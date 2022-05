Lors de la Display Week 2022, TCL CSOT a mis en vedette ses produits de pointe et ses réalisations technologiques touchant les produits de réalité virtuelle, les écrans OLED flexibles, la technologie Mini LED, les écrans LTPS innovants, la technologie 8K 1G1D et l'affichage commercial intelligent.

TCL CSOT a lancé le nouveau panneau RV-ACL de 1764 PPI Real RGB qui présente une densité de pixels plus élevée que les écrans LCD. Il est pourvu de la technologie à haute fréquence de 90/120 Hz à cristaux liquides rapides qui élimine l'effet d'écran de porte et les vertiges courants dans les produits de réalité virtuelle existants. Le panneau ACL-RV de 1512 PPI, le premier produit de RV de l'entreprise qui a fait ses débuts en 2021, est muni d'un rétroéclairage clignotant et sera mis en production de masse cette année, démontrant ainsi les principaux avantages de TCL CSOT dans le domaine de la RV.

De plus, TCL CSOT a présenté le premier écran pliable 360° de 8 po au monde, muni de la technologie Pol-less intégrant la technologie de pointe des écrans pliables et la charnière autorétractable 360° sans contrainte. La technologie de module Pol-less permet d'obtenir un pliage intérieur-extérieur (R1.5 - R6) et une commutation plus fluide. Lorsqu'il est plié, il peut être un téléphone facile à transporter pour la saisie d'information dynamique d'une seule main, et un grand écran lorsqu'il est déplié offre une expérience de jeu et vidéo parfaite.

Développé conjointement par TCL CSOT et JOLED, le premier écran OLED à impression par jet d'encre de 65 po et 8K au monde était également en vedette. Ce produit de 8K comptant jusqu'à 33 millions de pixels est le plus grand produit OLED au monde basé sur la technologie d'impression à jet d'encre. Sa qualité d'image est inégalée.

En outre, TCL CSOT a introduit son écran Mini LED incurvé R1500 de 34 po pour les sports électroniques, qui offre un rapport d'affichage ultra-large de 21:9, un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz et un écran HVA à réponse rapide avec un halo plus petit. Compatible avec différentes technologies à fréquence variable qui proposent une expérience de jeu fluide, claire et sans distorsion tout en tirant parti des algorithmes avancés de TCL CSOT, l'écran répond aux exigences de certification de VESA Display HDR 1400 et à celles de FreeSync Premium Pro. Il offre le meilleur contraste clair et foncé et un rendu dynamique répondant aux exigences des joueurs de sports électroniques et des utilisateurs spécialisés de l'affichage visuel.

L'entreprise a également montré comment elle a développé une technologie de pointe 8K 1G1D supérieure avec la Mini LED 1G1D 8K 4mask 1G1D de 75 po. En défiant le processus difficile à 4 masques du fond de panier TFT-LCD 8K, l'écran améliore considérablement la capacité de traitement tout en assurant une qualité d'image parfaite. Grâce au rétroéclairage à Mini LED à base de verre original de TCL CSOT avec des zones individuelles ultra-élevées contrôlées par une méthode de gradation locale, l'écran offre d'excellentes performances d'image comparables à celles d'un OLED.

Pour couronner le tout, l'écran n-Cell TLCM 17,3 po 3K a également été dévoilé. Il peut être configuré en une grande zone d'affichage active avec une luminosité de 400 nits et une gamme de couleurs de DCI-P3 rendant l'image plus claire et colorée. En adoptant une conception à cadre étroit, il utilise un LCM d'une épaisseur de 2,2 mm pour un affichage plus mince et dispose également de la technologie tactile In-Cell intégrant le capteur tactile dans le panneau, fournissant ainsi une expérience plus pratique pour les utilisateurs.

Lors de l'événement, TCL CSOT a également démontré comment il étend sa portée vers l'arène de l'affichage automobile. Le système de surveillance du pilote sous le panneau cache sa caméra sous le panneau de cluster avec une faible qualité d'image due à une transmission extrêmement élevée de l'infrarouge. Il assurera la sécurité routière et répondra aux exigences d'Euro NCAP et de GSR.

En ce qui concerne l'avenir, TCL CSOT continuera de relever les défis à mesure qu'ils se présenteront et réalisera des progrès considérables. Grâce à la compétitivité inégalée de la technologie d'affichage de la prochaine génération, TCL CSOT s'engage à promouvoir les technologies pour accélérer la croissance de l'industrie.

À propos de TCL-CSOT

En tant que filiale de TCL Technology, TCL CSOT est devenue l'une des principales entreprises de l'industrie de l'affichage, engagée dans le développement de nouvelles technologies et innovations. TCL CSOT investit activement dans les technologies futures comme le Mini-LED, le Micro-LED, l'OLED et l'OLED à impression par jet d'encre. Les activités de l'entreprise comprennent un grand espace d'affichage, des écrans de petite et moyenne taille, des modules tactiles, des tableaux blancs interactifs, des murs d'images, des écrans pour automobiles et des moniteurs de jeux, ce qui contribue à la compétence de base dans l'industrie mondiale des panneaux.

