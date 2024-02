MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Alors que le Québec entreprend une réforme historique de son système de santé avec la création de Santé Québec, Taxi Para-Adapté se positionne comme un acteur essentiel de cette transition et entend collaborer activement avec les établissements et instances gouvernementaux pour que ces services spécialisés de transport adapté non médical permettent d'améliorer l'efficacité du réseau.

Taxi Para-Adapté : Leader en transport adapté et partenaire de confiance dans la transition vers Santé Québec (Groupe CNW/Taxi Para-Adapté)

Depuis plus de deux décennies, Taxi Para-Adapté a joué un rôle de premier plan dans le secteur du transport adapté, en fournissant notamment des services de transport de patients par taxi plutôt que par ambulance à de nombreux établissements québécois tels que le CHUM, l'Hôpital Notre-Dame et l'Hôpital général juif.

Au cœur de notre offre se trouve notre système de gestion informatique de pointe, conçu sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques du transport adapté incluant la possibilité de suivre en temps réel le déplacement de nos véhicules et un système de gestion automatique des réservations pour faciliter le travail du personnel des établissements de santé. Justement, ce système a le potentiel de libérer les patients des salles d'urgence.

« Notre mission va au-delà du simple transport. Chez Taxi Para-Adapté, nous comprenons la responsabilité qui nous incombe et nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel dans la vie de nos passagers. Nous nous engageons à offrir des solutions de mobilité adaptées qui facilitent l'accès aux services essentiels à tous ceux qui en ont besoin. Nos services de transport de patients par taxi plutôt que par ambulance ont déjà été adoptés par de nombreux établissements qui en reconnaissent les bénéfices. Maintenant, Santé Québec devra ouvrir la porte et paver la voie pour que nous puissions nous implanter dans davantage de milieux pour répondre à leurs besoins », affirme M. Yung Cuong, président de Taxi Para-Adapté.

Dans le cadre de la réforme du système de santé québécois, la disponibilité des services de Taxi Para-Adapté revêt une importance cruciale. En tant que partenaire de confiance, nous nous engageons à faciliter la transition vers le nouveau cadre établi par Santé Québec. Notre équipe dévouée est prête à collaborer avec les institutions de santé, les organismes communautaires et les autorités, pour garantir un accès fluide et sécuritaire aux services de transport adapté pour les personnes dans le besoin.

« Le transport adapté non médical est bien plus qu'un simple moyen de déplacement; c'est un lien vital qui relie les individus à leur communauté, à leurs soins de santé et à leurs activités quotidiennes », soutient M. Cuong.

À propos de Taxi Para-Adapté

Depuis 1999, Taxi Para-Adapté s'est engagée à fournir des services de transport adapté non médical de qualité supérieure à travers le Québec. Notre équipe expérimentée, notre technologie de pointe et notre engagement envers l'accessibilité font de nous le partenaire idéal pour répondre aux besoins de transport de nos clients, quelle que soit leur situation.

