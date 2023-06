TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION : LES ÉLÈVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS SURPASSENT L'OBJECTIF PROVINCIAL DE 2030 AVEC UN RÉSULTAT DE 90,9 %

MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - Avec un résultat de près de 91 %, le taux de diplomation et de qualification des élèves du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est le plus élevé de son histoire et surpasse ainsi la cible qu'il s'était fixée, de même que l'objectif ministériel de 90 % établi pour 2030.

Ce résultat rendu possible grâce au haut niveau d'expertise du personnel enseignant, qui déploie au quotidien des stratégies pédagogiques éprouvées, fondées sur la recherche scientifique, témoigne du rôle essentiel de ces experts en éducation qui se dévouent et accompagnent tous les élèves dans leur parcours scolaire. Le développement professionnel et l'engagement de ces membres du personnel contribuent à la réussite des 70 500 élèves du Centre de services et le résultat est éloquent : un taux de diplomation et de qualification se situant à plus de 9 points au-dessus de la moyenne (81,6 %) du réseau public québécois.

« Mobilisé pour la réussite des élèves, le personnel enseignant met en place des actions éprouvées qui font une réelle différence en classe. Accompagnés d'une équipe de professionnelles et de professionnels des services éducatifs et administratifs qui veillent à offrir tout le soutien nécessaire, nos écoles et nos centres font un travail exceptionnel dans le développement du plein potentiel des jeunes et des moins jeunes et nous tenons à les remercier chaleureusement », déclare Paul St-Onge, directeur général par intérim du CSSMB.

« Ce résultat, nous le partageons aussi avec les parents qui, jour après jour, accompagnent leurs enfants dans leur cheminement », ajoute-t-il.

Des plans d'intervention et des suivis pour les élèves vulnérables

Le parcours scolaire s'avère plus complexe pour certains élèves. Les connaissances et le soutien du personnel enseignant sont des éléments-clés dans la réussite de celles et ceux qui travaillent avec détermination dans la poursuite de leur objectif : un diplôme en poche. Une fois de plus, le CSSMB se démarque avec un taux de diplomation et de qualification pour les élèves avec un plan d'intervention de 76%, soit 3,4 points de plus que l'année précédente. La cible que le CSSMB s'était fixée a donc largement été dépassée et le travail se poursuit.

« Les élèves vulnérables peuvent toujours compter sur le personnel enseignant qui les guide et les encourage dans le développement de leurs compétences. Ce personnel, accompagné par les professionnelles et les professionnels reconnus dans leur champ d'expertise, forment une équipe solide entièrement dévouée à la réussite de nos élèves », mentionne Stéphanie Lapointe, directrice générale adjointe responsable des services éducatifs.

Des résultats issus des pratiques probantes

La constante progression du taux de diplomation et de qualification des élèves du CSSMB démontre la pertinence, en éducation, de s'appuyer sur les données de la recherche relativement aux pratiques probantes, en misant entre autres sur la formation continue et l'accompagnement soutenu des équipes-écoles. Au-delà du taux de diplomation, les stratégies d'enseignement efficace visent à favoriser la réussite de chaque élève, à réduire les écarts entre eux, et ce, sans égard à leur milieu socio-économique.

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 600 employés dédiés à la réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 90,9 %.

SOURCE Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Renseignements: INFORMATION : Mélanie Simard, Bureau des communications, [email protected]