Élargissant sa gamme de produits grâce à la technologie des mini-LED et de la boîte quantique, une première, cette marque de produits électroniques, déjà en tête des ventes, relève la barre du divertissement à domicile

CORONA, Californie, 12 août 2020 /CNW/ - TCL®, société technologique de premier plan, l'une des marques d'électronique grand public les mieux vendues au monde, a annoncé aujourd'hui le prix et la disponibilité de ses nouveaux modèles TCL Roku TV™ sur sa gamme de téléviseurs de pointe de la série 6 et sur la populaire série 5 qui venait d'être ajoutée à son portefeuille. Parallèlement, TCL introduit la technologie QLED au Canada, soit une gamme de téléviseurs innovants offrant aux téléspectateurs, friands de prestations cinématographiques et ludiques fort intéressantes, un choix inédit palpitant, de quoi leur en faire profiter plus, en repoussant les limites de ce dont les téléviseurs sont capables et en améliorant l'expérience du divertissement à domicile par des images de qualité superbe et un contenu-programme en diffusion continue sans fin.

Les téléviseurs Roku de TCL, modèles primés des séries 5 et 6, seront dotés de la technologie couleur Quantum Dot (QLED) pour une meilleure luminosité et un volume couleur plus large. Étant de référence DCI-P3, l'espace colorimétrique d'Hollywood, et ce, à 100 p. 100, d'après les mesures établies, la technologie QLED donnera des rouges profondément saturés, des verts splendides et des bleus spectaculaires, sans les limitations d'un volume couleur plus faible ou d'une durée de vie plus courte que l'on retrouve dans d'autres technologies de couleur. Conforme au format adopté par la plupart des écrans de cinéma et des créateurs de contenu pour un rendu d'image exceptionnellement vif et réaliste, la technologie couleur QLED présente un net avantage lorsqu'elle est associée à un téléviseur très lumineux.

« Alors qu'un nombre croissant de personnes comptent plus que jamais sur leurs téléviseurs, TCL est fière de son avantage en fabricant des téléviseurs de haute qualité dotés des dernières technologies », a déclaré Chris Larson, directeur général adjoint chez TCL. « Étant une société verticalement intégrée, nous pouvons en tirer parti pour mettre encore sur le marché des produits de première qualité tels que les séries 5 et 6, à un prix abordable pour tous. Qui plus est, comme les consommateurs se montrent friands de tailles d'écran toujours plus grandes, les performances d'image sont plus importantes que jamais. À ce propos, TCL a lancé le premier téléviseur grand écran au monde offrant la boîte quantique, et ce, il y a plus de cinq ans, et en affine depuis les performances et la rentabilité. La présence de la QLED dans deux des quatre séries de téléviseurs que nous proposons cette année, ainsi que dans une série de nouveautés pionnières, témoigne à quel point nous valorisons le divertissement de nos clients et nous sommes ravis de savoir que ces modèles vont se retrouver dans leur foyer. »

Les nouveaux modèles de téléviseurs Roku des séries 5 et 6 de TCL sont conçus pour offrir une clarté d'image 4K ultra HD de haut vol en plus du contraste, des couleurs et des détails du Dolby Vision™ HDR (gamme dynamique élevée), garant d'une image des plus réalistes. D'autre part, les deux séries bénéficient du pack HDR Pro qui fait vivre aux consommateurs une expérience cinématographique à domicile en leur offrant une luminosité saisissante, un contraste inédit et des couleurs magnifiques et réalistes grâce à la prise en charge du Dolby Vision, du HDR10 et du HLG.

Conduit par des algorithmes d'apprentissage automatique tributaires de vastes connaissances en perception visuelle humaine, le moteur AiPQ Engine™ de TCL optimise la couleur, le contraste et la clarté pour en venir à offrir une expérience 4K HDR sans pareille. Le moteur AiPQ est doté de trois algorithmes de qualité d'image : Smart HDR (HDR intelligent) pour des couleurs éclatantes; Smart 4K Upscaling (conversion ascendante 4K intelligente) pour une clarté nette; et Smart Contrast (contraste intelligent) pour une profondeur spectaculaire. Chaque image vidéo est soigneusement contrôlée et référencée dans une bibliothèque de contenu vidéo de haute qualité gérée par l'IA pour garantir une précision de couleur maximale et un grand dynamisme.

Ayant accès à plus de 150 000 films et séries télévisées via un écran d'accueil simple et personnalisé, les modèles de téléviseurs Roku de TCL sont encore plus polyvalents grâce à la commande vocale (Easy Voice Control) qui, étant compatible avec les assistants vocaux les plus courants, indiquent aux utilisateurs d'autres options pour contrôler le téléviseur. De même, la commande Roku Search facilite la recherche, par titre, acteur ou réalisateur, parmi les principaux canaux de diffusion en continu, avec des résultats classés par ordre de prix. Outre la télécommande vocale qui accompagne la série 6, TCL met également à disposition une application mobile Roku pour téléphones intelligents ou tablettes iOS et Android, laquelle offre une télécommande Roku avec commande vocale, la possibilité de parcourir ou d'ajouter de nouvelles chaînes, de regarder The Roku Channel en mobilité et même de profiter d'une écoute privée par écouteurs. Le système d'exploitation Roku reçoit régulièrement des mises à jour automatiques, sources de nouveautés et d'enrichissements fonctionnels au fil du temps, notamment le nouveau guide des chaînes de télévision en direct (disponible dans The Roku Channel), qui offre un moyen pratique de découvrir des émissions et de regarder la télévision en direct, la prise en charge vocale de Roku en espagnol, des résultats de recherche visuels pour une navigation facile et de nouvelles commandes vocales, dont une meilleure lecture auprès des partenaires de recherche et des commandes liées à l'actualité.

Téléviseurs Roku TCL de la série 6, performances exceptionnelles, divertissement inépuisable :

Les téléviseurs Roku de la série 6 de TCL, se situant à la croisée des performances d'image percutantes et du divertissement infini, transforme vraiment l'expérience visuelle. Pour la première fois, la série 6 sera dotée de milliers de rétro-éclairages mini-DEL de classe micrométrique pour un contraste sans compromis et un éclairage d'une douceur éclatante. Cette technologie, le rétro-éclairage à mini-LED, inventée par TCL, permet de contrôler jusqu'à 240 zones de contrôle du contraste (Contrast Control Zones™) en fonction des zones les plus claires et les plus sombres de l'image, offrant ainsi une profondeur et une ampleur sans pareilles. C'est-à-dire que cette technologie TCL optimise l'image dans les zones individuelles pour produire un contraste saisissant entre les zones claires et sombres. Alliant les technologies HDR et mini-DEL 4K dans un design audacieux en métal brossé, la série 6, pour assurer une expérience télévisuelle optimale, abrite également la technologie Quantum Dot et le pack HDR Pro avec Dolby Vision, gage d'une luminosité et d'un contraste accrus parmi une palette complète de riches couleurs.

Outre son design remarquable, la série 6 offre une polyvalence et une configurabilité qui la rendent parfaite pour tout cinéma maison ou n'importe quelle salle de jeux. Certaines tailles d'écran de la série 6 offrent des pieds configurables à 2 positions, ce qui la rend compatible avec tout mobilier télé de toute longueur et hauteur, et facilite la gestion des câbles intégrée dans chaque pied de télévision.

Chez TCL, la clarté des téléviseurs de la série 6 ne se limite pas au nombre de pixels à l'écran. Dans un téléviseur TCL, la qualité des pixels et la précision de chaque couleur sont encore plus importantes que la quantité. En accordant une attention particulière à la précision des performances de l'image, conjuguée à une technologie de traitement audio avancée, la série 6 peut offrir une immersion totale dans le divertissement. Et s'agissant d'une expérience immersive, les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos™, synonymes du meilleur du divertissement, assurent à la série 6 de TCL des performances cinéma maison de haut vol. En effet, Dolby Vision, non contente d'élargir substantiellement la palette de couleurs et la plage de contraste, se sert aussi des métadonnées dynamiques pour optimiser automatiquement l'image à chaque écran, tandis que la technologie audio Dolby Atmos vous plonge dans le scénario par une ambiophonie émouvante qui vous enveloppe par son réalisme saisissant.

Enfin, la série 6 de TCL sera le premier téléviseur au monde à proposer un mode de jeu homologué THX®. S'appuyant sur des décennies d'acquis dans la mise au point d'expériences cinématiques, TCL et THX se sont associées pour définir une nouvelle norme de performances de jeu sur grand écran. Les joueurs sérieux, doués d'une commutation rapide, sauront apprécier avec enthousiasme une image percutante dont l'affichage au jeu, à très faible latence, ne laisse aucun compromis, sans parler bien entendu du taux de rafraîchissement variable et du mode de jeu automatique pour une expérience ludique plus fluide et mieux optimisée.

La série 6 de TCL sera disponible plus tard ce mois-ci dans un modèle de 55 po (55R635), annoncé à compter de 899 $, jusqu'à un modèle de 75 po (75R635) à compter de 1999 $ chez votre détaillant préféré. Les précommandes commencent dès aujourd'hui.

Téléviseurs Roku TCL de la série 5, images superbes, divertissement inépuisable :

Une nouveauté sur le marché canadien, la gamme de téléviseurs Roku de la série 5 offre la couleur QLED et la zone de réglage du contraste, une technologie TCL, deux atouts qui, en alliant une qualité d'image spectaculaire et un divertissement inépuisable, en font une excellente solution cinéma maison. En d'autres termes, l'expérience visuelle, sans pareille, aux couleurs vives cinéphiliques, est rendue plus fluide par un design élégant « FullView » sans encadrement qui privilégie les technologies comme Quantum Dot, Dolby Vision, HDR Pro Pack et Auto Game Mode, de quoi faire prendre au téléspectateur le devant de la scène.

Pour la série 5 de TCL, les téléviseurs, parce qu'ils bénéficient de la technologie dite zone de contrôle du contraste qui pilote jusqu'à 80 zones de lumières DEL alimentant le moteur de luminance du poste, offrent un contraste de haute précision en fonction de l'image qui est à l'écran. Cette technologie, vu la plage de sa gradation locale (jusqu'à 80 zones), donne une précision d'image appréciable allant de l'obscurité la plus profonde à une luminosité renversante.

La série 5 de TCL sera disponible plus tard ce mois-ci dans plusieurs tailles et modèles allant de 50 à 75 po à compter de moins de 549 $ chez votre détaillant préféré.

À propos de TCL

TCL donne aux clients des moyens de se divertir davantage. Avec une gamme de produits primés -- téléviseurs, périphériques audio, appareils mobiles et appareils électroménagers --, TCL se flatte de pouvoir offrir des expériences dignes d'intérêt en faisant conjuguer un design mûrement réfléchi et les dernières technologies. Étant l'une des principales marques d'électronique grand public au monde, TLC possède une vaste expertise dans le domaine de la fabrication à laquelle s'ajoutent notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et notre usine d'écrans plats à la pointe de la technologie qui font profiter à tous des dernières innovations.

Pour en savoir plus sur le portefeuille intégral des produits, veuillez consulter le site www.tcl.com.

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Roku est une marque déposée et Roku TV une marque commerciale de Roku, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Dolby Vision et Dolby Atmos sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/815289/tcl_Logo.jpg

SOURCE TCL

Renseignements: PENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS : Personne-ressource TCL auprès des médias : Rachelle Parks, [email protected], 858-212-1176, http://www.tclusa.com

Liens connexes

http://www.tclusa.com