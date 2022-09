Rodrygo, Phil Foden, Pedri et Raphaël Varane nommés ambassadeurs de l'équipe de la marque TCL 2022

HONG KONG, 1er septembre 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, TCL Electronics (1070.HK), l'un des principaux acteurs de l'industrie télévisuelle mondiale et une entreprise d'électronique grand public en plein essor, a dévoilé l'équipe de soccer 2022 de TCL lors de l'IFA de Berlin. Misant sur quatre des meilleurs joueurs de soccer du monde comme ambassadeurs de la marque, TCL lance une campagne mondiale qui vise à inspirer les gens à poursuivre la grandeur dans leur propre vie. Pour connaître les dernières nouvelles de TCL lors de l'IFA, cliquez ici .

L'alignement de TCL réunit le remarquable joueur de premier plan Rodrygo, un ailier de l'équipe nationale du Brésil, le jeune joueur intermédiaire exceptionnel de l'Angleterre Phil Foden, la grande vedette montante et l'international espagnol Pedri, et Raphaël Varane, célèbre défenseur et maillon important de l'équipe nationale française.

TCL partagera les messages et les réflexions des quatre joueurs de soccer à l'approche du grand événement sur la planète soccer en 2022, qui débutera en novembre, et au-delà, par le biais des canaux traditionnels et des médias sociaux. TCL offrira également aux amateurs de nombreuses occasions de s'engager auprès de leurs idoles de manière inédite grâce à du contenu exclusif, des articles dédicacés et des concours, dont les prix comprennent la possibilité pour les amateurs chanceux de parler à leur héros.

« Je suis heureux de jouer un rôle d'ambassadeur de la marque TCL et de collaborer avec une entreprise qui place la qualité et la grandeur personnelle inspirante au cœur de ses produits », a déclaré Rodrygo.

« Avoir la chance de tisser des liens avec des amateurs du monde entier et de les inspirer à la grandeur est une occasion fantastique. Je suis heureux d'avoir la possibilité de m'associer à une marque comme TCL, dont l'expérience montre qu'elle se consacre à offrir des expériences de grande qualité à nos supporters », a expliqué Raphaël Varane.

« Ma passion pour le soccer vient du fait que je jouais dans les rues de Stockport avec mes amis et qu'on regardait nos idoles à la télévision. Je suis ravi de me joindre à la famille TCL et j'espère qu'ensemble, nous inspirerons la prochaine génération et la rapprocherons du soccer », a déclaré Phil Foden.

« Nous sommes ravis d'avoir la chance d'établir cette nouvelle relation avec TCL. Nous souhaitons tous offrir des expériences positives aux amateurs et répandre notre passion pour le sport, et en tant qu'ambassadeur de la marque TCL, je suis certain que nous pouvons répandre un esprit sportif positif qui inspire nos amateurs », a ajouté Pedri.

Frédéric Langin, vice-président Ventes et Marketing de TCL Europe, a déclaré : « Comme certains des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, Rodrygo, Phil Foden, Pedri et Raphaël Varane sont reconnus comme des talents générationnels qui inspirent les autres tant sur le terrain qu'en dehors. TCL est passionné par l'inspiration de ses clients à travers le sport et nous sommes ravis de pouvoir aider les amateurs à créer des liens avec ces grands du soccer et à être inspirés pour reconnaître et nourrir leur propre grandeur. »

TCL reconnaît depuis longtemps le pouvoir du sport et l'esprit de collectivité qui inspirent la grandeur chez les joueurs et dans la communauté en général. En tant que partisan constant du sport mondial, TCL commandite des équipes et tournois de soccer en Argentine, en Australie, au Brésil, au Royaume-Uni et aux États-Unis, entre autres. L'entreprise a également de solides antécédents de collaboration avec des vedettes du sport. Au-delà du soccer, TCL est également un partenaire mondial de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) depuis 2018, et est l'un des principaux commanditaires de l'EuroBasket 2022 FIBA, qui commence aujourd'hui.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public comme les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Visitez la page d'accueil de TCL à https://www.tcl.com .

