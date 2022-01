Les plus récentes consoles de jeu offrent un nombre croissant de jeux vidéo qui se déroulent à une cadence de 120 images par seconde, et bon nombre d'anciens jeux populaires ont également été optimisés pour offrir une expérience de 120 images par seconde. Les téléviseurs à mini DEL de TCL, qui affichent un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144Hz, peuvent donner aux joueurs un avantage important, en particulier lors de jeux de compétition à plusieurs joueurs où les temps de réaction se calculant en fractions de seconde sont essentiels pour remporter la victoire. Les joueurs occasionnels apprécieront également la capacité de réaction améliorée pendant le jeu.

Ces téléviseurs de nouvelle génération alimentés par la technologie Mini DEL de TCL rehausseront le plaisir associé aux éléments visuels dans le domaine des jeux vidéo et lors du visionnement d'autres contenus débordant d'action. Avec plus de 1 000 zones de gradation locales, ces téléviseurs à mini DEL qui seront lancés en 2022 offrent une luminosité exceptionnelle et permettent d'obtenir des contrastes nets et des détails encore plus précis, pour une expérience de visionnement réellement immersive.

En prenant des mesures ambitieuses pour équiper ses modèles de téléviseurs de qualité supérieure Mini DEL 2022 d'un taux de rafraîchissement de 144Hz, TCL renforce son engagement à promouvoir la technologie Mini DEL et à continuer d'investir dans celle-ci afin d'offrir des téléviseurs intéressants et stimulants.

TCL a l'intention de devenir le chef de file du secteur de la télévision à mini DEL au cours des prochaines années en favorisant des normes de production plus élevées, une plus grande efficacité énergétique et des images de qualité supérieure.

TCL communiquera plus de détails sur ses téléviseurs à mini DEL qui seront lancés en 2022 plus tard au cours du trimestre.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents.

