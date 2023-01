L'exposition interactive met en lumière les téléviseurs QLED Mini DEL à écran ultra-large, les moniteurs de jeux, les appareils mobiles, les appareils ménagers intelligents, ainsi que les engagements envers le développement durable de la marque mondiale et plus encore.

BERLIN, le 5 janv. 2023 /CNW/ - TCL Electronics, l'un des acteurs de premier plan du marché mondial des téléviseurs et l'une des principales marques de produits électroniques grand public, participe au salon CES 2023 du 5 au 8 janvier 2023. Sous son slogan « Inspirer la grandeur », les visiteurs du kiosque de 1 600 mètres carrés dans la salle centrale du Las Vegas Convention Center pourront vivre l'expérience de la technologie de TCL et des produits de la catégorie complète par eux-mêmes.

Le kiosque d'exposition de TCL au salon CES reste l'un des endroits les plus représentatifs de la volonté d'innovation continue de l'entreprise, avec des espaces interactifs mettant en vedette les produits qui font les manchettes. Parmi les produits exposés cette année, mentionnons la gamme de téléviseurs QLED à DEL à écran ultra-large ainsi que les barres de son primées les plus récentes qui offrent un son de qualité cinématographique afin d'améliorer plus avant l'expérience du cinéma maison par TCL. Toujours dans le même objectif de rendre la technologie 5G plus accessible à un plus grand nombre de personnes, les téléphones intelligents les plus récents de TCL seront exposés au salon CES, à l'occasion duquel il sera également possible d'assister à des démonstrations de réalité augmentée (RA) et d'accéder à des expériences de visualisation personnelle en plein écran. Pour la première fois au salon ces, les visiteurs pourront également en apprendre davantage sur l'engagement de TCL envers le développement durable dans l'espace TLC Green.

Expériences de cinéma maison immersif

Les incroyables expériences de cinéma maison immersif de TCL présentées à l'occasion du salon CES 2023 sont le résultat de son engagement à développer continuellement la technologie Mini DEL. L'exposition comprend son tout dernier mini téléviseur à Del, un téléviseur à DEL ultra-large de 98 pouces qui assure un affichage de contenu optimal. L'écran XL utilise beaucoup plus de mini DEL dans ses écrans de téléviseurs TCL de qualité supérieure. Avec au moins 2 000 zones de gradation locales offrant une qualité d'image dotée d'un contraste élevé et d'une luminance de plus de 2 000 nits, l'algorithme de contrôle de la luminance de TCL permet de révéler chaque détail dans les zones très claires et les zones sombres.

L'espace d'exposition du cinéma maison mettra également en vedette les téléviseurs QLED de qualité supérieure de 75 à 98 pouces de TCL, dotés de la technologie de couleur Quantum Dot Color, d'une technologie de gradation locale et d'un contraste époustouflant. Les joueurs pourront découvrir les téléviseurs TCL dotés de latence faible, d'une grande clarté de mouvement et de fonctionnalités d'optimisation de jeux vidéo de nouvelle génération. Les visiteurs seront également ravis de découvrir les barres de son primées RAY•DANZ Dolby Atmos.

Des modes de vie connectés et intelligents

Dans l'espace d'exposition de la maison intelligente, les visiteurs pourront découvrir la technologie de climatiseurs FreshIN 2023, qui comprend le système exclusif d'air frais FreshIN Plus, permettant transporter l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur. La technologie améliorée FreshIN est plus intuitive, avec des capteurs intégrés qui mesurent la qualité de l'air et affichent les résultats en temps réel sur un tableau de bord. Son puissant moteur à air augmente les niveaux d'oxygène et d'humidité avec une capacité allant jusqu'à 60 mètres cubes par heure.

À l'occasion du salon CES, les visiteurs pourront également découvrir la gamme de téléphones intelligents TCL 40 récemment dévoilée, notamment les modèles TCL 40 R 5G, TCL 40 SE and TCL 408. Chaque appareil est doté d'une technologie d'affichage NXTVISION améliorée, d'une batterie durable et d'une caméra alimentée par l'IA de 50 Mpx, afin d'assurer un divertissement illimté de jour comme de nuit. Dans le cadre de l'optique 5G pour tous, le modèle TCL 40 R 5G propose un processeur 5G à rendement exceptionnel de 7 nm afin d'assurer des connexions ultrarapides à un prix accessible. Idéal pour les longs trajets et les déplacements, le TCL 40 SE dispose d'un écran de 6,75 pouces accompagné de deux haut-parleurs stéréo pour la vidéo et le son immersifs, ainsi que d'un affichage adaptatif à taux de rafraîchissement de 90 Hz pour assurer une expérience visuelle ultra-fluide.

L'exposition de TCL met également en lumière la technologie NXTPAPER améliorée, dont est dotée la tablette TCL NXTPAPER 12 Pro, qui offre 100 % de luminosité supplémentaire par rapport à sa version précédente afin d'assurer des images nettes et de filtrer davantage la lumière bleue nocive pour les yeux de l'utilisateur. Lorsqu'elle est associée au stylet électronique de TCL, cette tablette offre une étonnante souplesse d'écriture ou de dessin.

Visitez le kiosque de TCL au Las Vegas Convention Center

Date : Du 5 au 8 janvier 2023

Lieu : Kiosques 16915 et 16937, salle centrale

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Consultez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com/ca/fr.

