélateur. Le compresseur du convertisseur numérique améliore l'efficacité avec moins de redémarrages successifs, ce qui donne un réfrigérateur plus silencieux, plus durable et plus économique qui utilise moins d'énergie qu'un moteur de convertisseur conventionnel. Pour un refroidissement rapide, la fonction Power Freeze abaisse temporairement la température du congélateur à -24 °C, ce qui est idéal pour rétablir les températures de base après avoir réapprovisionné le réfrigérateur ou congelé les articles frais pour en maintenir le goût et la qualité. De plus, la technologie d'éclairage à DEL éclaire tous les compartiments par une lumière froide afin de réduire au minimum la consommation d'électricité.

La nouvelle série RP320 de TCL est maintenant disponible pour 649 £ en couleurs, noir, et inox noir chez Marks Electrical et Hughes à partir de septembre.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

