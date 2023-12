Un aperçu des coulisses du laboratoire de Pangu de TCL, un chef de file de l'industrie, qui fait la démonstration de sa capacité unique à générer des percées technologiques

HONG KONG, 15 décembre 2023 /CNW/ -- TCL Electronics (1070.HK), une marque de produits électroniques grand public et les deux premières marques de télévision au monde, révèle les coulisses de l'exemplaire laboratoire de Pangu, premier laboratoire d'essai et de recherche au monde sur la technologie Mini LED entièrement indépendant, et moteur de la R-D qui stimule l'innovation derrière les produits phares QD-Mini LED à la pointe de la technologie de TCL.

La demande du marché pour la technologie Mini LED augmente de façon exponentielle, car les consommateurs apprécient sa capacité à réduire efficacement les coûts tout en maintenant une expérience visuelle de la plus haute qualité. À cet égard, l'avantage technologique du laboratoire de Pangu de TCL joue un rôle crucial en repoussant constamment les limites de la technologie d'affichage afin d'apporter encore plus d'innovations aux consommateurs en 2024 et au-delà.

Le premier laboratoire de traitement de Mini LED à service complet de l'industrie

Le laboratoire de Pangu, d'une superficie de 1 600 mètres carrés, est la première installation au monde à offrir un traitement Mini LED intégral de bout en bout. Composé de plusieurs laboratoires de R-D, dont un laboratoire de matériaux optoélectroniques, un laboratoire de dispositifs optoélectroniques, un laboratoire de conception de simulation et un laboratoire de points quantiques, le laboratoire de Pangu est en mesure d'offrir l'équipement ainsi que les capacités de mise à l'essai et de recherche inégalés qui font de TCL le chef de file dans le domaine des Mini LED.

Grâce à des fonctions hautement spécialisées comme l'analyse des données, l'inspection de la qualité, les lignes de mises à l'essai, les centres de traitement et les laboratoires de vérification de la fiabilité et des machines, l'équipe de R-D de TCL est en mesure d'assurer la faisabilité et la fiabilité de la transition de la technologie vers la production de masse. Tout cela fait en sorte que TCL maîtrise parfaitement chaque étape de la production de Mini LED, ce qui permet à la marque d'offrir des produits qui respectent constamment les normes de performance et de qualité les plus élevées de l'industrie.

Repousser les limites pour offrir la prochaine génération de Mini LED

La force motrice derrière cet investissement majeur dans le développement de la technologie Mini LED est la conviction inébranlable de TCL dans le pouvoir de cette dernière de transcender les frontières actuelles de la lumière et de la couleur et de créer des réalités qui n'avaient jamais existé auparavant à l'écran. Les travaux de recherche menés au laboratoire de Pangu ont amélioré les capacités de la technologie Mini LED en termes de luminosité, d'uniformité et de zone d'émission de la lumière. Les recherches ont également permis de créer plus de zones de commande d'éclairage, assurant une qualité d'image supérieure tout en réduisant les coûts globaux.

En poussant la technologie de gradation locale à ses limites, le laboratoire de Pangu a réussi à créer des zones de plus en plus petites pour un contrôle plus précis de la source lumineuse, permettant une luminosité maximale plus élevée et un contraste extrême. Cela s'est traduit par des améliorations sans précédent dans les téléviseurs grand public, comme le TCL X955, qui a été lancé plus tôt cette année, le premier téléviseur à écran double avec 5 000 zones de gradation locale et 5 000 partitions de rétroéclairage pouvant atteindre une luminosité maximale de 5 000 nits.

Une autre composante essentielle d'une qualité d'image exceptionnelle est l'expression de couleurs vives et réalistes. L'intégration de la technologie des points quantiques à la technologie de rétroéclairage Mini LED est un autre axe de recherche clé du laboratoire de Pangu et est largement attribuable à la haute performance des gammes de couleurs des téléviseurs QD-Mini LED actuelles de TCL.

Consciente du fait qu'une qualité d'image avancée rime généralement avec un prix inaccessible, l'équipe du laboratoire de Pangu s'est attelée à trouver des moyens d'obtenir des résultats optimaux de manière rentable. Grâce à l'élaboration d'une nouvelle solution de microlentille en silicone, associée à une technologie de processeur haute tension, l'équipe a équilibré efficacement les performances et les coûts, assurant ainsi la meilleure expérience pour un plus grand nombre de clients.

Le succès de TCL dans le domaine de la technologie Mini LED à ce jour peut être attribué à trois facteurs fondamentaux. Tout d'abord, la société a su tirer parti des chaînes de fabrication de panneaux de grande qualité pour créer des panneaux de taille supérieure pour des modèles de 75 pouces, 85 pouces, 98 pouces et 115 pouces, sans compromettre le détail de l'image grâce à sa deuxième force principale, soit des capacités de Mini LED à processus complet. Grâce au développement de solutions complètes de qualité d'image, notamment la technologie des points quantiques, les algorithmes de qualité d'image et le traitement des signaux, TCL est en mesure de générer un avantage technologique de haute qualité. Enfin, les efforts du laboratoire de Pangu en matière de conception et d'emballage de LED, ainsi que les ressources provenant des grandes chaînes de production de panneaux en amont, contribuent à créer un avantage majeur en termes de rapport qualité-prix, rendant la technologie d'affichage de pointe accessible à tous.

À l'approche de la nouvelle année, TCL s'engage à continuer d'appliquer ses points forts au développement de solutions d'affichage encore plus pointues, afin d'offrir l'expérience visuelle la plus immersive à ses millions de clients dans le monde en 2024.

- FIN -

À propos de TCL Electronics

TCL est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

SOURCE TCL Electronics

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mason Zhong, [email protected]