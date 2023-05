TCL organise un lancement en Asie-Pacifique pour présenter ses dernières innovations conçues pour développer l'imagination et enflammer les passions

TCL révèle une actualisation passionnante de la marque, ainsi qu'une nouvelle gamme de produits comprenant des téléviseurs mini LED et QLED, des barres de son et des appareils électroménagers

BANGKOK, 25 mai 2023 /CNW/ - TCL, la deuxième marque de téléviseurs au monde et la première au niveau des téléviseurs de 98 pouces, a dévoilé aujourd'hui ses plus récents produits multicatégories pour le marché de l'Asie-Pacifique lors d'un événement de lancement exclusif à Bangkok. Qu'il s'agisse de la qualité d'image impressionnante des téléviseurs mini LED et QLED de la série 2023 C, du climatiseur FreshIN+ ou d'une gamme d'appareils électroménagers mis à niveau permettant un mode de vie plus sain et plus commode, la dernière gamme de produits de TCL met en évidence l'engagement de cette dernière à offrir aux clients de la région ce qu'il y a de mieux en matière d'innovation technologique.

TCL occupe la deuxième place parmi les marques de téléviseurs et remporte un grand succès dans toute la région Asie-Pacifique

En tant que deuxième marque de téléviseurs au monde selon le dernier rapport d'OMDIA sur les téléviseurs dans le monde, TCL continue de s'imposer dans le monde entier, en particulier dans la région Asie-Pacifique. La marque est fière d'être la première marque de téléviseurs en Australie et aux Philippines, et la deuxième au Myanmar et en Indonésie. Sur d'autres marchés clés, tels que la Thaïlande, TCL a annoncé qu'elle montait rapidement en puissance, ce qui témoigne de son engagement à fournir à des millions de clients de la région APAC les solutions technologiques innovantes auxquelles ils ont droit.

Faire preuve d'imagination grâce à une technologie d'affichage innovante - Présentation de la dernière génération de téléviseurs mini LED de TCL avec la série C 2023

Pionnière et cheffe de file de la technologie mini LED, TCL a fièrement présenté sa dernière génération technologique au public de l'APAC. Le C845 est le dernier-né de la gamme de téléviseurs mini LED de TCL, avec plus de zones de gradation locale offrant des dimensions de contraste infinies, des mini LED à haute efficacité et à grand angle lumineux pour atteindre les niveaux de luminosité les plus élevés à ce jour de HDR 2 000 nits. Disponible en modèles de 55 pouces, de 65 pouces, de 75 pouces, et de 85 pouces et soutenu par le processeur AiPQ 3.0, le TCL C845 offre une qualité d'image exceptionnelle combinée à un son inégalé grâce aux technologies Dolby Vision IQ et Dolby Atmos.

Des couleurs innombrables et un divertissement sans fin avec les tout nouveaux téléviseurs QLED C745 et C645

Pour les amateurs de jeux vidéos, TCL a présenté son nouveau TCL C745 qui combine le QLED avec la technologie Full Array Local Dimming, 4K HDR et un taux de rafraîchissement de 144 Hz VRR à la pointe de l'industrie et un accélérateur de jeu de 240 Hz pour une qualité d'image HDR fluide, nette et colorée. Le nouveau TCL C645 est équipé de la technologie TCL QLED pour une expression des couleurs exceptionnelle, certifié avec les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos et doté d'un accélérateur de jeu 120 HZ, ce qui en fait une excellente option de valeur pour ceux qui recherchent des expériences de divertissement à domicile interactives et de haute qualité.

TCL a également dévoilé ses nouvelles barres de son Dolby Audio de la série S64, primées par le Red Dot Award 2023, qui s'associent parfaitement aux téléviseurs de TCL pour garantir un son doux et soyeux avec des basses riches, même lorsqu'on fait grimper le volume.

Des appareils électroménagers améliorés pour un mode de vie plus sain et plus pratique

TCL a également lancé une série de nouveaux produits pour la maison, dans le but de permettre un mode de vie connecté sain et harmonieux.

La marque a fait part des mises à jour sur les climatiseurs, avec sa série innovante Gentle Cool au nouveau design épuré, minimaliste et facile à nettoyer, et la nouvelle série FreshIN+ dotée du premier système de remplacement d'air bidirectionnel de l'industrie qui non seulement fait entrer de l'air frais, mais expulse l'air de mauvaise qualité pour un environnement intérieur plus sain.

TCL a également présenté ses derniers réfrigérateurs et machines à laver le linge aux consommateurs asiatiques afin de les aider à mener une vie plus saine et plus pratique.

Concevoir une technologie durable pour les personnes et la planète : L'engagement de TCL

En tant qu'entreprise de pointe dans le domaine de l'électronique grand public, TCL s'engage à proposer des solutions technologiques qui sont socialement responsables, qui ont un faible impact sur l'environnement et qui sont conçues et fabriquées de la manière la plus durable possible.

Comme le souligne le rapport en matière éthique, sociale et de gouvernance (ESG) de TCL, l'entreprise s'est engagée à réaliser des réductions notables afin d'améliorer son impact sur l'environnement. D'ici 2025, TCL vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 18 %, la consommation d'eau de 27 %, la consommation d'électricité de 14 %, la consommation de gaz naturel de 70 %, la consommation de mousse de polystyrène de 10 % et l'utilisation de matériaux d'emballage de grande taille de 6 %, dans le but de protéger l'avenir de notre planète.

Attiser la passion du sport : TCL met en avant de nouveaux parrainages pour le marché de l'Asie-Pacifique

TCL est depuis longtemps un champion du sport, ce qui en fait une partie intégrante de sa stratégie globale visant à renforcer son influence dans le monde. En Asie-Pacifique, TCL a annoncé qu'elle soutenait plusieurs équipes et événements de premier plan dans la région.

TCL est fière d'organiser le plus grand tournoi de basket-ball au monde aux Philippines, en amont de la prochaine Coupe du monde de basket-ball 2023 de la FIBA, qui sera accueillie par plusieurs pays d'Asie pour la première fois de son histoire.

Au-delà du basket-ball, TCL a mis en place un certain nombre de partenariats bien établis avec quelques-unes des plus grandes équipes de soccer du monde, notamment les équipes nationales espagnole et italienne, ainsi qu'avec l'un des clubs de soccer les plus emblématiques du monde, Arsenal, qui compte un grand nombre de partisans asiatiques. Pour répondre aux besoins des amateurs de sport australiens, TCL est également fière de commanditer la ligue australienne de football et l'équipe de cricket des Renegades de Melbourne.

Grâce à cet ambitieux programme de parrainage, TCL espère démontrer une fois de plus son engagement envers l'Asie-Pacifique, en offrant aux clients de la région l'accès aux innovations et aux expériences les plus récentes et les plus stimulantes.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

