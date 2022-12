TCL lance un nouveau guide de cadeaux des fêtes inspiré par les ambassadeurs de la marque

HONG KONG, le 15 déc. 2022 /CNW/ - L'entreprise chef de file de l'électronique grand public TCL réaffirme sa domination en tant que deuxième marque de téléviseurs ACL au niveau mondial en 2022, selon le rapport Global TV Sets d'OMDIA. TCL Electronics a remporté deux prix CES® 2023 pour son téléviseur TCL Mini LED 4K 75C935 et son téléviseur TCL Mini LED 4K 75C835. Les deux produits ont été reconnus par les juges pour leurs caractéristiques de conception et d'ingénierie, rejoignant ainsi un groupe de produits de haut niveau.

En 2022, TCL célébrera la réussite et les prix de l'entreprise en lançant un guide-cadeau pour aider les consommateurs à améliorer leur expérience de divertissement à la maison et à créer une ambiance festive exceptionnelle pendant la période des fêtes. Pour créer un thème amusant, la société s'est inspirée de ses quatre ambassadeurs de la marque du domaine du soccer et de leurs compétences exceptionnelles, puis a fait appel à sa créativité et à son imagination pour jumeler à ces athlètes les meilleurs téléviseurs et appareils TCL. Résultat : un guide unique de cadeaux du temps des fêtes.

RODRYGO

Téléviseur Mini LED TCL C835

Toujours passionnant à regarder, l'attaquant brésilien excelle dans la circulation du ballon et les contre-attaques rapides. Ses superbes performances en jeu lui ont valu des millions d'admirateurs dans le monde entier.

Un appareil polyvalent qui offre de superbes expériences visuelles dans tous les environnements. Ce téléviseur 4K Mini LED 144 Hz doté de la technologie QLED garantit un contrôle exceptionnel de la lumière, des couleurs vives, un contraste élevé et des détails d'une précision étonnante. Assorti de la fonction Dolby Atmos et d'un système audio 2.1, il est doté de caractéristiques gagnantes comme Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium, TCL Game Bar et il prend en charge les formats HDR (y compris HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ). La série C83 comprend le modèle 65C835, le meilleur téléviseur Mini LED haut de gamme selon l'EISA pour 2022-2023.

RAPHAEL VARANE

TÉLÉVISEUR TCL C635 QLED

Joueur clé de l'équipe de France lors de la récente Coupe du monde de soccer, ce défenseur respecté excelle dans le contrôle précis du ballon. Réfléchi et studieux, il réagit toujours rapidement et efficacement.

Pour un téléviseur à réponse rapide doté de fonctions intelligentes de Google TV, le téléviseur TCL C635 QLED est un cadeau qui améliore l'aspect et le son des divertissements préférés de chacun. Ce téléviseur 4K 120 Hz offre une luminosité et des couleurs exceptionnelles, ainsi qu'une excellente qualité audio grâce à la technologie Quantum Dot et à son système audio avancé, pour les films, la télévision, la diffusion vidéo en continu et les jeux. Les utilisateurs peuvent se connecter à leurs proches avec Google Duo et prendre le contrôle de plusieurs plateformes en utilisant « OK Google ». Enveloppé dans un design fin sans cadre, le téléviseur C635 QLED est fabuleux dans n'importe quel espace de n'importe quelle pièce en cette période festive.

PHIL FODEN

TCL P735 Google TV

Jeune milieu de terrain anglais exceptionnel, connu pour son jeu dynamique et sa capacité à déjouer les adversaires grâce à des stratégies multiples et des compétences impressionnantes.

Pour un téléviseur incroyablement dynamique offrant de multiples caractéristiques exceptionnelles permettant d'impressionner famille et amis, le téléviseur TCL P 735 Google TV offre des options de divertissement sans fin et des expériences de visionnement immersif. Ce téléviseur TCL combine Dolby Vision, HDR10 et 60Hz Motion Clarity pour des images 4K haute définition plus détaillées et plus fluides. Ajoutez à cela des fonctionnalités comme Game Master, HDMI 2.1, ALLM (mode de faible latence automatique) et la prise en charge des nouveaux formats HDR Dolby Vision + Dolby Atmos. Son design contemporain sans cadre permet de mettre en valeur tous les contenus incontournables de la saison des fêtes.

Améliorer l'expérience sonore

Vous cherchez quelque chose de plus? Que vous souhaitiez partager une liste de lecture festive, regarder un film ou jouer, lorsqu'elles sont associées à ces téléviseurs, les nouvelles barres de son de TCL garantissent un son exceptionnel et une expérience immersive merveilleuse.

Lancée cette année pour compléter la série des téléviseurs TCL P73, la barre de son sophistiquée P733W à 3,1 canaux avec caisson de basse sans fil offre un son périphérique 3D pour une expérience audio immersive et multidimensionnelle. En même temps, la fonction Dolby Audio offre un son riche, clair et puissant.

Le TCL X937U faisant appel à la technologie RAY•DANZ est la barre de son phare de TCL. L'unité élégante dotée de canaux 7.1.4 crée un environnement d'écoute supérieur et la technologie exclusive TCL RAY DANZ offre une scène sonore large plus naturelle.

PEDRI

Climatiseur TCL FreshIN

Un jeune joueur de soccer espagnol exceptionnel qui dynamise chaque jeu. Rapide à réagir, il crée des occasions pour ses coéquipiers et est un milieu de terrain très efficace.

Pour rendre les maisons accueillantes pour les fêtes de fin d'année, FreshIN apporte de l'air frais et du dynamisme dans toutes les pièces. Qu'il s'agisse de créer une pièce plus fraîche ou plus chaude pour les dîners, les soirées cinéma ou toute autre réunion, le climatiseur FreshIN réagit toujours efficacement pour maintenir une température ambiante équilibrée et confortable, grâce à sa brise légère. Sa fonction de purification d'air très efficace utilise des filtres QuadruPuri avec quatre différentes couches de filtration.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce maintenant ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents.

