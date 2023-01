TCL annonce des avancées technologiques innovatrices et plus encore au salon CES 2023

HONG KONG, 4 janvier 2023 /CNW/ - TCL, une marque de produits électroniques grand public et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs, a tenu aujourd'hui sa conférence de presse au CES 2023 avant le début de l'exposition technologique annuelle. L'entreprise a fait le point sur ses dernières initiatives, les nouvelles technologies dans les catégories des écrans, des appareils ménagers et des appareils mobiles.

La technologie d'un avenir meilleur

Chaque année, la technologie change des vies et apporte de nouvelles définitions à l'intelligence pendant les vagues de prospérité ou les périodes difficiles. Par conséquent, on s'attend de plus en plus à ce que ces technologies soient mises en œuvre de façon responsable.

« En tant que marque d'entreprise responsable, TCL continue de contribuer de façon significative à la société dans son ensemble, aux collectivités locales et à l'environnement en constante évolution, a déclaré Juan Du, présidente de TCL Electronics. « TCL adopte de nouvelles technologies pour favoriser une fabrication respectueuse de l'environnement et, grâce à notre campagne mondiale #TCLGreen, nous souhaitons inciter plus de gens à se joindre à nous pour protéger l'environnement et construire un foyer durable. Nous soutenons également l'égalité des sexes et une éducation supérieure pour les jeunes générations avec #TCLForHer et d'autres campagnes mondiales. »

La technologie pour un écosystème complet plus grand et plus intelligent

Pour une expérience de cinéma maison entièrement immersive, TCL présente sa dernière génération de téléviseurs Mini LED et QLED. Offerts sur les marchés internationaux, les téléviseurs QLED élargis, améliorés et rebaptisés seront disponibles dans de nouveaux formats d'écrans de grande taille allant jusqu'à 98 pouces, avec des performances de jeu de pointe, accompagnés de barres de son entièrement nouvelles.

Au-delà des écrans et de l'ultime cinéma maison, TCL crée également un incroyable écosystème complet, intelligent et connecté, où l'évolution de la technologie des appareils ménagers, la poursuite de la technologie 5G accessible, ainsi que des expériences de visualisation personnelle en plein écran et en réalité augmentée qui s'intègrent intuitivement pour faciliter et améliorer la vie des utilisateurs.

Pour connaître les dernières nouvelles concernant le CES 2023, suivez TCL sur les réseaux sociaux :

Twitter : @TCL_TV_Global

Facebook : @TCLElectronicsGlobal

Instagram : tclelectronics

YouTube : TCL Electronics

Ou visitez :

Kiosque de TCL au Las Vegas Convention Center

Date : Du 5 au 8 janvier 2023

Lieu : Kiosques 16915 et 16937, salle centrale

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Consultez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

SOURCE TCL Electronics

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : TCL Global, Mason Zhong, +86 755 33311656, [email protected]