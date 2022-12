TCL dévoile ses plus récentes innovations et ses principales mises à jour à l'occasion du salon CES 2023

TCL se présentera au CES 2023 avec ses produits de cinéma maison, ses électroménagers et sa gamme de produits mobiles, et y fera une annonce très attendue.

HONG KONG, le 20 déc. 2022 /CNW/ - TCL, l'un des principaux fournisseurs de téléviseurs dans le monde et l'une des marques de produits électroniques grand public les plus populaires, fait son apparition annuelle au salon CES 2023 à Las Vegas, au Nevada. En plus de présenter les nouveaux modèles de sa gamme complète d'appareils, la société a laissé entendre qu'elle fera une importante annonce lors de l'événement. Le principal vendeur de téléviseurs sur la scène mondiale montre comment ses technologies permettent de rendre la vie plus agréable et accessible, avec une conférence de presse en présentiel et sa salle d'exposition.

TCL invite les participants au salon CES à visiter son énorme kiosque de 1 600 mètres carrés dans la salle centrale du Las Vegas Convention Center, où ils pourront voir de près la conception, la performance et la fonctionnalité des plus récents ajouts à sa marque dans les secteurs du cinéma maison et des appareils mobiles. Le kiosque offre également la possibilité de découvrir toute la gamme des produits pour la maison intelligente de TCL. Des zones d'exposition spéciales offriront une analyse approfondie de la technologie de pointe Mini LED de TCL, qui constitue une référence dans l'industrie; de la technologie QLED; des technologies de TCL pour le jeu et une occasion d'en apprendre davantage sur les plus récentes collaborations sportives mondiales de la société.

Venez nous voir aux kiosques 16 915 et 16 937 situés dans la salle centrale du Las Vegas Convention Center, du 5 au 8 janvier 2023. En plus des zones d'exposition, TCL tiendra une conférence de presse le 4 janvier 2023, à 13 h (HNP). Pour en savoir plus sur la diffusion en direct, cliquez ici .

Pour connaître les dernières nouvelles concernant le CES 2023, suivez-nous sur les réseaux sociaux de TCL au moyen des mots-clics #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022.

Twitter : @TCL_Global

Facebook : @TCLElectronicsGlobal

Instagram : @tclelectronics

YouTube : TCL Electronics

Conférence de presse de TCL au salon CES 2023

Date : 4 janvier 2023

Heure : 13 h (HNP)

Lieu : Salle de bal Oceanside D, Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas

Diffusion en direct : go.tcl.com/ces

Kiosque de TCL au Las Vegas Convention Center

Date : Du 5 au 8 janvier 2023

Lieu : Kiosques 16915 et 16937, salle centrale

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Consultez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com/ca/fr .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1971109/image_1.jpg

SOURCE TCL Electronics

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : TCL Global, Mason Zhong, +86 755 33311656, [email protected]