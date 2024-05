Taux de réussite de 92 % à l'examen d'admission de l'OIIQ - Le Québec compte 1 702 infirmières et infirmiers de la relève de plus

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) annonce les résultats de l'examen d'admission à la profession infirmière, tenu le 26 mars 2024, dont le taux de réussite global s'élève à 92 % pour cette cohorte. Les stratégies déployées à la réussite de l'examen et la collaboration soutenue avec les différents partenaires ont porté fruit. Les milieux cliniques pourront désormais accueillir 1 702 infirmières et infirmiers, et ce, au plus grand bénéfice de la population québécoise.

Des gains pour l'ensemble du système de santé

En adéquation avec sa mission de protection du public, l'OIIQ a travaillé avec ses collaborateurs pour soutenir les candidates et candidats à l'exercice de la profession infirmière dans la préparation et la réussite de leur examen d'admission. « J'aimerais souhaiter la bienvenue dans la profession à ces infirmières et infirmiers de la relève qui intégreront le réseau de la santé. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction en vue d'améliorer l'accès aux soins pour la population québécoise. Pour leur engagement, je tiens à remercier les équipes de travail de l'OIIQ et tous les partenaires impliqués dans cette démarche de concertation », a déclaré Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Les travaux d'amélioration du processus de l'examen vont se poursuivre. Rappelons que l'examen de l'OIIQ vise à déterminer si les candidates et candidats sont aptes à exercer la profession infirmière de façon autonome et sécuritaire au « jour un » de leur entrée en fonction.

Retour à la normale : mesures d'assouplissement et d'accompagnement

L'OIIQ est en bonne posture pour mettre fin aux mesures d'assouplissement administratives qui, en vigueur depuis janvier 2023, ont été appliquées pour les candidates et les candidats à l'examen professionnel. Ainsi, les dispositions réglementaires relatives au délai de réussite de l'examen et au nombre d'essais reprendront effet. L'ensemble des candidates et candidats qui n'ont toujours pas réussi l'examen professionnel devront se présenter à la prochaine session d'examen en septembre 2024.

Les candidates et candidats pourront toutefois continuer à bénéficier des mesures d'accompagnement pour l'aide à la préparation grâce à la collaboration, notamment, des milieux cliniques, des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé et des Services sociaux, de la Direction nationale des soins et des services infirmiers, ainsi que des directions de soins infirmiers des différents établissements de santé. L'OIIQ souhaite que ces activités de préparation soient maintenues.

Pour plus d'informations, consultez la Fiche technique.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 84 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

Banques d'images de l'OIIQ : infirmières et infirmiers dans leur quotidien

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Renseignements: Karina Sieres, Conseillère principale, relations publiques, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 514 621-3018, [email protected]