TCI publie un plan stratégique pour remettre le CN sur la bonne voie et présente des arguments en faveur de changements au sein de l'entreprise

Précisions entourant sa vision pour le CN : quatre priorités clés, un plan stratégique pour renforcer la gouvernance, le leadership et le réseau du CN et un plan en six points pour une croissance durable à long terme

Lancement de www.CNBackOnTrack.com en tant que ressource pour les actionnaires

LONDRES, 20 octobre 2021 /CNW/ - Les actionnaires de longue date CIFF Capital UK LP et The Children's Investment Master Fund, agissant par leur gestionnaire de placements TCI Fund Management Limited (CIFF Capital UK LP, The Children's Investment Master Fund et TCI Fund Management Limited, ensemble, « TCI »), ont publié aujourd'hui leur plan stratégique afin de remettre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (TSX:CNR) (NYSE:CNI) (« CN » ou « la Société ») sur la bonne voie. Le plan, qui met en évidence les arguments en faveur de changements au conseil d'administration du CN (le « conseil ») et d'un nouveau chef de la direction, présente quatre priorités clés, un plan stratégique pour renforcer la gouvernance, le leadership et le réseau du CN, ainsi qu'un plan en six points pour une croissance durable à long terme à partir de son siège social de Montréal.

Vous trouverez le plan complet à l'adresse www.CNBackOnTrack.com. Ce plan a été élaboré par TCI à titre de ressource pour les actionnaires et pour fournir de plus amples renseignements sur les candidats proposés pour siéger au conseil, soit Gilbert Lamphere, Allison Landry, Rob Knight et Paul Miller, et sur le candidat au poste de chef de la direction, Jim Vena. Le site Web permet également aux actionnaires d'évaluer les documents importants et les principales étapes qui mènent à l'assemblée extraordinaire des actionnaires du CN prévue le 22 mars 2022 (l'« assemblée extraordinaire »).

La vision de TCI pour le CN :

Un conseil d'administration chevronné de grande qualité, un cheminot de renommée mondiale au poste de chef de la direction et un plan à long terme pour une croissance durable.

Les quatre grandes priorités de TCI :

Faire croître les activités. Investir dans le réseau et la technologie nécessaires pour créer des capacités, améliorer la fluidité et relier de nouveaux clients au chemin de fer. Former les employés du CN et les encourager à exécuter le plan de croissance en toute sécurité. Mener une campagne active et faire une annonce publique pour promouvoir les avantages environnementaux et l'efficacité énergétique des chemins de fer par rapport aux camions. Mieux éduquer les clients et sensibiliser davantage le public au fait que la transition du transport de marchandises des autoroutes vers les chemins de fer permettrait de réduire considérablement les émissions de CO2, réduirait la congestion routière et ferait progresser la lutte urgente contre les changements climatiques.

Le plan stratégique de TCI pour renforcer la gouvernance, le leadership et le réseau du CN :

Élection de Gilbert Lamphere, d'Allison Landry, de Rob Knight et de Paul Miller au conseil pour améliorer la qualité de la gouvernance d'entreprise au CN : les candidats sont des personnes indépendantes, très compétentes et hautement qualifiées qui possèdent une vaste expérience opérationnelle et analytique au sein de l'industrie ferroviaire. Nomination de Jim Vena au poste de chef de la direction : un cheminot respecté qui a fait ses preuves en tant qu'exploitant et chef de file exceptionnel, et qui est donc particulièrement qualifié pour diriger le CN. Établissement d'une culture d'excellence opérationnelle, d'amélioration continue et de service à la clientèle exceptionnel. Optimisation du réseau et des maillons de la chaîne d'approvisionnement sur le plan du service, de la capacité opérationnelle, de la vitesse, de la sécurité et de la fiabilité. Croissance des activités en misant sur une équipe coordonnant les activités d'exploitation et de marketing, une culture implacable d'exécution disciplinée et un soutien de leaders en matière de technologie et de facteurs ESG, le tout sous la direction d'un chef de la direction de classe mondiale.

Le résultat : un plan de service efficace, à rendement élevé, fiable, peu coûteux, à faible émission de carbone et sécuritaire appuyé par une équipe dynamisée pour le réaliser, faire croître les activités de la Société et retirer les camions des autoroutes.

Le plan en six points de TCI pour une croissance durable à long terme :

Un réseau à faible coût et à rendement élevé permettra à l'équipe de marketing du CN d'utiliser des prix concurrentiels pour obtenir de nouveaux contrats et subtiliser des parts de marché au secteur du transport par camion. Une offre de produits fiables et à rendement élevé fera du CN une solution d'expédition plus attrayante pour les clients. Une structure de coûts plus efficace réduira la distance à partir de laquelle le transport intermodal devient concurrentiel. Un horaire fiable et précis permettra au CN d'offrir des options d'expédition et des heures de départ plus fréquentes. Un modèle d'affaires plus rentable générera plus d'argent que le CN pourra investir dans les voies reliant les nouveaux clients et les artères d'alimentation des chemins de fer d'intérêt local au réseau du CN. Le CN peut aussi utiliser des flux de trésorerie plus élevés pour atténuer les points de pincement critiques du réseau et investir dans la technologie pour améliorer la capacité opérationnelle, la vitesse et la sécurité du réseau.

En résumé, un réseau efficace, à rendement élevé, fiable, peu coûteux, fluide et souple ouvrira d'importantes possibilités de croissance pour le CN.

Le plan met également en lumière l'élément suivant et apporte des précisions sur celui-ci :

La façon dont la nomination par TCI de Gilbert Lamphere, Allison Landry, Rob Knight et Paul Miller au conseil et de Jim Vena au poste de chef de la direction aidera le CN à réaliser son plein potentiel pour TOUS les actionnaires. Ces dirigeants indépendants, très compétents et hautement qualifiés donneront au conseil l'expérience et l'expertise du secteur ferroviaire dont il a tant besoin en entraînant des changements et la création de valeur pour TOUS les actionnaires du CN.

Le conseil a été à l'origine de multiples échecs sur le plan de la gouvernance d'entreprise. Il a notamment permis un exode des cerveaux d'exploitants de grande qualité, qui ont quitté le CN, sanctionné l'échec du rachat de Kansas City Southern et formé un conseil qui n'a pas aucune expérience ou expertise significative dans le domaine ferroviaire. De même le conseil est responsable de la divulgation sélective, incohérente et potentiellement trompeuse de renseignements importants qui démontrent un manque délibéré de transparence en ce qui concerne les questions de gouvernance d'entreprise.

Le plan stratégique élaboré à la hâte par le chef de la direction et la démission récente de l'un des dirigeants du CN montrent clairement qu'un changement s'impose. Le plan stratégique primaire et réactif s'échelonnant sur un an est axé sur des objectifs à court terme implique le ratio d'exploitation, d'énormes rachats d'actions, la vente d'actifs, des dépenses en immobilisations et une réduction de l'effectif (1 050 employés). Ce plan opérationnel ne reconnaît pas et ne règle pas le problème fondamental de l'absence d'une culture d'excellence, ce qui est préoccupant parce les équipes des opérations et le réseau et ne sont pas prêts. De plus, l'équipe de direction actuelle n'a pas les capacités et la crédibilité nécessaires pour mettre le plan à exécution.

La mauvaise supervision exercée par le conseil et l'absence de leadership du chef de la direction Jean-Jacques Ruest ont fait en sorte que le CN a offert un rendement inférieur aux autres compagnies de chemin de fer de catégorie 1 en ce qui a trait aux principales mesures du rendement opérationnel et financier. Le CN dispose du meilleur réseau en Amérique du Nord et devrait être la compagnie de chemin de fer la plus efficace et qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Le conseil

Le conseil est responsable de nombreux échecs sur le plan de la gouvernance d'entreprise. Il devrait bientôt y avoir cinq postes à combler au sein du conseil, ce qui donnera l'occasion à de nouveaux dirigeants hautement qualifiés de se joindre au conseil. Julie Godin a récemment démissionné, Robert Pace a annoncé qu'il quittera le conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de 2022. Un autre dirigeant quittera ses fonctions en 2022, et deux autres dirigeants atteindront bientôt l'âge limite pour siéger au conseil. TCI propose les quatre candidats indépendants ci-dessous parce qu'elle estime qu'ils seront d'excellents membres au conseil.

Les candidats indépendants et hautement qualifiés pour siéger au conseil

Gilbert Lamphere : L'un des dirigeants les plus expérimentés en Amérique du Nord dans l'industrie ferroviaire, avec 40 ans d'expérience dans celle-ci. M. Lamphere a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés ferroviaires publiques et privées.

L'un des dirigeants les plus expérimentés en Amérique du Nord dans l'industrie ferroviaire, avec 40 ans d'expérience dans celle-ci. M. Lamphere a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés ferroviaires publiques et privées. Allison Landry : Actuellement dirigeante indépendante au conseil d'administration de XPO Logistics, Inc., une entreprise de transport de premier plan en Amérique du Nord. Auparavant, Mme Landry a travaillé pendant 16 ans comme analyste de recherche en actions très respectée au Crédit Suisse, spécialisée dans les secteurs des chemins de fer, du camionnage, du fret aérien et de la logistique.

Actuellement dirigeante indépendante au conseil d'administration de XPO Logistics, Inc., une entreprise de transport de premier plan en Amérique du Nord. Auparavant, a travaillé pendant 16 ans comme analyste de recherche en actions très respectée au Crédit Suisse, spécialisée dans les secteurs des chemins de fer, du camionnage, du fret aérien et de la logistique. Rob Knight : Ancien chef des finances d'Union Pacific, poste qu'il a occupé pendant 15 ans. Au cours de son mandat de 40 ans à Union Pacific, M. Knight a occupé divers postes de direction, dont celui de directeur général des secteurs de l'énergie et de l'automobile de l'entreprise.

Ancien chef des finances d'Union Pacific, poste qu'il a occupé pendant 15 ans. Au cours de son mandat de 40 ans à Union Pacific, M. Knight a occupé divers postes de direction, dont celui de directeur général des secteurs de l'énergie et de l'automobile de l'entreprise. Paul Miller : Spécialiste des transports, de la logistique, de la gestion de la sécurité et des affaires réglementaires, et ancien membre de la haute direction du CN de 1978 à 2011. Au cours de sa carrière de 33 ans dans l'entreprise, M. Miller a occupé des postes de direction dans les domaines de l'exploitation, du marketing et de la planification. Il a pris sa retraite à titre de vice-président de la sécurité, du développement durable et du transport en réseau du CN en 2011.

Toutes les personnes dont la candidature est soumise pour siéger au conseil n'ont pas de lien avec TCI et ne sont affiliées d'aucune façon à celui-ci. Aucun directeur, dirigeant, employé ou autre représentant de TCI n'est proposé. TCI ne contrôle pas les candidats et ne contrôlera pas le conseil si les candidats sont élus.

Conseillers

Kingsdale Advisors agit à titre d'actionnaire stratégique et de conseiller en communications auprès de TCI. ASC Advisors agissent à titre de conseillers en communications auprès de TCI. Allen McDonald Swartz LLP, Fasken Martineau DuMoulin LLP et Schulte Roth & Zabel LLP agissent à titre de conseillers juridiques de TCI.

À propos de TCI Fund Management

Fondée en 2003 par Sir Christopher Hohn, TCI Fund Management Limited, le gestionnaire de placements de CIFF Capital UK LP et du Children's Investment Master Fund, est un investisseur fondamental axé sur la valeur qui investit à l'échelle mondiale dans des entreprises solides offrant des avantages concurrentiels durables. TCI Fund Management Limited utilise une approche de capital-investissement pour mener des recherches fondamentales approfondies, collaborer de façon constructive avec la direction et adopter un horizon de placement à long terme. Pour plus d'informations sur TCI Fund Management Limited et sa politique ESG, consultez le www.tcifund.com/ESG. TCI Fund Management Limited est habilité et régi par la Financial Conduct Authority.

Divulgations

TCI est un actionnaire du CN depuis 2018. TCI détient actuellement plus de 5 % des actions en circulation (évaluées à 4,3 milliards de dollars américains) et s'engage à assurer le succès à long terme du CN.

