Avec une exposition de catégorie complète à l'IFA 2022, TCL partage l'excitation de son style de vie intelligent et connecté avec des mini téléviseurs DEL haut de gamme, des barres de son primées et des offres d'appareils électroménagers.

BERLIN, 2 septembre 2022 /CNW/ - TCL Electronics, l'un des acteurs dominants de l'industrie télévisuelle mondiale et l'une des principales marques de produits électroniques grand public, participe à l'IFA à Berlin du 2 au 6 septembre 2022. Il s'agit de la première édition physique importante de la foire commerciale mondiale pour l'électronique grand public et de consommation depuis 2019. Sous son slogan « Inspirer la grandeur », TCL présente une collection d'exclusivités mondiales au Hall 21A dans un vaste stand interactif de plus de 2 500 mètres carrés. Pour connaître les dernières nouvelles de TCL lors de l'IFA, cliquez ici .

Outre les nouvelles gammes de cinéma à domicile et d'électroménager 2022, TCL expose également le plus grand mini téléviseur DEL du monde, un téléviseur QLED de 98 pouces de sa collection XL, un mur de cinéma 4K de 136 pouces, des moniteurs de jeu de premier ordre ainsi que les dernières barres de son RAY•DANZ Dolby Atmos.

« Nous sommes ravis d'être de retour à l'IFA 2022 et fiers de faire partie de cette industrie dynamique et résiliente. Nous avons hâte d'accueillir les visiteurs à notre incroyable kiosque d'exposition, a déclaré Shaoyong Zhang, chef de la direction de TCL Electronics. Sous notre thème #TCLInspireGreatness, nous démontrerons comment nos produits et services peuvent aider les gens à mieux vivre, travailler et jouer chaque jour. »

TCL est désormais la deuxième[1] marque de téléviseurs ACL dans le monde, et sur de nombreux marchés clés, les téléviseurs ACL de TCL se situent dans les premières places. Parallèlement, les téléviseurs intelligents de TCL se classent parmi les cinq premiers dans plus de 20 pays et régions pour ce qui est du volume des ventes. Grâce à cet élan commercial, TCL continue d'accorder la priorité à l'expérience utilisateur et d'offrir des téléviseurs haut de gamme toujours plus novateurs aux consommateurs du monde entier.

Cinéma maison immersif avec mini téléviseurs QLED DEL et barres de son RAY•DANZ Dolby Atmos

TCL se consacre au développement de la technologie mini DEL. Pour ce faire, les visiteurs du stand de TCL auront la chance de découvrir le mini téléviseur C-835 DEL EISA Premium, un téléviseur tout-en-un 4K Mini LEDTV, d'une qualité d'image exceptionnelle et jumelé au Dolby Atmos pour un son immersif. De plus, ils auront l'occasion de voir le téléviseur C735 ACL EISA Best Buy avec QLED et un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, idéal pour les joueurs à la recherche d'une excellente expérience de jeu.

Les visiteurs de l'IFA découvriront également le premier téléviseur QLED de 98 pouces de TCL sur le marché européen. Le TCL 98C735 est doté de la technologie de couleurs Quantum Dot, d'une luminosité maximale élevée, d'une gradation locale et d'un contraste étonnant qui garantissent une qualité d'image unique ainsi qu'une expérience de visionnement immersive étonnante. Sa faible latence et sa clarté de mouvement puissantes et réactives garantissent également une expérience de visionnement à couper le souffle pour les amateurs de sports rapides comme le football et de jeux vidéos.

L'IFA 2022 sera également l'occasion d'entendre la qualité audio exceptionnelle de la barre de son C935U RAY•DANZ Dolby Atmos, qui a remporté le prix EISA du meilleur achat pour une barre de son. Pour aller plus loin, TCL lance également sa dernière barre de son phare, la toute nouvelle TCL X937U avec la technologie RAY•DANZ. Les deux peuvent être découvertes au kiosque de TCL.

Également au kiosque de TCL, il y aura le mini téléviseur phare C935 DEL 4K, avec jusqu'à 1 920 zones de gradation locale et des haut-parleurs Upfiring 2.1.2 canaux.

D'autres téléviseurs TCL, notamment le téléviseur C635 TCL QLED doté de Google TV, portent le contenu de diffusion vidéo à un nouveau niveau de luminosité et de couleur, avec sa forme fine sans cadre, parfait pour tout espace à la maison.

Vivre plus intelligemment avec les appareils ménagers TCL

Une nouvelle gamme de climatiseurs de la série FreshIN est présentée dans la zone de confort domestique de TCL. Contrairement aux climatiseurs conventionnels qui font circuler l'air à l'intérieur de la maison, la série FreshIN de TCL est dotée du système d'air frais exclusif FreshIN Plus qui permet d'amener l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur avec une capacité allant jusqu'à 60 mètres cubes par heure, grâce à son puissant moteur à air, qui contribue à augmenter les niveaux d'oxygène et d'humidité.

Les purificateurs d'air primés breeva Pro 700P et 400P seront également présents au kiosque de TCL et permettent eux aussi d'améliorer la santé et le bien-être.

Dans la zone réservée aux machines à laver de TCL, les visiteurs verront comment les consommateurs peuvent économiser de l'énergie grâce aux nouvelles machines à laver de classe énergétique « A »[2], qui sont dotées de programmes à vapeur pour éliminer les bactéries courantes tout en faisant de la lessive une expérience plus facile et plus satisfaisante.

Des lunettes intelligentes intuitives et interactives

Les visiteurs pourront également explorer un nouveau monde de possibilités grâce aux lunettes d'affichage portables NXTWEAR de TCL, qui s'accompagnent d'une série de mises à niveau pour enrichir l'expérience utilisateur. Faciles à utiliser et légères, pesant seulement 75 g, ces lunettes sont une option originale pour les amateurs de jeux vidéos et les travailleurs à distance, comme elles donnent la sensation incroyable de regarder un écran agrandi et immersif de 140 pouces à 4 mètres de distance.

Plus d'enthousiasme, plus d'expériences à vivre

Pour tous les amateurs de basketball européen du monde entier qui suivront l'EuroBasket 2022 FIBA en septembre, TCL souhaite apporter un avant-goût de l'action de cet événement phare du sport à son kiosque, en offrant une expérience de jeu vidéo en réalité virtuelle aux visiteurs!

En tant que fier partenaire mondial de la FIBA depuis 2018, nous sommes impatients de partager l'excitation de cet important événement sportif européen avec les visiteurs de l'IFA 2022.

Voici les informations concernant la présence de TCL à l'IFA 2022 :

Date : du 2 au 6 septembre 2022

Lieu : HALL 21A, Messedamm Berlin, Allemagne

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Visitez la page d'accueil de TCL à https://www.tcl.com .

