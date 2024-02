TCL figure parmi les deux principales marques mondiales de téléviseurs pour une deuxième année consécutive

HONG KONG, 28 février 2024 /CNW/ - TCL Electronics, une marque de produits électroniques grand public de premier plan, a de nouveau été reconnue comme l'une des deux principales marques mondiales de téléviseurs par l'entreprise d'études de marché Omdia.

Selon le rapport Global TV Sets Report 2023 d'Omdia, TCL a conservé sa deuxième position au sein du marché mondial des téléviseurs par marque pour la deuxième année consécutive, avec des expéditions totales de 25,26 millions de téléviseurs, ce qui représente une part de marché de 12,5 %. Cette réalisation est en partie attribuable au succès des offres de téléviseurs de qualité supérieure de l'entreprise, qui comprennent une série de téléviseurs Mini LED lancés en 2023. Ce segment de produits a connu une croissance rapide au cours des dernières années et continue de bénéficier des demandes exceptionnelles du marché.

Dans le but d'élargir et d'améliorer son portefeuille de téléviseurs haut de gamme, TCL a lancé le premier téléviseur Mini LED au monde en 2019, ce qui en fait la première entreprise à produire des téléviseurs Mini LED à grande échelle. Grâce à ses nombreuses technologies brevetées Mini LED et à ses solides capacités en matière d'algorithme, TCL offre des téléviseurs d'une qualité d'affichage inégalée et favorisant une expérience de visionnement supérieure.

TCL a également lancé une gamme de téléviseurs Mini LED de 98 po et plus au cours de la dernière année. Notamment, l'entreprise a présenté le plus grand téléviseur QD-Mini LED (115 po) au monde en Amérique du Nord lors du CES 2024, avec plus de 20 000 zones de gradation locales et une luminosité de pointe de 5 000 nits.

En 2024, TCL reste déterminée à placer la barre haute pour le secteur des technologies de téléviseurs Mini DEL et à inspirer la grandeur parmi les utilisateurs du monde entier grâce à ses innovations.

