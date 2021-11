Taux de participation aux élections municipales : une baisse décevante qui soulève bien des questions

QUÉBEC, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Le directeur général des élections du Québec, M. Pierre Reid, constate avec déception que le taux de participation aux élections municipales est en baisse. En effet, les résultats préliminaires des élections du 7 novembre 2021 indiquent un taux de participation de 38,7 %. C'est 6 points de moins que le taux de 2017, qui était de 44,8 %.

« Notre société doit continuer à s'interroger sur les moyens à prendre pour intéresser les électrices et les électeurs. J'entends poursuivre l'étude des facteurs qui influencent la participation électorale ainsi que miser sur l'éducation à la démocratie et sur l'information pour stimuler l'intérêt de la population », a indiqué M. Reid.

« Malgré cette baisse de la participation électorale, je tiens à saluer et à remercier toutes les personnes qui ont voté, notamment celles qui l'ont fait pour la première fois. Vous contribuez à la vitalité de notre démocratie et votre participation ne passe pas inaperçue! », a-t-il ajouté.

Le directeur général des élections a également tenu à souligner le travail colossal réalisé par les présidentes et présidents d'élection municipaux : « Vous occupez des fonctions de greffier ou de secrétaire-trésorier et vous devenez, le temps de la campagne électorale, maître d'œuvre des élections sur le territoire de votre municipalité. C'est tout un défi! Cette fonction centrale pour notre démocratie est très exigeante, particulièrement dans un contexte de pandémie. Partout au Québec, vous avez réussi à orchestrer cet important événement électoral et je vous en remercie. »

Comprendre la participation électorale

Élections Québec poursuit ses efforts pour comprendre les divers facteurs qui influencent la participation électorale aux élections municipales québécoises. Au cours des prochains jours, l'institution sondera la population québécoise afin de déterminer les facteurs qui influencent l'exercice du vote et de comprendre pourquoi une importante proportion d'électrices et d'électeurs ne votent pas. Un tel coup de sonde avait été effectué à la suite des élections générales municipales de 2017, en partenariat avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l'Université Laval. Cette dernière a consacré un cahier de recherche à l'analyse des données de ce sondage.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large d'Élections Québec, amorcée à la suite des élections provinciales de 2008, pour mieux documenter et comprendre la participation électorale au Québec.

Des actions concrètes en matière d'éducation à la démocratie

Élections Québec met en œuvre, en collaboration avec différents partenaires, une diversité d'initiatives afin de faire rayonner la culture démocratique chez les jeunes. Elle propose plusieurs programmes éducatifs, dont certains sont offerts spécialement lors d'élections, comme le programme Électeurs en herbe. À l'occasion des élections municipales de 2021, plus de 27 500 jeunes ont participé à une simulation électorale dans leur école ou dans un organisme jeunesse; ils ont pu vivre une expérience concrète de démocratie en votant pour l'une des personnes candidates à la mairie de leur municipalité. Les résultats de ces simulations sont maintenant en ligne. De plus, Élections Québec a invité les parents à accompagner leur enfant au petit bureau de vote virtuel, où ils pouvaient expérimenter toutes les étapes du processus de vote de manière simple et ludique. À la question Selon toi, quelle est la qualité la plus importante d'une mairesse ou d'un maire?, les enfants ont majoritairement répondu L'ouverture d'esprit : cette personne doit être à l'écoute des gens et de leurs idées. Les résultats du petit bureau de vote sont accessibles sur le site www.electionsmunipales.quebec.

« La question de la participation électorale ne concerne pas juste les nouvelles générations, bien sûr, mais l'écart entre les générations est bien réel : les jeunes d'aujourd'hui votent moins que les jeunes des générations précédentes. Par ailleurs, nous observons que les enfants peuvent être des agents de changement pour leurs parents, ce qui nous semble porteur », mentionne le directeur général des élections.

M. Reid souhaite également que l'éducation à la citoyenneté démocratique soit intégrée au parcours scolaire des jeunes, du début de leur parcours primaire à la fin de leurs études secondaires. Il considère que le milieu scolaire est idéal pour former les élèves du Québec de façon équitable et universelle.

L'information, un facteur déterminant

Le manque d'information sur les enjeux municipaux et sur les personnes candidates est l'une des raisons les plus fréquemment invoquées par les personnes qui s'abstiennent de voter. Lors d'un sondage réalisé à la suite des élections de 2017, plusieurs électrices et électeurs avaient la perception que la politique municipale et le fonctionnement du conseil municipal sont complexes. Plus de la moitié des répondants jugeaient que leur niveau de connaissance des responsabilités des municipalités était plutôt faible.

À la lumière de ces constats, Élections Québec a fait connaître plusieurs responsabilités des conseils municipaux dans sa campagne de sensibilisation diffusée à l'occasion des élections de 2021. Elle a aussi mis en ligne le site www.electionsmunicipales.quebec afin d'offrir à l'ensemble des électrices et des électeurs une information vulgarisée et uniforme. Elle y a centralisé l'information sur les candidatures et les résultats.

Divers acteurs ont un rôle essentiel à jouer en matière d'information : la participation électorale est une responsabilité partagée et les initiatives en la matière doivent être multiples.

Faciliter l'accès au vote

Élections Québec est également motivée par l'objectif de faciliter l'accès au vote. L'expérience du vote postal, vécue dans plusieurs municipalités lors de ces élections, sera notamment analysée en collaboration avec les présidentes et présidents d'élection municipaux.

L'institution s'intéresse aussi au vote par Internet; elle a d'ailleurs déposé une étude à l'Assemblée nationale à ce sujet en juin 2020. Les expériences menées ailleurs au Canada et à travers le monde ne permettent toutefois pas de conclure que l'ajout du vote par Internet a un effet significatif sur la participation électorale, notamment sur celle des jeunes. En général, on observe plutôt un déplacement du vote par correspondance vers le vote en ligne. L'introduction du vote par Internet permettrait néanmoins de rendre le vote plus accessible, tout particulièrement pour les électrices et les électeurs rencontrant des obstacles au vote. Ainsi, Élections Québec poursuivra ses travaux sur cette modalité de vote, qui viseront à cibler les paramètres de premiers essais, en collaboration avec d'autres administrations électorales canadiennes.

