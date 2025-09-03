L'acquisition permet de combine la puissance de la plateforme technologique de premier ordre de TBO et des stocks mondiaux avec le vaste réseau de conseillers et de fournisseurs de voyages de luxe de Classic Vacations. Classic Vacations a généré des revenus de 111 millions de dollars et un BAIIA d'exploitation de 11,2 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

L'expansion de TBO dans le secteur du marché des voyages à l'étranger haut de gamme cadre stratégiquement avec la marque exclusive interentreprises et le réseau de conseillers d'élite de Classic Vacations et est renforcée par ses presque cinq décennies de succès et de reconnaissance de la marque.

« Nous sommes ravis d'intégrer Classic Vacations à la famille de TBO - la prestation de services exceptionnels de longue date de l'entreprise a gagné la confiance de ses plus de 10 000 conseillers en voyages aux États-Unis, et de leurs clients finaux, ce qui en fait une solution parfaitement adaptée à notre vision pour aller de l'avant dans l'industrie du voyage et du tourisme qui évolue rapidement », a déclaré Gaurav Bhatnagar, cofondateur et directeur général adjoint de TBO. « Classic Vacations est dirigée par une solide équipe d'experts et continuera d'être une marque indépendante tout en tirant parti de la technologie et des capacités de distribution de TBO pour faire croître ses activités. »

« Cette acquisition continue de faire progresser notre stratégie d'investissement vers des possibilités de croissance interne et externe. Alors que nous commençons à travailler à l'intégration de Classic Vacations avec TBO, nous demeurons ouverts à des alliances stratégiques de même nature à l'avenir », a déclaré Ankush Nijhawan, cofondateur et directeur général adjoint de TBO.

« Nous sommes ravis de cette prochaine étape du parcours de notre entreprise - les solutions technologiques de TBO sont entièrement axées sur notre communauté de conseillers en voyages », a déclaré Melissa Krueger, cheffe de la direction de Classic Vacations. « TBO nous relie à sa plateforme technologique de premier ordre, contrairement au marché de gros, ce qui nous permet d'offrir encore plus de ressources, d'outils et de relations internes à nos précieux conseillers en voyages. »

« Ensemble, nous renforçons la position de Classic Vacations en tant que principal partenaire de voyages de luxe sur le marché tout en élargissant notre portée sur la scène mondiale, reflétant l'empreinte mondiale de nos partenaires clients et fournisseurs les plus importants », a ajouté madame Krueger.

Cette prochaine phase des activités de TBO et de Classic Vacations tirera parti de la force combinée des deux entreprises, accélérant la croissance en tant que chef de file mondial du marché des voyages de luxe tout en assurant la continuité pour les clients, les fournisseurs et les employés. Comme la demande mondiale pour les voyages de luxe devrait augmenter considérablement au cours de la prochaine décennie, ce partenariat crée une plateforme plus solide pour répondre aux attentes changeantes des voyageurs et générer une valeur soutenue.

Expedia Group a vendu Classic Vacations aux entreprises Najafi en 2021.

« Cette acquisition et ce partenariat sont une prochaine étape naturelle pour notre société de portefeuille Classic Vacations, et nous sommes heureux d'avoir travaillé avec eux avec succès au cours des quatre dernières années, optimisant ainsi les forces et l'expertise de l'entreprise dans le domaine des voyages de luxe. Avec une expérience avérée dans la création de valeur pour les partenaires et les voyageurs, Classic Vacations est dans une position unique pour faire progresser l'industrie, en s'appuyant sur sa tradition de performance pour les années à venir », a déclaré Jahm Najafi, fondateur et chef de la direction des entreprises Najafi.

Moelis & Company LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif et Ballard Spahr LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Classic Vacations dans le cadre de cette transaction. Cooley LLP a agi à titre de conseiller juridique et PWC a agi à titre de conseiller financier et fiscal auprès de TBO.

À propos de TBO

Fondée en 2006, TBO est l'une des principales plateformes mondiales de fournisseurs de voyages qui visent à simplifier les besoins d'achat et de vente des partenaires de voyage dans le monde entier. L'entreprise tire parti de la technologie pour simplifier les demandes du secteur complexe mondial des voyages en mettant en contact plus de 159 000 acheteurs de voyages à un million de fournisseurs de voyages à l'échelle dans plus de 100 pays.

À propos de Classic Vacations

Classic Vacations est une entreprise de voyages de luxe de premier plan au sein de l'industrie interentreprises possédant un solide réseau de conseillers de haut niveau en voyages et des liens étroits avec de grands consortiums américains. Gérée par des professionnels, l'entreprise tire parti de centres d'appels spécialisés pour offrir un service haut de gamme dans les secteurs de l'hôtellerie, du transport aérien, des expériences, de la location de voitures et des protections des voyages, et se spécialise dans les itinéraires de luxe complexes personnalisés.

À propos des entreprises Najafi

Les entreprises Najafi, dont le siège social est situé à Phoenix et qui exploite des bureaux à New York et à Paris, est une société d'investissement privée axée sur l'entrepreneuriat fondée en 2002. L'entreprise investit dans tous les secteurs, avec des placements importants dans les secteurs des marques de consommation, du commerce électronique, des médias, des voyages et des sports. Pour en savoir plus, consultez le site www.najafi.com .

