HONG KONG, 10 novembre 2022 /CNW/ -- TCL Electronics, l'un des acteurs dominants de l'industrie télévisuelle mondiale et l'une des principales entreprises de produits électroniques grand public, s'est classée au premier rang dans la catégorie mondiale des téléviseurs de 98 pouces en obtenant la plus grande part de marché au monde pour les premier, deuxième et troisième trimestres de cette année. TCL s'est également classée au premier rang en France, en Italie, en Australie et au Pakistan sur le plan des ventes pour le marché des téléviseurs de 98 pouces, ce qui lui a permis d'occuper la première place globale jusqu'à présent.

Sous son slogan « Inspirer la grandeur », TCL continue d'offrir des produits de haute qualité et des innovations révolutionnaires qui jouent un rôle central dans la vie des consommateurs, en leur permettant d'améliorer leur expérience de visionnement à domicile grâce à des technologies inspirées du cinéma.

Au salon IFA 2022, TCL a présenté aux consommateurs le téléviseur 98C735 QLED de 98 pouces, le plus grand modèle de sa série XL. Grâce à sa résolution 4K de la technologie QLED exceptionnelle, à son volume de couleur supérieur à 100 % et à sa luminosité impressionnante, il permet aux consommateurs de vivre une expérience immersive de visionnement avec une qualité d'image exceptionnelle et des contrastes époustouflants. Son affichage IMAX amélioré répond aux normes de certification les plus élevées en matière de résolution et de taux de rafraîchissement, donnant aux amateurs de sport l'impression d'être en premières loges au stade et aux amateurs de cinéma l'occasion de vivre une expérience cinématographique à la maison pendant la période des Fêtes.

De plus, un événement de soccer passionnant est sur le point de commencer. Dotés d'un grand écran à couper le souffle, les téléviseurs de la série XL de TCL sont conçus pour que les amateurs de sport puissent célébrer cette saison du championnat de soccer chez eux tout en étant au premier rang sans quitter le confort de leur canapé.

La série XL est également conçue pour présenter des scènes dynamiques et d'action à leur vitesse d'origine, offrant une expérience époustouflante pour les films et les jeux vidéo.

La position de chef de file de TCL sur le marché des téléviseurs de 98 pouces continuera de prospérer grâce à des innovations technologiques et à des synergies avec d'autres catégories de produits, comme ses barres de son, qui rehaussent encore davantage l'expérience de visionnement en créant un environnement entièrement intégré et immersif.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Visitez la page d'accueil de TCL à https://www.tcl.com .

