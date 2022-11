HONG KONG, 24 novembre 2022 /CNW/ - Le coup d'envoi de l'événement sportif mondial le plus attendu de l'année a été donné le 20 novembre, et les passionnés de soccer du monde entier débordent d'enthousiasme. TCL, l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale de la télévision, réaffirme sa domination en tant que deuxième marque de téléviseurs ACL au niveau mondial, selon le rapport Global TV Sets 2022 H1 d'OMDIA. Et avec autant de téléviseurs TCL dans les foyers, la marque est prête à faire passer l'expérience télévisuelle des amateurs de soccer au niveau supérieur.

Expériences exceptionnelles à la maison avec téléviseurs primés comme si vous étiez sur le terrain

Après des années de développement de sa technologie Mini LED, TCL est honoré d'avoir remporté deux prix d'innovation CES® 2023 pour ses téléviseurs TCL Mini LED 4K 75C935 et TCL Mini LED 4K 75C835 (disponible en Amérique du Nord sous le nom de 6-Series 75R655). Parfaitement conçu pour regarder les matchs de soccer, le téléviseur TCL Mini LED 4K 75C835 est équipé de la technologie Quantum Dot, offrant une palette de couleurs vibrantes et une clarté d'image incroyable grâce à une plus grande luminosité dans des couleurs riches. Le téléviseur TCL Mini LED 4K 75C935 est également doté de la technologie Mini LED qui offre des milliers de zones de contrôle du contraste et garantit que les amateurs de sport ne manquent jamais un seul détail dans les scènes d'action rapide.

De grands écrans pour des expériences immersives supérieures

TCL a présenté le téléviseur QLED 98C735 de 98 pouces, le plus grand modèle de sa série XL primée, aux consommateurs du monde entier lors de l'IFA cette année. Avec son écran extralarge de 98 pouces, ce téléviseur TCL est le cinéma à la maison idéal pour inviter des amis à profiter des matchs de soccer, vous permettant de goûter à l'euphorie que vous ressentiriez aux premières loges grâce à cette expérience immersive révolutionnaire.

En tant que passionné de sport de longue date, TCL est convaincu que le sport et la technologie partagent un objectif commun : donner aux gens les moyens d'atteindre l'excellence grâce à des innovations technologiques continues. TCL s'engage à offrir aux consommateurs une expérience visuelle de premier ordre pour célébrer chaque moment électrisant du stade.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle opère maintenant dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Visitez la page d'accueil de TCL à https://www.tcl.com .

