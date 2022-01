HONG KONG, 5 janvier 2022 /CNW/ - TCL Electronics (1070.HK), une marque de produits électroniques grand public de premier plan, a tenu aujourd'hui une série d'événements médiatiques virtuels durant lesquels sa présidente et ses cadres supérieurs ont présenté le nouveau slogan de marque « Inspire Greatness » et les avancées commerciales de l'entreprise. Le public a pu voir en action les produits intelligents pour la maison de TCL en plus d'obtenir un aperçu de ses téléviseurs à mini DEL qui seront offerts en 2022 et de ses derniers appareils mobiles.

Visitez ce site pour en savoir plus sur l'annonce de TCL diffusée en direct lors du CES 2022 et en visionner un récapitulatif.

Message de la présidente

Mme Juan Du, présidente de TCL Electronics, a abordé les principes de base de TCL lors de la conférence de presse virtuelle mondiale.

« Chez TCL, nous accordons toujours la priorité aux clients. Tout ce que nous faisons vise à leur apporter de la valeur en améliorant leur vie et leur expérience de nos produits et services. Mais nous n'y arriverons pas seuls, a déclaré Mme Du. Nous comptons sur la créativité et l'avant-gardisme de nos employés, sur le soutien à long terme de nos partenaires de confiance avec lesquels nous travaillons sans relâche et, surtout, sur notre éthique des affaires axée sur l'intégrité et l'honnêteté. »

Elle a également fait part des faits saillants des résultats commerciaux mondiaux de la marque en 2021 et des innovations qui ont contribué à son succès.

Repoussant les limites de la technologie d'affichage, TCL a fondé TCL CSOT en 2009 et a investi près de 31 milliards de dollars américains pour offrir aux consommateurs des écrans de la meilleure qualité. Soucieuse de l'environnement, TCL est entrée dans le secteur photovoltaïque pour produire une énergie plus propre et plus verte.

Au fil des ans, TCL a créé un écosystème de maison intelligente connectée guidé par sa stratégie en matière d'intelligence artificielle et d'Internet des objets (« AI x IoT »). Les téléviseurs grand écran représentent le point d'entrée d'une « vie intelligente », et TCL innove continuellement pour développer de nouveaux appareils ménagers et mobiles qui contribuent à rendre la vie plus commode en inspirant la splendeur.

« Nous espérons que notre technologie créera des solutions qui permettront aux utilisateurs de moins s'inquiéter au quotidien, mais aussi de passer plus de temps à s'amuser avec leur famille et leurs amis, a ajouté Mme Du. Chez TCL, à l'aide de nos produits et services, nous voulons rendre la vie plus sûre et plus saine. Enfin, nous voulons inspirer la population et lui donner les moyens de rechercher la splendeur dans sa vie. »

Téléviseurs à mini DEL de TCL lancés en 2022

Depuis 2018, TCL investit dans la technologie des téléviseurs à mini DEL et vise à devenir l'acteur principal de ce domaine d'ici cinq ans.

En 2022, TCL franchit une nouvelle étape en dotant ses nouveaux modèles de téléviseurs à mini DEL haut de gamme d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui offre une meilleure réactivité, une imagerie plus précise et des jeux vidéo plus fluides. Cette mise à niveau sera appréciée tant par les joueurs compétitifs de jeux exigeant un nombre élevé d'images par seconde que par les joueurs occasionnels qui veulent profiter d'une plus grande réactivité de jeu. Les écrans à mini DEL 144 Hz de TCL bénéficieront énormément de temps de réaction et d'une fluidité plus rapides, ce qui donnera aux joueurs un avantage important, surtout pour les jeux multijoueurs.

En plus d'être alimentés par la technologie Mini DEL de TCL, ces téléviseurs de nouvelle génération rehausseront le plaisir associé aux éléments visuels dans le domaine des jeux vidéo et lors du visionnement d'autres contenus débordant d'action. Avec plus de 1 000 zones de gradation locales, ces téléviseurs à mini DEL qui seront offerts en 2022 offrent une luminosité exceptionnelle en plus de permettre d'obtenir des contrastes nets et des détails encore plus précis, pour une expérience de visionnement réellement immersive. Plus tard au cours du trimestre, TCL communiquera de plus amples renseignements sur ses téléviseurs à mini DEL qui seront offerts en 2022.

Appareils portatifs et intelligents de TCL lancés en 2022

Dans le cadre de son engagement à rendre la connectivité 5G accessible à tous, TCL lancera les téléphones cellulaires TCL 30 XE 5G et 30 V 5G exclusivement aux États-Unis plus tard ce mois-ci. Ces téléphones intelligents sont dotés d'une technologie NXTVISION améliorée qui permettra aux clients de profiter d'images exceptionnelles.

Plusieurs nouvelles tablettes seront également présentées lors du CES 2022. Cela comprend le TCL NXTPAPER 10s, qui est doté d'un écran semblable à du papier visant d'abord à protéger les yeux; le léger TCL TAB 8 4G, idéal pour l'apprentissage et la créativité; et le TCL TAB 10L, une tablette immersive parfaite pour le divertissement et la productivité. De plus, TCL présentera à son kiosque un trio de tablettes conçues pour les enfants avec sa nouvelle série TCL TKEE : MINI, MID et MAX.

TCL est heureuse d'ajouter un ordinateur portable à sa gamme de produits pour la première fois avec le lancement du TCL BOOK 14 Go. Mince et léger, il jouit d'une excellente autonomie de batterie et convient à tous ceux qui se déplacent et voyagent constamment, car il prend en charge la connexion LTE.

Au CES, TCL présentera également la nouvelle génération de ses lunettes d'affichage prêt-à-porter, les TCL NXTWEAR AIR. Portatives, légères et minces, elles mettent l'accent sur le confort et le style. Grâce à leurs verres avant changeables et à leur poids plus léger, les NXTWEAR AIR vous feront vivre une meilleure expérience que la génération précédente.

Pour concrétiser sa vision connectée, TCL lancera bientôt le routeur LINKHUB 5G, tout en continuant à fournir des solutions 4G de haute qualité avec le Wi-Fi mobile LINKZONE LTE Cat4, un point d'accès mobile personnel compact.

* Les appareils seront mis en marché dans certaines régions tout au long de l'année.

Maison intelligente « AI x IoT » de TCL

Chez TCL, les téléviseurs grand écran sont le point d'entrée d'une « vie intelligente ». Les utilisateurs peuvent activer l'écran d'accueil TCL Home du téléviseur au moyen d'un seul bouton sur une télécommande, ce qui facilite la gestion du divertissement ainsi que celle des appareils intelligents.

En plus des téléviseurs, l'application mobile TCL Home permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils ménagers intelligents, comme un purificateur d'air ou un aspirateur robot de TCL, puis de se détendre en profitant d'une maison propre.

Les produits et services « AI x IoT » de TCL rendent votre vie, votre travail et votre divertissement plus agréables et inspirent votre créativité au quotidien.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents.

