Taxi : les discussions reprennent

VAUDREUIL-DORION, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des taxis des régions (ATRQ) confirme avoir entrepris, dans le contexte des travaux parlementaires sur le projet de loi no 17, des discussions sérieuses avec le gouvernement du Québec sur le futur de l'industrie québécoise du taxi. L'ATRQ confirme également avoir tenu, à huis clos, des rencontres consultatives avec l'industrie du taxi de toutes les régions du Québec. L'ATRQ confirme enfin détenir plusieurs mandats de grève dans la plupart des régions du Québec.

Dans le cadre de ces discussions, les objectifs de l'ATRQ sont les suivants :

Une compensation plus importante et plus équitable pour les titulaires de permis de propriétaire de taxi ; Un encadrement plus concurrentiel face aux autres joueurs du transport rémunéré de personnes; Des marchés permettant d'assurer la viabilité de l'industrie québécoise du taxi.

Parmi les principales problématiques soulevées dans le cadre de ces discussions, l'ATRQ et les organisations de l'industrie qui se sont présentées en commission parlementaire remarquent unanimement :

La distribution inégale de la compensation en comparaison de sa valeur marchande;

La possibilité pour les autres joueurs de faire une guerre de prix;

La difficulté pour l'industrie d'assurer sa pérennité avec les contextes réservés confirmés par les intentions gouvernementales actuelles.

De plus, selon l'ATRQ, la représentation de l'industrie québécoise du taxi a toujours été une affaire complexe. En effet, l'industrie est composée d'intermédiaires, de propriétaires et de chauffeurs. Or, les effets de la réforme proposée sont différents selon le statut de chacun.

Par respect pour les discussions en cours, l'ATRQ et ses porte-paroles n'émettront aucun autre commentaire et n'accorderont aucune entrevue pour le moment.

À propos de l'ATRQ

L'Association des taxis des régions (ATRQ) est un regroupement d'intermédiaires et de propriétaires de permis de taxi opérant dans les différentes régions du Québec. Le territoire de couverture des membres de l'ATRQ comporte autant des régions urbaines de grande taille, de moyenne taille que des municipalités rurales de plus petite taille. L'ATRQ dispose également de plusieurs appuis à Montréal et Québec, dont le Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal (RPTM) et l'Association haïtienne des travailleurs du taxi (AHTT).

Dans le cadre des discussions actuelles avec le gouvernement, l'ATRQ réunit aujourd'hui l'appui d'environ 75 % des quelque 8000 titulaires de permis de propriétaire de taxi du Québec. En effet, par l'appui obtenu par les entreprises de taxi des régions et les regroupements de propriétaires de Montréal et Québec, l'ATRQ réunit maintenant la majorité des propriétaires de taxi de l'ensemble du Québec.

Les membres du comité exécutif de l'ATRQ sont :

M. Serge Leblanc , président de l'ATRQ et propriétaire de Taxi Crown et Taxi Régal;

, président de l'ATRQ et propriétaire de Taxi Crown et Taxi Régal; M. Georges Tannous , vice-président de l'ATRQ et vice-président de Coop de taxi de Laval ;

, vice-président de l'ATRQ et vice-président de Coop de taxi de ; Mme Carolle Dallaire , secrétaire de l'ATRQ et administratrice de Taxi 2151;

, secrétaire de l'ATRQ et administratrice de Taxi 2151; Jean-François Tremblay , trésorier de l'ATRQ et président de Taxi Vaudreuil Soulanges

, trésorier de l'ATRQ et président de Taxi Vaudreuil Soulanges M. Serge Lebreux , porte-parole de l'ATRQ et directeur des opérations de Taxi Porlier.

SOURCE Association des taxis des régions (ATRQ)

Renseignements: Mathieu Santerre, 581 996-5344, medias@lorangebleue.biz