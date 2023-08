TCL a annoncé les dernières nouveautés de sa marque, la technologie QD-Mini LED inégalée, la prise en charge de Dolby Atmos FlexConnect, une nouvelle gamme de produits de divertissement et d'appareils ménagers captivante et des appareils NXTPAPER

HONG KONG, 30 août 2023 /CNW/ - TCL, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a procédé aujourd'hui au lancement en ligne d'un produit phare destiné à un public mondial, affichant des résultats impressionnants de la marque en 2023, et a présenté une série d'annonces emballantes, y compris la dernière technologie brevetée Mini LED, la toute nouvelle gamme de téléviseurs à grand écran, la première expérience sonore immersive au monde avec Dolby Atmos® FlexConnect et les améliorations apportées aux technologies de maison intelligente.

Un départ impressionnant en 2023

TCL a révélé des résultats incroyables et des réalisations marquantes pour 2023, grâce au dévouement de la marque envers le développement de nouvelles technologies révolutionnaires, de nouveaux produits conçus de façon novatrice, des réalisations et des engagements en matière de durabilité, des collaborations avec des personnalités sportives qui ont trouvé un écho auprès du public à l'échelle mondiale.

TCL est en tête du palmarès des téléviseurs, classée au premier rang mondial des marques de téléviseurs 98 pouces1 et Google TV1, tout en continuant à afficher une croissance impressionnante au premier semestre de 2023. Les expéditions de téléviseurs TCL QD-Mini LED ont augmenté de 114,5 %2 et la gamme QLED de TCL continue de conquérir les publics mondiaux, avec une croissance des expéditions de 69,9 %2. Confirmant l'engagement de TCL à offrir des écrans de plus grande taille avec une qualité supérieure, les expéditions de téléviseurs de la collection XL ont également augmenté de 67,8 %2. Enfin, il n'y a pas que les téléviseurs TCL qui connaissent une croissance importante. Grâce à des investissements dédiés en R-D, la technologie AC de TCL est en tête de l'industrie, avec 13 millions2 d'unités AC vendues l'an dernier seulement.

La gamme de produits novateurs de TCL n'impressionne pas seulement les clients. Des experts de l'industrie ont décerné de nombreuses distinctions à TCL, notamment le prix d'innovation CES, le prix MWC Global Mobile, le prix Red Dot Design et trois prix de l'EISA (Expert Imaging and Sound Association), dont le dernier prix EISA « HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024 », ce qui témoigne du dévouement de TCL à repousser les limites de la technologie d'affichage.

Soucieuse non seulement de recevoir la reconnaissance, mais aussi de redonner, TCL a mis son engagement à l'égard de la durabilité en lançant son Livre blanc sur la neutralité carbone et s'est engagée à réaliser des activités neutres en carbone d'ici 2050.

Redéfinir l'expérience du cinéma maison haut de gamme

TCL a fièrement annoncé le lancement de son nouveau téléviseur phare, le téléviseur TCL X955 4K QD-Mini LED 98 pouces, doté de plus de 5 000 zones de gradation locale à matrice complète et 5 000 nits de luminosité maximale, qui rehaussera la barre des performances visuelles haut de gamme exceptionnelles. Cette réalisation est rendue possible grâce aux avancées de TCL avec ses technologies Mini LED, qui ont permis une augmentation de 27,5 % de la luminosité, une augmentation de 33 % des angles de focalisation et une augmentation de 210 % de la précision du contrôle de la lumière.

En complément du modèle X955 révolutionnaire, TCL a également présenté le tout dernier ajout à la collection XL 98 pouces : le téléviseur C955 QD-Mini LED avec plus de 2 000 zones de gradation locales et 2 000 nits de luminosité maximale; le téléviseur C755 (C805 en Europe) QD-Mini LED, ainsi que le téléviseur 4K UHD P745.

Transformez n'importe quel siège en le meilleur siège de la maison avec Dolby Atmos FlexConnect

TCL apportera une première expérience audio immersive à sa prochaine programmation de téléviseurs en 2024 avec Dolby Atmos FlexConnect, la dernière innovation de Dolby en matière d'audio immersif. Dolby Atmos FlexConnect est une nouvelle fonction qui associe harmonieusement le système de son d'un téléviseur avec des haut-parleurs sans fil accessoires pour offrir une expérience sonore Dolby Atmos plus vaste et immersive. Le système optimise ensuite intelligemment le son pour la disposition de la salle et la configuration des haut-parleurs, offrant la liberté de placer un ou plusieurs haut-parleurs sans fil n'importe où dans une pièce sans avoir à s'inquiéter de trouver l'emplacement parfait.

Une fois étalonné, le système combine chaque accessoire avec les haut-parleurs du téléviseur pour obtenir la meilleure performance sonore et offrir une excellente expérience sonore Dolby Atmos adaptée à la maison de l'auditeur.

Maisons saines et inspirantes

En comprenant que l'excellence à la maison va au-delà du simple divertissement, TCL a démontré son engagement à l'égard de la technologie de climatisation innovante en proposant des améliorations continues à la gamme FreshIN, à la gamme GentleCool et à d'autres modèles de climatiseurs, en plus de présenter le premier climatiseur FreshIN+ 2.0 au monde en 2023.

En plus de l'air pur, les technologies de réfrigération de pointe de TCL ainsi que les solutions de lessive éconergétiques conviennent parfaitement à vos maisons.

Affichez plus facilement avec les téléphones TCL NXTPAPER

TCL croit que la grandeur commence chez soi et va au-delà. Pour les produits mobiles, TCL est également fière de présenter la technologie primée NXTPAPER pour les téléphones intelligents sur ses modèles TCL 40 NXTPAPER et TCL 40 NXTPAPER 5G. Les deux téléphones offrent un confort oculaire hors pair et sont homologués par TÜV en matière de lumières bleues peu nocives. De plus, un capteur intégré ajuste automatiquement la luminosité et la température de couleur en fonction du temps et de l'environnement afin d'offrir une expérience visuelle appropriée et une lumière douce la nuit, ce qui accroît le confort global de l'œil. L'écran offre une fonctionnalité anti-éblouissement obtenue en produisant une texture d'effet mat ressemblant à du papier avec la reconnaissance sans réflexion par TÜV. L'interface utilisateur NXTPAPER spécialement conçue permet aux utilisateurs de choisir entre un manga pleine couleur ou une expérience en noir et blanc adaptée à leurs préférences individuelles.

Jusqu'à présent disponible uniquement sur des tablettes TCL et des ordinateurs portatifs sélectionnés, les utilisateurs pourront bientôt glisser un écran couleur NXTPAPER semblable à du papier dans leur poche dans un excellent téléphone intelligent Android.

Élève la réalité étendue au niveau supérieur

La poursuite inlassable de l'innovation en matière de réalité augmentée (RA) de TCL atteint de nouveaux sommets avec la version améliorée de RayNeo X2 de TCL, les premiers verres RA couleur au monde dotés de la technologie de guide d'ondes optique stéréoscopique à Micro-LED. Après les débuts spectaculaires du modèle CES 2023, ces lunettes RA révolutionnaires bénéficient maintenant d'une foule de mises à niveau impressionnantes, créant une connexion encore plus conviviale entre le réel et le numérique. Grâce à une mise à niveau exceptionnelle de l'affichage offrant plus de 1 000 nits de luminosité d'image et à une teinte de lentilles élégante qui bloque la lumière forte, les utilisateurs peuvent profiter d'éléments visuels RA vifs, même sous la lumière directe du soleil. Des logiciels perfectionnés introduisent des fonctions comme la navigation vocale de proximité pour les recherches intelligentes de destination, ainsi que la traduction en temps réel du suivi du visage pour la communication mondiale. L'anneau RayNeo discret permet une navigation intuitive du contenu, réduisant ainsi le besoin de toucher constamment les tempes. Grâce à un nez rembourré et à un poids plus équilibré, un confort accru rend le port prolongé plus facile.

TCL est ravie d'annoncer que le modèle RayNeo X2 sera bientôt prêt à l'achat pour les consommateurs. Le lancement aura lieu en Chine, avec une diffusion limitée au cours des prochaines semaines. La prochaine étape sera un lancement à l'étranger.

