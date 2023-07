Le livre blanc sur la carboneutralité de TCL Industries expose les plans d'action de l'entreprise pour une industrie plus verte

HONG KONG, le 9 juill. 2023 /CNW/ -- TCL, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a tenu l'édition 2023 de sa Global Ecosystem Partner Conference (GPC 2023) où elle a présenté le livre blanc sur la carboneutralité de TCL Industries, annoncé officiellement les objectifs de l'entreprise en matière de pic d'émissions et de carboneutralité, et élaborer un plan d'action favorisant le développement durable dans le but d'établir la référence de l'industrie sur le plan du développement écologique.

Global Ecosystem Partner Conference 2023 : Objectifs collectifs pour une industrie plus durable

La conférence a rassemblé plus de 500 dirigeants d'entreprises de premier plan et de partenaires d'affaires de l'industrie mondiale des terminaux intelligents, des technologies d'affichage et de l'énergie verte dans le but de créer et de maintenir collectivement une nouvelle norme verte pour l'industrie manufacturière.

Au cours de la conférence, Tomson Li, fondateur et président de TCL, et d'autres représentants de l'industrie ont livré des messages percutants sur l'innovation technologique et le développement vert, afin de développer la vision et la mission de TCL qui consiste à construire un écosystème industriel durable.

Afin de promouvoir davantage l'écosystème, TCL a organisé une table ronde en direct regroupant des spécialistes de l'industrie et du milieu universitaire, ainsi que des partenaires commerciaux, qui ont parlé de leur expertise et fait part de leurs points de vue sur le plan de l'innovation technologique et la collaboration dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

La journée a débouché sur une foule de cérémonies visant à favoriser la construction de chaînes industrielles régionales et à faciliter davantage les collaborations technologiques. Hubei a notamment fait d'une pierre deux coups en faisant une mise à niveau nationale de la plateforme et elle a aussi tenu la cérémonie de mise en œuvre de Getech.

Livre blanc sur la carboneutralité de TCL : Engagements et plan d'action pour un avenir plus vert

Le livre blanc sur la carboneutralité présente une proposition détaillée des plans de l'entreprise pour respecter et maintenir ses engagements en matière de carbone, y compris le contrôle du double carbone, les promesses d'objectifs en matière de double carbone, le plan de développement en trois étapes, le design global, les produits durables novateurs, la croissance respectueuse de l'environnement et l'écologie inclusive de TCL, et plus encore. Voici certains points saillants du rapport :

La création d'un groupe de travail sur les changements climatiques et d'un tableau de planification en matière de carboneutralité pour établir des responsabilités et rôles clairs et instaurer l'imputabilité. L'engagement de TCL à atteindre ses objectifs en matière de pic d'émissions d'ici 2030 et ses objectifs de carboneutralité au sein de ses activités d'ici 2050. Le plan en trois étapes de TCL pour atteindre ces objectifs consiste en une enquête sur le carbone (recherche, établissement d'objectifs et solution), un pic d'émissions de carbone (renforcement des capacités, prise de mesures pour réduire les émissions de carbone) et la carboneutralité (comment poursuivre sur cette lancée pour réduire les émissions de carbone de façon permanente). L'établissement d'un écosystème industriel vert : favoriser la collaboration bilatérale entre la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et la société en général pour créer un écosystème propre et sans carbone. Orienter TCL dans le développement écologique et la réduction des émissions de carbone en apportant des changements favorisant la réduction des émissions de carbone dans ses usines et centres d'exploitation, établissant la référence de l'industrie sur le plan de l'efficacité énergétique grâce à l'innovation technologique. Tirer parti du leadership de TCL au sein de l'industrie pour promouvoir les entreprises en amont et en aval afin de réduire conjointement les émissions de carbone.

Un emballage conforme à nos principes : des matériaux adaptés à la planète et une conception réfléchie

En plus de présenter sa stratégie ambitieuse pour atteindre la carboneutralité, TCL a également souligné les efforts qu'elle déploie pour rendre ses produits plus durables. En tant que marque ayant expédié 23,78 millions de téléviseurs intelligents de marque dans le monde en 2022, TCL reconnaît qu'elle a la responsabilité d'adopter des matériaux écologiques dans tous les aspects de la conception de ses produits, comme la promotion de l'utilisation d'encre de soja, de papier recyclable et de matériaux d'emballage en papier certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC), et des plastiques ABS recyclables. De plus, TCL a rendu ses nouveaux modèles de climatiseurs, de réfrigérateurs et de machines à laver plus écologiques, offrant aux consommateurs des caractéristiques qui réduisent l'impact global sur l'environnement.

De l'usine verte à la chaîne d'approvisionnement écologique, TCLGreen est une initiative mondiale de TCL visant à inspirer des moments de grandeur et à aider à amplifier l'importance des efforts de développement durable pour les collectivités locales et mondiales, créant ainsi une planète plus verte pour tous. Il s'agit également d'une étape importante dans le parcours ESG de l'entreprise.

